Formando el Futuro: Preparación para la confirmación en la escuela secundaria en la Escuela San Francisco Xavier, Weymouth

WEYMOUTH -- El 27 de octubre, Kelly Byrne, directora del programa de preparación para la confirmación Pathway to Grace en la Escuela San Francisco Xavier en Weymouth, presentó a un invitado especial a su clase de octavo grado.



"Es alguien muy importante", dijo. "Sus iniciales son J.C. Es un carpintero... ¡Y es el Diácono Joe!"



El Diácono Joe Canova de la Parroquia San Francisco Xavier fue el orador invitado en la clase de ese día.



"¿Alguien pensó que iba a ser el Diácono Joe?" preguntó Byrne.



El Diácono Canova contó a los estudiantes de octavo grado sobre su propio viaje de fe. Su hermano siempre quiso ser un Marine y logró su sueño, solo para ser asesinado en Vietnam en 1966. Tenía 20 años. El Diácono Canova, que tenía 19 años en ese momento, dejó de ir a la iglesia en respuesta.



"No quería tener nada que ver con Dios, y no quería tener nada que ver con este tipo llamado Jesucristo", dijo. "Y fue una especie de despertar, de alguna manera, porque nunca realmente le di mucha importancia a Dios en mi vida, hasta que perdí a mi hermano."



Estaba enojado con Dios hasta que a su madre le diagnosticaron cáncer en el Día de la Madre. Ella murió en el Día del Padre.



"En lugar de alejarme de Dios como lo hice cuando perdí a mi hermano, me acerqué a Dios, y eso ciertamente ha hecho una gran diferencia en mi vida", dijo. "Quería saber que mi madre estaba bien."



Comenzó a enseñar clases de confirmación y lo hizo durante los siguientes 15 años.



"La confirmación es confirmar lo que tus padres dijeron el día que fuiste bautizado", dijo. "Estás confirmando tu vida de fe. Básicamente, estás diciendo sí a Dios."



La charla del Diácono Canova fue una de las partes favoritas de la clase hasta ahora para el estudiante de octavo grado Gavin Nevero.



"Pudimos experimentar lo que él experimentó, también, a lo largo de su vida", dijo.



Pathway to Grace comenzó en San Francisco Xavier en 2024, en respuesta a la decisión del Cardenal Sean P. O'Malley de bajar la edad de confirmación del décimo grado al octavo grado. Los funcionarios de la escuela y los líderes de formación de fe de la parroquia acordaron que, dado que San Francisco Xavier era tanto una parroquia como una escuela, tenían una capacidad única para catequizar a los estudiantes mientras ya estaban en el aula. De los 28 estudiantes de octavo grado de la Clase de 2025, 20 recibieron el Sacramento de la Confirmación.



"Somos una escuela secundaria, y tenemos todos estos recursos dedicados solo para estudiantes de secundaria y su desarrollo", dijo la subdirectora Marissa Bianchi. "Y pensamos que era muy importante que hiciéramos esto."



Dado que los estudiantes están en clase todos los días, año tras año, los profesores saben cómo catequizarlos a su nivel. En una parroquia, los jóvenes que se preparan para la confirmación pueden no haber asistido a la misa desde su Primera Comunión.



"Aquí en la Escuela Secundaria San Francisco Xavier, conocemos la formación, la sólida formación que estos niños han tenido en su fe", dijo Byrne. "Así que eso nos permite profundizar un poco más en estos temas e ir a estas conversaciones con un poco más de profundidad debido a la base que han tenido aquí en la escuela."



Los estudiantes de séptimo y octavo grado toman clases de confirmación, etiquetadas como Prep I y Prep II, respectivamente. Byrne está enseñando las clases con la ayuda del Diácono Canova y el Padre Kenneth Cannon, párroco de San Francisco Xavier. Las clases se reúnen una vez a la semana durante lo que normalmente sería la clase de teología.



"Creo que es bueno porque no tienes que ir a otro lugar para hacerlo", dijo el estudiante de octavo grado Ethan Nguyen. "Puedes quedarte en la escuela."



Los estudiantes de séptimo grado utilizan la serie Faith and Life de Ignatius Press, que ofrece una inmersión profunda en la Biblia y el Credo Niceno. Los estudiantes de octavo grado, que serán confirmados en marzo de 2026, utilizan Youcat, un catecismo para jóvenes también publicado por Ignatius Press. Tanto los estudiantes de séptimo como de octavo grado deben hacer cinco horas de servicio comunitario además de tomar la clase.



"Creo que es realmente útil", dijo el estudiante de octavo grado Jack Civello, "porque siempre hay alguien con quien puedes hablar si tienes alguna pregunta en el aula, y si quieres hablar de algo fuera del aula, y te ayuda, te guía en la dirección correcta para la confirmación."