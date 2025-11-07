La Oficina de Escuelas Católicas celebra el Jubileo destacando la fe y creatividad de los estudiantes

BRAINTREE -- Monica Canetta se sorprendió cuando su hijo Joseph llegó a casa de la escuela emocionado por escribir un ensayo.



Joseph, un estudiante de séptimo grado en Malden Catholic, fue uno de los 575 estudiantes de secundaria en la Arquidiócesis de Boston que participó en el Concurso de Ensayos Esperanza en la Escritura, organizado por la Oficina de Escuelas Católicas. El concurso fue el evento central de la celebración semanal de la Arquidiócesis del Jubileo Mundial de la Educación del 26 de octubre al 1 de noviembre, parte del Año Jubilar de 2025.



Leah Ramsdell, superintendente asociada de formación en la fe para la Oficina de Escuelas Católicas, organizó los eventos. Quería que mostraran a la comunidad en general que las escuelas católicas son "lugares donde los estudiantes vienen a ser vistos por quienes realmente son".



"Ya sea como artista, atleta o estudiante sobresaliente, hay espacio para todos en nuestras escuelas", dijo, "y son una oportunidad para que los estudiantes tengan la oportunidad de reflexionar y pensar y realmente considerar las formas en que sus vidas de fe interactúan con sus vidas cotidianas como estudiantes".



Advertisement

De acuerdo con el tema del Jubileo, "Peregrinos de Esperanza", se pidió a los estudiantes que escribieran ensayos sobre un "Peregrino de Esperanza" en sus propias vidas. Joseph escribió sobre su madre, Monica, su padre, Carlo, y su hermano, Matteo, quien murió en la infancia. Para Monica, el ensayo de su hijo es prueba de que la vida de Matteo fue "real".



"Vivió muy poco, pero qué vida tan hermosa, qué vida tan hermosa", dijo.



Joseph tenía nueve meses y los Canettas acababan de mudarse a Massachusetts desde la ciudad de Nueva York cuando Monica descubrió que su hijo por nacer tenía quistes en el cerebro, pies zambos y defectos cardíacos. Ella y su esposo decidieron nombrar al niño Matteo -- "regalo de Dios".



"Solo vivió un par de horas, y esas dos horas fueron muy hermosas, porque pudimos bautizarlo", dijo Monica. "Y entonces, como madre, estoy segura de que está en el cielo".



Cada año, el 21 de abril, aniversario del nacimiento y muerte de Matteo, los Canettas comen pastel de cumpleaños y visitan su tumba. Joseph era demasiado joven para tener recuerdos de Matteo, por lo que es una forma en que puede conectarse con su hermano. El 2 de octubre, la fiesta de los Ángeles Guardianes, Joseph llegó a casa de la escuela con buenas noticias; a sus maestros les gustó su ensayo.



"Eso para mí fue una señal", dijo Monica. "Oh, Matteo es un ángel guardián y nos está cuidando".



Joseph fue subcampeón en la división de séptimo grado del concurso de ensayos. En una recepción para los ensayistas ganadores en el Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Boston en Braintree el 29 de octubre, recibió una Biblia, un rosario bendecido por el Arzobispo Richard G. Henning, y una tarjeta de regalo Visa de $25. Los ganadores estuvieron acompañados por aquellos sobre los que habían escrito.



"Cambió mi vida porque me ha ayudado a seguir a Jesús más", dijo Joseph de su educación católica. "Si hubiera ido a una escuela pública, no estaría tan cerca como lo estoy".



La ganadora de séptimo grado fue Martha Jane Culot de Austin Prep en Reading, quien escribió sobre su madre, Chelsea Mack.



"Tiene un trabajo realmente inspirador", dijo Martha Jane. "Es maestra de educación especial en East Boston, y es un símbolo de esperanza".



Mack lloró cuando su hija leyó el ensayo sobre ella.



"Es un honor que me haya elegido", dijo, "y como madre de una adolescente, no siempre es fácil día a día, pero me hizo sentir realmente orgullosa de ella y como si estuviera haciendo muy bien".



El ganador y subcampeón de sexto grado fueron Ire Ajala de la Escuela St. John en Wellesley y Tyler Blaney de la Escuela St. Bridget en Abington. La ganadora y subcampeona de octavo grado fueron Catelyn Bansfield de la Escuela St. Mary of the Annunciation en Danvers y Malena Pham de la Escuela St. Catherine of Siena en Norwood.



