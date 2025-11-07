La vidente de Medjugorje inspira a los fieles en la Conferencia Mariana anual

QUINCY -- La quinta Conferencia Mariana de Boston anual, celebrada el 1 y 2 de noviembre, tuvo una invitada muy especial: la Virgen María misma.



El 1 de noviembre, María apareció en el salón de baile del Boston Marriott Quincy a Ivan Dragicevic, uno de los seis videntes que la vieron en Medjugorje en 1981. Tres de esos videntes, incluyendo a Dragicevic, dicen que María se les ha aparecido todos los días desde entonces.



Casi 700 personas presenciaron la visión diaria de Dragicevic en la Conferencia Mariana. Se arrodilló ante el altar que se había instalado en el salón de baile, miró hacia arriba y extendió sus brazos. Los asistentes se arrodillaron en silencio reverente, con los rosarios apretados en sus manos. Algunos parecían estar llorando. Dragicevic movió sus labios y asintió como si estuviera hablando con María.



"Creo que es importante que los católicos nos unamos de esta manera durante un par de días para recordarnos por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos para evangelizar a nuestras familias y a nuestra comunidad", dijo Mark Carey, miembro de los Hombres de la Divina Misericordia de Quincy.



Carey ha estado en Medjugorje y volverá a ir la semana después de la Conferencia Mariana. Un puesto en la conferencia publicitaba peregrinaciones a Medjugorje, con alojamiento en la casa familiar de Dragicevic. Cuando él y Dragicevic se encontraron, Carey le preguntó cómo era ver a María todos los días.



"Cuando estás siete u ocho o 10 minutos en el cielo", dijo Dragicevic, "luego tienes que bajar a la Tierra durante las próximas 23 horas y 50 minutos. Es muy difícil".



Pasa todos los días preparándose para cuando venga la aparición. Carey estuvo con él cuando tuvo su visión diaria el 31 de octubre. Carey dijo que la sensación allí, y en el salón de baile el 1 de noviembre, era similar a la que siente en Medjugorje.



"Siento que el Espíritu Santo llena la sala", dijo. "Esta noche no fue diferente".



Dragicevic habló en la conferencia con la ayuda de un traductor.



"Cuando viene Nuestra Señora, ya no puedo ver nada delante de mí ni detrás de mí, y no tengo sentido del tiempo ni del espacio", dijo. "Pero lo que realmente es más difícil para mí describir del encuentro con Nuestra Señora es el amor con el que nos ama".



También le resulta difícil describir cuán hermosa es después de que sus visiones terminan y debe volver a "la realidad de este mundo".



"Queridos hijos, soy hermosa porque los amo", dijo que María le dijo en Medjugorje. "Queridos hijos, amen y también serán hermosos".



"¿Podría haber palabras más hermosas que Nuestra Señora nos da para que podamos aplicarlas a nuestras propias vidas?" Dijo.



En 1981, Dragicevic era un joven de 16 años que vivía en la antigua Yugoslavia, un país comunista donde las expresiones de fe eran tabú. Trabajaba en una plantación de tabaco con su familia y esperaba con ansias los días santos porque podía descansar. El 24 de junio, la fiesta de San Juan Bautista, se levantó tarde y su madre le insistió para que se levantara y se preparara para la misa.



"Estaba allí en la misa con mi cuerpo", recordó. "No estoy tan seguro de que estuviera allí con mi alma".



Pasó la tarde jugando al fútbol con sus amigos. Esa noche, fue a ver un partido de baloncesto en la casa de su amigo, uno de los pocos en el pueblo con un televisor en color. Vio la primera mitad del partido, luego fue a casa a comer. Nunca vio el final del partido, y hasta el día de hoy no lo ha hecho. De camino a casa de su amigo, escuchó una voz que le llamaba para "ver a Nuestra Señora". Siguió por un camino cubierto de maleza y descubrió que la voz provenía de una compañera vidente, Vicka Ivankovic. Dragicevic no lo podía creer. Vio a las videntes Ivanka Ivankovic y Mirjana Dragicevic (sin relación con Ivan) arrodilladas y llorando.



"Mira hacia arriba", le dijo Ivankovic.



"Miré tres veces y vi la imagen más hermosa de Nuestra Señora", recordó Dragicevic.



