Soldado de Weymouth enterrado después de 81 años desaparecido en la Segunda Guerra Mundial

Advertisement

MOUTH - Durante más de 80 años, el soldado Alfred T. Langevin fue conocido simplemente como X-2756. \r

Langevin nació en Weymouth en 1915 y fue bautizado en la Parroquia de la Inmaculada Concepción. Asistió a la escuela pública hasta que la Gran Depresión lo obligó a abandonarla y trabajar como tendero. En 1942, mientras la Segunda Guerra Mundial se desataba, Langevin respondió al llamado de su país y se alistó en el Ejército de los EE. UU. Fue asignado a la Compañía E, 2do Batallón, 109º Regimiento de Infantería, 28ª División de Infantería. \r

Se informó que estaba desaparecido en acción el 6 de noviembre de 1944, durante la Batalla del Bosque de Hurtgen en Alemania. La batalla, librada en fríos y densos bosques, fue la batalla más larga en suelo alemán durante la Segunda Guerra Mundial y la segunda más larga en la historia del Ejército de los EE. UU. Al menos 33,000 soldados estadounidenses murieron o resultaron heridos. Langevin, de 29 años, dejó atrás a su esposa, Helen, y a su hija, Mary, que era solo una niña cuando él fue desplegado. Helen se volvió a casar y murió en 1993. Mary murió en 2017. \r

Los restos no identificados de Langevin fueron descubiertos entre minas terrestres y terreno marcado por la batalla. Se les dio el nombre de X-2756, y en 1949, fueron enterrados en el Cementerio Americano de las Ardenas en Bélgica. \r

En 2018, el sobrino de Langevin, Patrick Thompson, recibió una llamada de la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra / Desaparecidos en Acción de Defensa, un programa gubernamental que identifica los restos del personal militar de los EE. UU. desaparecido en acción. La DPAA le dijo a Thompson que X-2756 podría ser su tío. Solicitaron una muestra de ADN de él y de algunos de los otros parientes sobrevivientes de Langevin. Los restos de Langevin fueron exhumados en 2021 para pruebas de ADN, y el 30 de julio de 2025, se confirmó que X-2756 era Alfred T. Langevin. \r

"Es algo asombroso", dijo Thompson, ahora de 75 años y residente en Pensilvania. \r

En la mañana gris y húmeda del 10 de noviembre, la calle Broad en Weymouth estaba llena de banderas de los EE. UU. y multitudes de espectadores que habían venido a rendir homenaje. Seis oficiales de la Policía de Weymouth en motocicletas escoltaron un coche fúnebre que llevaba los restos de Langevin en un cortejo por la ciudad. Después de 81 años, Langevin finalmente estaba recibiendo un entierro católico adecuado junto a su familia, con todos los honores militares. \r

"Es un gran honor, y la participación ha sido notable", dijo Thompson. \r

Creciendo en Weymouth, la vida y desaparición de Langevin fueron una "leyenda familiar" para Thompson. Su madre, así como la madre y las hermanas de Alfred, "siempre solían ponerse realmente tristes" al pensar en él. \r

"Él era muy generoso, y era un buen joven", recordó Thompson que le contaron sobre su tío. \r

Había una historia que se transmitía en la familia de que Langevin tenía amnesia y se fue a vivir pacíficamente con una familia en Francia. Decían eso para lidiar con la incertidumbre de nunca saber realmente qué sucedió. Ahora, ya no hay más incógnitas. \r

"Sería notable para ellos ver todo esto, porque desaparecer en acción es realmente desgarrador para la familia", dijo Thompson. \r

Thompson, su esposa, su hija y sus nietos vinieron a darle a Langevin un último adiós. Sus restos fueron cuidados por la Funeraria McDonald-Keohane, y yacían en honor en el Ayuntamiento de Weymouth el 9 de noviembre. \r

"Estaban muy emocionados con esto", dijo Thompson. "Segunda Guerra Mundial, desaparecido en acción, chico de la ciudad natal. Se volvieron locos con eso". \r

Los restos de Langevin fueron conducidos por los vecindarios donde vivió y trabajó, deteniéndose en la Inmaculada Concepción para una oración dirigida por el Padre Huy Nguyen. \r

"Qué maravilloso ahora que ha vuelto a casa y descansa en paz", dijo el Padre Nguyen, y agregó: "Agradecemos a Dios por su valentía, que sirvió por su país". \r

La última parada del cortejo fue el Cementerio Fairmount. Seis jóvenes soldados con uniformes impecables sacaron su ataúd cubierto con la bandera del coche fúnebre y lo cargaron en un carruaje tirado por dos grandes caballos negros. Las personas que llevaban banderas y carteles que decían "Bienvenido a casa" saludaron y se llevaron las manos al corazón mientras Langevin pasaba bajo la lluvia torrencial. El bombo de la Greater Boston Firefighter Pipes and Drums sonaba solemnemente. Los gaiteros tocaban estándares patrióticos. \r

Langevin fue llorado y saludado por personas que no conocía y nunca había conocido, llevado por hombres que podrían haber sido sus bisnietos. Su ataúd pasó por lugares que nunca vivió para ver, y fue grabado por dispositivos que habrían sido cosas de ciencia ficción en su vida. Pocas de las personas en las calles y en el cementerio eran parientes de Langevin, pero bajo la lluvia fría y dura, estaban allí por él. \r

"El honor que se le otorgó hoy fue abrumador", dijo Thompson. \r

En el cementerio, las gaitas se detuvieron. El único sonido provenía de la lluvia implacable, que empapaba la bandera sobre el ataúd. Las placas de identificación colgaban de sus asas. El Padre Michael Drea leyó del Evangelio de Juan: "Nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por sus amigos". \r

"Qué ciertas son esas palabras para los hombres y mujeres que sirven en el ejército de los Estados Unidos, que se dan completamente para que nuestras libertades, la vida que disfrutamos, puedan ser protegidas y preservadas", dijo. "Y damos gracias por el regalo que fue Alfred y sigue siendo en su testimonio, que Dios lo bendijo con la capacidad de mostrar a todos nosotros a través de su valiente servicio, junto con sus hermanos en armas en la Segunda Guerra Mundial". \r

El Padre Drea dirigió a todos en la Oración del Señor. \r

"Alfred, que los ángeles te guíen al paraíso, que los mártires vengan a darte la bienvenida y te lleven a la ciudad santa, la nueva y eterna Jerusalén", dijo. \r

Langevin finalmente estaba de vuelta en casa, y permanecería así por la eternidad. La guardia de honor le rindió un saludo de 21 cañonazos. \r

Un trompetista tocó Taps, luego "America the Beautiful". El sonido solitario se desplazó por las colinas del cementerio. A Thompson le entregaron la bandera doblada que había adornado el ataúd de su tío.