La ganadora del gran premio fue Carly Cortes-Dilone, una estudiante de octavo grado en la Escuela St. Monica en Methuen, por su ensayo sobre su pastor escolar, el Padre Marcos Pena.



"Me inspiró, porque siempre va por la escuela siendo alegre y amable con todos, siempre tiene una sonrisa en su rostro, y realmente creo que era la persona perfecta sobre la que escribir", dijo Carly del Padre Pena.



Ha sido estudiante en St. Monica durante siete años.



"Ha cambiado mi vida de muchas maneras, para realmente hacer crecer mi relación con Dios y cómo los maestros ponen mucho esfuerzo en hacer crecer esa relación con Dios en todos los niños", dijo.



Ramsdell leyó casi 60 ensayos y le sorprendió el hecho de que solo uno de ellos era sobre un atleta famoso. El resto eran sobre los familiares, maestros y sacerdotes de los estudiantes.



"No se trata de fama y fortuna", dijo. "Nuestros estudiantes ven testigos de fe, esperanza y valentía en lo cotidiano, en la rutina ordinaria y el ajetreo y bullicio de sus vidas. Y que encuentran esperanza en los rostros de las personas que más los aman".



La Superintendente de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Boston, Eileen McLaughlin, leyó 12 de los ensayos de los finalistas. En ellos, vio las cualidades que quería destacar durante el Jubileo de la Educación. Los estudiantes estaban mirando sus vidas a través de la Escritura, demostrándole que sus maestros les habían enseñado bien.



"Me confirmó que nuestras escuelas católicas están haciendo un trabajo realmente bueno", dijo.



Las celebraciones de la arquidiócesis comenzaron el 27 de octubre, con una actuación en el Centro Pastoral del coro de Xaverian Brothers High School en Westwood.



"No tenía mucha conexión con mi fe antes de ir a Xaverian Brothers, y al ir allí y estar en la clase de teología y asistir a la misa de toda la escuela, esto realmente ha avanzado mi fe y mi creencia en Dios", dijo el estudiante de último año Dante Horsman.



Después de graduarse, quiere trabajar en ventas.



"Creo que mantenerse conectado con la fe y poder usar eso en tu vida diaria, y poder confiar en Dios y recurrir a Dios en momentos de lucha puede ayudarte en cualquier lugar de la vida, especialmente en eso", dijo.



El estudiante de último año Brendan Wieher dijo que "ha sido una experiencia maravillosa" conocer a "otros creyentes de Dios".



"Ahora veo a Dios en mi vida diaria, y tengo una relación muy fuerte con él", dijo.



Quiere ser enfermero pediátrico, una elección de carrera inspirada por los problemas de salud que él y su familia han enfrentado. El apoyo que recibió en la escuela lo inspiró a hacer lo que siente que Dios lo está llamando a hacer.



"He hecho tantos recuerdos maravillosos, y si pudiera hacer Xaverian de nuevo, elegiría hacerlo cada vez", dijo.



A lo largo de la semana, los estudiantes de otras escuelas de la arquidiócesis celebraron el Jubileo de la Educación con eventos especiales.



El 28 de octubre, se exhibieron en el Centro Pastoral obras de arte de estudiantes inspiradas en el Año Jubilar de la Escuela Cheverus en Malden. El 30 de octubre, los estudiantes de la Academia Católica Trinity en Brockton rezaron un "rosario viviente", en el que cada estudiante representa una sola cuenta del rosario, liderando un solo Ave María. Otros estudiantes lideran el Gloria, el Padre Nuestro, y anuncian cada misterio. A lo largo de la semana, los estudiantes de Catholic Memorial donaron artículos de aseo para las familias del Centro St. Mary para Mujeres y Niños en Dorchester, mientras que los miembros de la facultad de la Escuela STEM Sacred Heart en Roslindale armaron bolsas de regalo para ellos.



"Esta semana realmente destaca la música y las artes, así como la reflexión y la escritura, y creo que eso da a las personas la oportunidad de ver un poco más que la experiencia regular en el aula", dijo McLaughlin.