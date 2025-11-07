Los católicos armenios celebran el 85 aniversario de la primera parroquia de Nueva Inglaterra

BELMONT -- Para el Padre Ghazar Bedrossian, la comunidad armenia en Nueva Inglaterra es como un jardín. El jardín tiene muchas ramas y muchas flores, que Dios riega para que puedan crecer.



Una de esas flores es la parroquia del Padre Bedrossian, la Iglesia Católica Armenia de la Santa Cruz en Belmont.



"Es un faro en la comunidad armenia", dijo.



La parroquia celebró su 85 aniversario con una cena de gala a la que asistió el Arzobispo Richard G. Henning el 25 de octubre, y una Misa celebrada por el Obispo Mikael Mouradian, eparca de la Eparquía Católica Armenia de Nuestra Señora de Nareg en los EE. UU. y Canadá, el 26 de octubre. En la gala, el arzobispo dijo que el Obispo Mouradian y el Padre Bedrossian son "hombres notables de la iglesia", y que la misión de la Santa Cruz seguirá siendo necesaria para las futuras generaciones.



"Conozco con alegría la historia de la estrecha colaboración que ha existido entre la comunidad católica armenia y la Arquidiócesis de Boston, y estoy totalmente comprometido a mantenerla", dijo.



Dijo que el pueblo armenio "ha dado un testimonio de fe en Dios de mártir" frente a la guerra y el genocidio y elogió el espíritu ecuménico entre las iglesias del país. Invocó la intercesión de San Ignacio Maloyan, un arzobispo católico armenio martirizado en el Genocidio Armenio y canonizado por el Papa León XIV el 19 de octubre. Miembros de la familia de San Ignacio Maloyan estuvieron presentes en la gala del 25 de octubre.



"Esa es la estrecha relación que tenemos con estos héroes de la fe, que están enriqueciendo la vida de la arquidiócesis y de la comunidad cristiana en Boston", dijo Vito Nicastro, director asociado de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos de la Arquidiócesis de Boston. "No nos damos cuenta de la suerte que tenemos".



Nicastro dijo que muchos católicos de rito latino en Boston no son conscientes de la "mina de oro" de las tradiciones católicas orientales en la arquidiócesis. El rito armenio es uno de los 23 ritos católicos orientales, todos los cuales están en comunión con el papa.



"El arzobispo trae en su persona la atención de toda la arquidiócesis para honrar el testimonio de la comunidad católica armenia, para honrar su resurgimiento, para honrar su vida cristiana", dijo Nicastro.



Armenia fue el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como su religión estatal.



"Es la base de nuestra existencia, porque al ser cristianos, aceptamos la cruz durante más de 1.700 años", dijo el Padre Bedrossian.



La Iglesia Apostólica Armenia se separó del Concilio de Calcedonia a principios del siglo VI, mientras que otros armenios permanecieron en comunión con el papa en Roma. Las iglesias apostólica y católica armenias utilizan la misma liturgia, que se remonta a San Gregorio Nacianceno y San Basilio. El Padre Bedrossian dijo que los himnos son buenos para "elevar tu espíritu".



"Especialmente si tienes buena voz", bromeó. "Si no tienes buena voz, estás arruinando la liturgia".



La grandeza y el ceremonial del Rito Armenio estuvieron a plena vista en la Misa del 26 de octubre. El Obispo Mouradian pasó gran parte de la liturgia de cara al altar. Su resplandeciente casulla blanca y dorada fue sostenida por ambos lados por dos sacerdotes asistentes. Bajo tres candelabros dorados brillantes y un mural del altar de Cristo ascendiendo al cielo rodeado de ricos tonos de morado y azul, el obispo dirigió al clero y al coro en un hipnótico canto armenio clásico. Los miembros de la asamblea se acercaron al altar para besar y venerar el Libro de los Evangelios antes de que se proclamara el Evangelio. Los acólitos agitaron instrumentos conocidos como keshotz, abanicos redondos en bastones con pequeñas campanas que tintineaban desde ellos. El rico humo del incienso flotaba en el aire. En varios momentos durante la Misa, se cerró una cortina para separar a la asamblea del altar mientras el canto se volvía más solemne e intenso.



"Lo importante es la parte teológica, la riqueza de las oraciones y los himnos", dijo el Padre Bedrossian, quien concelebró la Misa con el Obispo Mouradian. "Puedes ver las oraciones de San Santiago de Jerusalén, y ves las oraciones de la Iglesia griega, siria. Tenemos algunas oraciones del Misal Romano también, y creamos la liturgia armenia al tener muchos padres que dejaron sus huellas en la liturgia".



La Iglesia Católica Armenia moderna se estableció en 1740, cuando el Obispo Abraham Ardzivian se convirtió en patriarca de Sis en Cilicia (la actual Turquía), hogar de una histórica población armenia. Las estimaciones del número de católicos armenios en el mundo hoy varían de 150,000 a más de 700,000. Belmont tiene una de las mayores poblaciones armenias en Massachusetts, junto con Watertown y Cambridge.



La Santa Cruz fue fundada en 1940 por el Padre Sahag Kogian. Comenzó celebrando la Misa en una capilla dentro de su casa en Watertown antes de trasladarse a una iglesia de rito latino en Cambridge. El Cardenal Richard Cushing consagró una nueva iglesia católica armenia en Harvard Square en 1956, que fue dirigida por el carismático Padre Luke Arakelian durante cuatro décadas. La asistencia del Arzobispo Henning a la gala fue en parte un reconocimiento de cómo la Arquidiócesis de Boston ha asistido a los católicos armenios de la región desde 1940.



"La presencia de su obispo y nuestro obispo juntos, demostrando su comunión fraterna, es un símbolo del vínculo que une a toda la comunión católica a través de todas las diferentes expresiones en todo el mundo", dijo Nicastro.



La iglesia moderna, construida en estilo armenio tradicional, fue consagrada en 1997. En su homilía en la Misa de aniversario, el Obispo Mouradian dijo que la Santa Cruz no es solo un lugar de tradición cultural, sino un lugar donde la fe continúa viviendo. Sin esa fe, los primeros sacerdotes católicos armenios nunca habrían venido a Boston.



"La esencia de su presencia aquí es la fe que tienen en Jesucristo", dijo. "Sin esa fe, estoy seguro de que no estarían aquí hoy".



La Misa también celebró la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz con la Bendición de la Albahaca, una tradición cristiana oriental. Según la tradición, Santa Helena encontró la Verdadera Cruz debajo de un parche de albahaca. Se supone que la albahaca creció en el suelo tocado por la sangre de Cristo y las lágrimas de María durante la crucifixión. El nombre albahaca proviene del griego basileios, que significa rey.



"El buen olor de la albahaca nos recuerda el buen olor de la salvación, de Cristo en la cruz", dijo el Padre Bedrossian.



Ha sido pastor de la Santa Cruz desde 2023. Es su primera asignación pastoral en los EE. UU. Desde que se convirtió en pastor, la parroquia ha crecido de 200 a 400 familias. Nacido en Siria y criado en Líbano, el Padre Bedrossian fue un monaguillo inspirado para convertirse en sacerdote por la humildad de su propio pastor. Dijo que la celebración del 85 aniversario de la Santa Cruz fue "una nueva página en la historia de nuestra parroquia".



"El cielo es el límite", dijo.