El cantor de Danvers comparte su talento con la parroquia y los fanáticos de la ópera por igual

DANVERS -- La actuación más difícil de la carrera de Fred C. VanNess no fue en el escenario de la Ópera Metropolitana en la ciudad de Nueva York, ni de gira por Nueva Inglaterra con su espectáculo unipersonal "Cuando pienso en casa..." sino cantando el Padre Nuestro en la misa fúnebre de su abuelo.



"Fue uno de esos momentos en los que tuve que concentrarme realmente en la música", dijo VanNess. "No soy una de esas personas que pueden llorar y cantar al mismo tiempo. No puedo hacerlo".



Tuvo que mantenerse centrado y no dejarse abrumar por la emoción de la música o el momento. Tiene que hacer eso cada vez que canta, ya sea en la misa o en el escenario de la ópera. Los funerales siempre son los más difíciles y los más gratificantes. Ha recibido tarjetas de familias diciéndole cuánto significó su música para ellos.



"Ya sea que los conozcas o no los conozcas, es muy difícil, porque la familia a menudo está justo en la primera fila", dijo. "Así que, lo que trato de hacer, entro en ello muy, muy orante, y trato de que mi voz sea algún tipo de consuelo para ellos durante su tiempo de duelo".



VanNess ha sido cantor en su parroquia natal de Santa María de la Anunciación en Danvers durante 10 años. Al mismo tiempo, ha cantado en el Met y en la Ópera Lírica de Boston.



"Nos gusta tener a una celebridad" cantando en la misa, bromeó el padre Michael Doyle, párroco de Santa María.



VanNess también canta saludos personalizados de "operagrama" que la gente puede enviar a sus seres queridos. El cardenal Seán P. O'Malley lo llamó uno de los "tres tenores católicos negros de Boston", junto con Byron Watree y Meyer Chambers.



"Me dieron este don por una razón, y espero estar haciendo todo lo que puedo para compartir mi don con el mundo, ya sea en la iglesia o en el escenario de la ópera o si doy un concierto", dijo VanNess.



En la misa, no se considera a sí mismo un intérprete o un animador. No está interpretando a un personaje; simplemente es Fred.



"Vengo a la iglesia completamente como yo, como quien soy", dijo.



Actualmente divide su tiempo entre Boston y Nueva York, donde está ensayando para las producciones del Met de "Porgy and Bess" y "Andrea Chenier". Es el suplente de Peter el apicultor y Nelson en la icónica ópera de Gershwin. Dijo que la gestión del tiempo y mantenerse hidratado le impiden estresarse demasiado. También dice una oración antes de cada actuación. Lo mantiene cerca de Dios cuando está en el escenario y "bloquea el ruido" de Nueva York.



VanNess nació en Houston y dividió su infancia entre allí y Kinder, Louisiana, un pequeño pueblo de unas 2.000 personas. En Texas, asistió a una iglesia bautista, pero cuando se estableció en Louisiana a los 10 años, su abuela "extremadamente católica" se aseguró de que recibiera la Primera Comunión. Era el comulgante más viejo y más alto de su grupo. Ha cantado en iglesias protestantes, "pero hay algo en la Misa Católica" que siempre le ha atraído.



"Me gusta el aspecto ritualista de ella", dijo. "Es con lo que crecí".



Su fe se afirmó durante las clases de confirmación en la escuela secundaria.



"Disfruté mucho viniendo y participando en la Misa", dijo.



Su casa familiar estaba en lo profundo del campo, a cinco millas de la gasolinera más cercana. No tuvo formación vocal formal. La música clásica era algo que solo existía en las películas y los comerciales de televisión. Eso cambió cuando estaba estudiando comunicaciones en la Universidad Estatal de McNeese en Louisiana, y un amigo lo invitó a ver su clase de voz.



"Me enamoré de ello", dijo.



Se inscribió en tantas asignaturas optativas de música como pudo. Su profesor le dijo que tenía "una voz natural, clásica", y lo animó a cambiar su especialidad a música.



"Y entonces dije 'Claro, ¿por qué no?'", recordó. "Porque cuando tienes 19 años, dices 'Claro, cantaré ópera, ¿por qué no?'"



Asistió a una producción de "Suor Angelica" de Puccini, una desgarradora historia sobre una monja del siglo XVII y su hijo ilegítimo. La actuación fue su confirmación artística.



"Recuerdo que pensé 'Oh, eso es lo que quiero hacer'", dijo. "Quiero contar ese tipo de historias en el escenario. Quiero hacer que la gente sienta lo que estoy sintiendo en el público en este momento, escuchando esta hermosa música y teniendo esta respuesta emocional visceral a ella".



Espera que su trabajo como cantor tenga el mismo efecto.



"Creo que la música es una gran comunicadora", dijo, y agregó: "En los musicales, o en las óperas, es como cuando tienes tanta emoción acumulada que simplemente hablar las palabras no puede transmitirlas, la música a menudo puede ayudar a transmitir esa emoción o esa idea".



VanNess obtuvo una maestría en música de LSU en 2009. En su recital final, cantó una serie de espirituales dedicados a su madre, que murió cuando él todavía era estudiante en McNeese. Ella nunca llegó a verlo cantar en el escenario, pero "no pestañeó" cuando su hijo le dijo que quería ser cantante.



"Siempre siento la presencia de mi madre, y sé que ella siempre, siempre me está cuidando", dijo.



Luego estudió para obtener un título de posgrado en ópera en la Escuela de Música Longy en Cambridge. Pasar del profundo sur a Nueva Inglaterra "fue un gran choque cultural", recordó. Nunca había experimentado la nieve antes de ser estudiante en Longy. Cuando escuchó por primera vez a alguien decir que tenía que palear su auto, no sabía a qué se referían. Al llegar sin la ropa adecuada, tuvo que comprar un nuevo abrigo y zapatos para resistir el invierno. Navegar por el MBTA también fue un desafío.



Comenzó a cantar con la Ópera Lírica de Boston en 2011. Fue suplente para el papel de Omar, en la ópera del mismo nombre de Rhiannon Giddens y Michael Abels, en su estreno en Nueva Inglaterra en 2023. Su primera vez en el escenario del Met fue en 2023, cuando formó parte del coro en "Malcom X".



"Sueñas con ello, pero luego si tienes la oportunidad de hacerlo realmente, se siente surrealista, y a veces todavía se siente un poco surrealista que tengo la oportunidad de subir a ese escenario y cantar con algunos de los mejores músicos del mundo, ya sea en el escenario o en el foso".



Espera retirarse de la ópera algún día porque "el cuerpo humano es el cuerpo humano", pero espera seguir siendo cantor durante mucho tiempo después de eso. En su tiempo en Santa María, ha visto a los niños de la parroquia crecer y formar sus propias familias.



"Trato de mantenerme humilde, y me siento muy bendecido de tener la oportunidad de ayudar a dirigir a la congregación en canto", dijo.



No puede evitar reírse cuando escucha a la gente decir que no puede cantar o que nadie querría escucharlos.



"Todos deberían poder usar su voz de la manera que puedan", dijo.