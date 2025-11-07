La Iglesia Ortodoxa Griega da la bienvenida al arzobispo en el evento de la sociedad de derecho canónico

BRAINTREE -- En otra demostración de la larga amistad entre la Arquidiócesis de Boston y la Metrópolis Ortodoxa Griega de Boston, el Arzobispo Richard G. Henning visitó la Conferencia 2025 de la Sociedad de Derecho Canónico Ortodoxo de América del Norte, celebrada en el Centro Maliotis del Hellenic College Holy Cross en Brookline el 24 y 25 de octubre.



En sus comentarios el 24 de octubre, el Arzobispo Henning dijo que estaba "siempre agradecido" por el "aliento y cuidado paternal" del Metropolitano Methodios, líder espiritual de la metrópolis y cercano amigo de los últimos tres arzobispos de Boston.



"Estamos muy agradecidos con usted por su testimonio personal de discipulado y fe en Jesús", dijo el arzobispo.



Agradeció al metropolitano por su presencia tradicional en la Misa Crismal, celebrada el martes de la Semana Santa cada año. Al entregar una oración y bendición en la conferencia, el arzobispo dijo que el trabajo de la Sociedad de Derecho Canónico no es meramente intelectual, sino "participación en la obra divina de la creación y de la vida misma".



"Rezo para que esta experiencia para ustedes juntos sea una experiencia de asociación entre ustedes y con el Señor mismo", dijo.



El Metropolitano Methodios presentó al Arzobispo Henning "en el espíritu ecuménico de este maravilloso trabajo". Oró para que el arzobispo algún día sea nombrado cardenal como sus predecesores.



Vito Nicastro, director asociado de la Oficina de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos de la Arquidiócesis de Boston, dijo que la introducción "fraterna" mostró el amor y el respeto entre los dos hombres y las dos iglesias.



"La presencia del arzobispo en este evento fue una profunda señal del trabajo a largo plazo que ha ocurrido entre la arquidiócesis y la Metrópolis Ortodoxa Griega, y refleja el amor entre ellos en todos los niveles", dijo Nicastro.



Dijo que el trabajo de la conferencia "es vital para la relación entre católicos y ortodoxos", especialmente porque algunos miembros de la Sociedad de Derecho Canónico Ortodoxo de América del Norte son católicos.



"El hecho de que la Sociedad de Derecho Canónico Ortodoxo haya dado la bienvenida a miembros católicos es una contribución ecuménica vital en sí misma", dijo, "pero creo que hay una experiencia más profunda y fructífera de la presencia del arzobispo, y eso es porque muestra la estrecha relación construida sobre nuestra fe común y testimonio vivido juntos en Boston".



Sin canonistas, dijo Nicastro, es imposible para la Iglesia Católica seguir la esperanza de Jesús de "que todos sean uno".



La Sociedad mantiene relaciones cercanas con instituciones católicas mientras estudia cuestiones ecuménicas, como si las dos iglesias pueden compartir sacramentos y oración común. Actualmente, un católico debidamente dispuesto solo puede recibir la Comunión de un sacerdote ortodoxo, y viceversa, en emergencias graves.



"Cuando alcanzamos acuerdos teológicos con otras iglesias y comunidades cristianas, es absolutamente vital que podamos traducir la teología en derecho común", dijo Nicastro.