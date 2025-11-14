Voluntarios de la parroquia de Georgetown cosen vestidos para niñas necesitadas en todo el mundo

GEORGETOWN -- Más de una docena de máquinas de coser zumbaban en el salón de la iglesia de la Parroquia de Santa María en Georgetown en la tarde del 8 de noviembre.



Mujeres manejando rollos de tela colorida y estampada miraban a las máquinas a través de sus gafas, asegurándose de que cada puntada fuera perfecta. Diez vestidos cuidadosamente doblados estaban sobre una mesa, recién cosidos y listos para ser enviados a niñas necesitadas alrededor del mundo.



Cuatro o cinco veces al año, Santa María es un lugar de encuentro para los voluntarios de Little Dresses for Africa, una organización sin fines de lucro cristiana fundada en 2008 para proporcionar ropa hecha en casa y toallas sanitarias para niñas que de otra manera no tendrían nada bonito para usar en la escuela. A pesar del nombre de la caridad, los vestidos van a niñas en Europa, Asia, Australia y Sudamérica, así como a África.



"Queremos apoyar su educación", dijo Annie Rhodes, quien fundó el ministerio de confección de vestidos en su parroquia hace tres años. "Queremos apoyar su capacidad para cambiar sus vidas. Y creemos, yo creo, que si educas a las niñas en comunidades como esta, realmente estás educando a toda la aldea, porque ellas educarán a la próxima generación".



Los secuestradores y traficantes de personas son menos propensos a secuestrar a niñas con vestidos bonitos, dijo Rhodes, porque señala que tienen familias que cuidan de ellas.



"Las niñas están realmente más seguras usando este tipo de vestidos hechos a mano que sin ellos", dijo.



Una sola reunión de tres horas, que normalmente involucra a 15 voluntarios, puede producir entre 10 y 20 vestidos.



Todas las telas y suministros son donados. Rhodes corta la tela, la plancha y la organiza para las sesiones de costura. Comenzó a coser cuando estaba embarazada y no podía encontrar ropa de maternidad que le gustara. Cuando nació su hija, comenzó a coser ropa para ella, y luego descubrió Little Dresses for Africa mientras buscaba proyectos para su tropa de Girl Scout.



"Cada vez que tenía algo de tiempo libre, armaba un vestido y al final del año, los enviaba todos", dijo.



Cosió los vestidos ella misma durante años hasta que la artritis reumatoide hizo que fuera demasiado doloroso. Estaba tomando una clase de teología en el St. Joseph's College of Maine, y su profesor la desafió a idear un practicum, trabajo ministerial práctico, que pudiera hacer. No podía coser todos los vestidos, pero podía organizar un grupo de voluntarios para trabajar en las máquinas que había acumulado en su casa a través de su trabajo como profesora de costura.



"Y luego tuvimos un par de horas de costura, y la gente estaba interesada en ello lo suficiente como para que siguieran preguntándome, '¿Cuándo vamos a hacerlo de nuevo?'" dijo. "Así que seguí organizándolo y, sí, ahora estamos en nuestro tercer año".



Fue la primera vez que Alison Hardy cosía Little Dresses for Africa. Ha estado cosiendo durante 60 años, un hecho que la sorprende cuando lo dice en voz alta.



"Es algo tan simple de hacer", dijo. "Si puede cambiar la vida de alguien y promover la educación, todo para lo mejor".



Ann Mahoney ha estado cosiendo Little Dresses for Africa desde abril de 2024.



"Me encanta coser, y era por una buena causa", dijo.



Comenzó a coser hace más de 50 años, cuando ella misma era una niña.



"Te da una buena sensación saber que estás haciendo algo por personas que están en desventaja", dijo.