Ella flotaba en una nube, con las manos extendidas, llevando una corona de estrellas. Dragicevic no miró más de 15 segundos y corrió a casa, sin contarle a nadie lo que había visto. Nunca había oído hablar de las apariciones en Fátima o Lourdes y se consideraba "ni mejor ni peor" que cualquier otra persona. Se preguntaba por qué, de todas las personas, María se le apareció a él. Pasó la noche con miedo.



"¿Y si Nuestra Señora viene aquí a mi habitación?" Se preguntó.



A la mañana siguiente, las madres del pueblo se habían reunido en su casa y estaban hablando con su madre. Hablar públicamente sobre la aparición era inaceptable en un país comunista. Él y algunos aldeanos llegaron al lugar donde María apareció, y ella estaba esperándolo, sosteniendo al Niño Jesús en su mano.



"Nunca olvidaré ese día mientras viva", dijo Dragicevic. "Por ese día, estoy seguro de que mi vida será al menos cinco años más corta".



Ella les dijo a los videntes que su nombre era la Reina de la Paz, y que había venido porque la humanidad estaba al borde de la autodestrucción. Puso su mano sobre sus cabezas, diciendo: "Queridos hijos, estoy con ustedes. Soy su madre. No tengan miedo".



Dragicevic ha recibido muchos mensajes de María a lo largo de los años, todos ellos sobre la paz.



"Nuestra Señora no ha venido a nosotros para traernos miedo o castigo", dijo. "Ha venido a nosotros para traernos luz, esperanza y para llevar luz a las familias cansadas de hoy".



Una vez le preguntó por qué había sido elegido para recibir su visión, y por qué no se daba a conocer a todo el mundo.



"Mi querido hijo", respondió ella, "sabes que no siempre busco lo mejor".



Nunca volvió a preguntar.



María le ha dicho a Dragicevic que las redes sociales son "un nuevo cáncer" que separa a las familias de Dios. Ofreció varias soluciones: ir a misa en familia, rezar el rosario juntos, leer las Escrituras, confesarse mensualmente y pasar tiempo en adoración.



"Espero que todos respondamos a su llamado, que aceptemos sus mensajes y juntos podamos ser co-creadores de un mundo mejor y más hermoso, un mundo digno de los hijos de Dios", dijo.



Otros oradores en la Conferencia Mariana incluyeron a Immaculee Ilibagiza, activista por la paz y superviviente del genocidio ruandés que escribió el libro "Left to Tell", sobre el perdón a los hombres que mataron a su familia; el obispo Cristiano Barbosa; Artie Boyle, un hombre de Hingham que hizo una peregrinación a Medjugorje después de que le diagnosticaran cáncer terminal en 2000; Colleen Willard, quien dijo que fue curada de un tumor cerebral después de una peregrinación a Medjugorje; el padre Leo Patalinghug, presentador del podcast "The Father Leo Show" y del programa de cocina "Savoring the Faith" en Catholic TV; y el arzobispo Richard G. Henning, quien celebró una misa de vigilia en la conferencia.



En su homilía, el arzobispo Henning dijo que María es "nuestra primera y mejor discípula" y uno de los regalos que Dios ha dado a su pueblo para que puedan escapar de la "trampa" del materialismo mundano.



"¿Qué ves?" preguntó a la asamblea. "¿Cuáles son los hilos que atraviesan su aparición en las Escrituras? Ves su confianza implícita y total. Su hijo se ofrece a sí mismo con un amor y confianza absolutos a nuestro Padre Celestial, y su madre escucha y aprende esa lección".



Dijo que la Anunciación es el tema más frecuentemente representado en todo el arte cristiano, incluso más que la Crucifixión. En las antiguas iglesias de Europa, es común ver una imagen de la Anunciación cerca o encima de las puertas.



"María nos muestra cómo confiar", dijo, y cuando entras en la iglesia, estás convocado a dejar de lado tu miedo, a dejar de lado tu ego, a dejar de lado lo que crees que son tus propios logros y posesiones, y confiar en la Providencia Divina. Y nuestra madre, ella nos muestra el camino".



Una de sus líneas favoritas en el Evangelio de Juan es cuando María dice de Jesús, "Hagan lo que él les diga".



"Ella no huyó de la cruz", dijo el arzobispo. "Fue fiel".



Dijo que María no se aparece a las personas poderosas porque "no la notarían". En cambio, se aparece a "aquellos que son olvidados y pasados por alto y vulnerables".



"Ellos entienden lo que significa confiar en la Providencia Divina, y ponen su confianza en ella", dijo.