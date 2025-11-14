Coros católicos y ortodoxos se unen para celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea

CAMBRIDGE -- Las vocalizaciones etéreas y ondulantes de un coro de hombres entonando melodías en griego parecen trascender el espacio y el tiempo, descorriendo el velo que separa el Cielo y la Tierra.



Podría haber sido una escena directamente de un monasterio medieval, si no fuera por el iPad que uno de los cantantes estaba usando para leer la música.



El Coro Bizantino de San Romanos el Melodista del Colegio Helénico de la Santa Cruz se unió al coro de la Parroquia de San Pablo en Harvard Square el 9 de noviembre para "Credo", un concierto ecuménico que celebra el 1700 aniversario del Concilio de Nicea.



Durante el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la iglesia, celebrado en un momento en que no había división entre católicos y ortodoxos, los obispos se reunieron para definir los principios fundamentales de la fe y establecer una fecha común de Pascua para todos los cristianos.



"Nuestro Dios es un dios de unidad", dijo el Padre Romanos Karanos, director del Coro Bizantino. "Hay muchas cosas que dividen a la humanidad. Desafortunadamente, las iglesias occidentales y orientales han estado divididas durante casi 1,000 años ahora, y necesitamos encontrar el terreno común, la tradición artística, musical y litúrgica común que nos une, para que con suerte en algún momento nos reunamos".



El Metropolitano Methodios de la Metrópolis Ortodoxa Griega de Boston asistió al concierto, que fue organizado por el Foro Católico de Harvard. El Director Ejecutivo del Foro, el Diácono Tim O'Donnell, quería que el concierto mostrara las tradiciones atemporales de la música ortodoxa oriental y la forma en que la música católica ha evolucionado a lo largo de los siglos.



"Tenemos la Eucaristía en común", dijo. "Tenemos música en común. Hacemos música de manera diferente, pero la tenemos en común. Así que es una oportunidad para unirnos".



Las selecciones musicales siguieron la estructura de la Misa Católica y la Divina Liturgia Ortodoxa Oriental. Comenzó con Kyries interpretados por ambos coros, luego el canto del Salmo 50 en inglés y griego. El Coro de San Pablo cantó el "Gloria" de Vivaldi, y el Coro Bizantino cantó el himno cristiano "Trisagio Oriental" dedicado a la Santísima Trinidad. El Coro Bizantino recitó el Evangelio en griego y cantó el Himno Querúbico. El Coro de San Pablo cantó el "Ave María" de Stravinsky y el "Sanctus" de Haydn, el Coro Bizantino cantó "Hagios", el equivalente ortodoxo. Durante la mayor parte del concierto, el Coro Bizantino estuvo frente al altar mientras que el Coro de San Pablo estuvo en el coro. El Padre Karanos dijo que esto se hizo para reflejar la antigua tradición antifonal, donde un coro responde a otro.



"Fue magnífico", dijo. "La acústica es increíble, y pude sentir la espiritualidad de las personas en la audiencia".



Los dos coros se unieron para cantar el himno católico "Ubi caritas" y el himno ortodoxo "O Pure Virgin", compuesto por San Nectarios.



El Director del Coro de San Pablo, Nara Lee, nunca había escuchado música litúrgica ortodoxa oriental en persona antes del concierto.



"Cantamos el mismo texto, pero en estilos muy diferentes", dijo. "Así que es increíble que podamos escuchar todos los estilos diferentes en un solo lugar".



En sus dos años con el Coro de San Pablo, Lansing Horan nunca había escuchado algo así.



"No tengo realmente la ocasión de encontrarme con mucha música de estilo bizantino", dijo Horan, estudiante de doctorado en ingeniería nuclear y física de plasma en el MIT. "Y poder tener a nuestros dos coros alternando, fue simplemente impresionante".



Está acostumbrado a cantar canto gregoriano, pero no está tan familiarizado con los himnos bizantinos.



"Me gusta mucho la plenitud del sonido, desde los drones que incorporan, y cómo llena el espacio", dijo.



El miembro del Coro Bizantino, Nicholas Ververis, seminarista en Holy Cross, dijo que el concierto fue una "bendición", especialmente porque tiene católicos y cristianos ortodoxos en su familia.



"Crecí en la iglesia, así que es realmente algo que ayuda a nuestro culto, y realmente toca el alma de manera diferente, y toca el corazón", dijo.