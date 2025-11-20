'ChantGPT' charla en BC explora el uso de la IA en la música sagrada

CHESTNUT HILL -- El Padre Jesuita Phillip Ganir no esperaba ver CDs de James Brown en un monasterio francés.



Era el verano de 2024, y el profesor asistente de educación religiosa en la Escuela Clough de Teología y Ministerio del Boston College estaba visitando la Abadía Benedictina de Saint-Pierre en Solesmes, Francia. La abadía tiene una larga historia de apreciación musical, desde el canto gregoriano hasta el bluegrass y el jazz. Su tienda de regalos ofrecía jabón, velas, granola y chocolate hechos por los monjes, así como CDs, no solo música sagrada sino también las obras de Brown, Chuck Berry, Nat King Cole y Fats Domino. Los monjes de Solesmes son parte del proyecto Repertorium de la Unión Europea, que utiliza la inteligencia artificial para preservar digitalmente los antiguos manuscritos musicales de la abadía. La IA es responsable de organizar y procesar las dos millones de composiciones que se le alimentarán como datos. Esto, dijo el Padre Ganir, es lo que la IA hace mejor: ordenar datos reconociendo patrones en grandes cantidades de información. Pero, ¿permitirá esto a la IA "componer" su propia música sagrada, de la misma manera que genera imágenes y videos fotorrealistas?



Ese fue el tema de "¿Chant GPT? Navegando la IA, la Música Sagrada, y su Impacto en la Adoración Litúrgica", una charla que el Padre Ganir dio en el Boston College el 14 de noviembre. La charla comenzó con el Padre Ganir dirigiendo a la audiencia en el canto del Salmo 149, que les aseguró "fue compuesto por un ser humano real".



"La IA puede ser una aliada, como recientemente comentó el Papa Leo", dijo el Padre Ganir. "Pero la vigilancia y el discernimiento siguen siendo necesarios. En la medida en que la IA pueda ayudar a acentuar, elevar y destacar las verdades de nuestra fe, entonces amplifico las palabras del teólogo Matthew Petrusek: 'Alabado sea Dios y pase el algoritmo.'"



La frase "Chant GPT" fue acuñada por el liturgista Alan Hommerding en 2023, cuando la IA generativa era nueva. El Padre Ganir dijo que los teólogos y compositores descubrieron que la tecnología era capaz de generar liturgias "con una precisión teológica relativamente cercana". Pidió a un modelo de IA que compusiera un canto gregoriano en Modo 2. Lo que recibió fue una pieza en latín roto con una notación incómoda.



"Incluso si mi GPT hubiera podido producir una melodía atractiva, los compositores saben que lo que se ve bien en una página no necesariamente se traduce bien en un grupo de canto", dijo el Padre Ganir.



Hizo referencia al trabajo del musicólogo Christopher Small, quien dijo que el acto de crear música es tan vital como la música misma.



"Esto es particularmente importante porque la música necesita ser entendida más allá de la partitura y el sonido, sino la dimensión humana de la música", dijo el Padre Ganir, "cómo se interpreta, se escucha, se ensaya, se practica, se compone, o incluso se baila".



Separó a la audiencia en tres grupos y pidió a cada uno de ellos que cantara una nota diferente, formando un acorde.



"No tenemos que buscar lejos en la tradición para apreciar cómo el acorde musical es una forma profunda de expresar la Trinidad", dijo.



Hizo referencia a la descripción de San Ignacio de la Trinidad como "tres llaves".



"La música nos da una analogía particularmente poderosa para expresar este misterio porque nuestros oídos están entrenados para escuchar al mismo tiempo tanto el acorde completo como las notas individuales mezcladas", dijo.



En la Iglesia Católica, dijo el Padre Ganir, la música es la forma de arte más importante de todas porque es una forma de hablar la Palabra de Dios. Dio el ejemplo de "Spiegel im Spiegel" del compositor estonio Arvo Part, que fue inspirado por el propio despertar espiritual del compositor. Part fue el primer compositor en ganar el Premio Ratzinger de la Fundación Papa Benedicto XVI.



"Ningún tratado teológico, sino sus partituras musicales", dijo el Padre Ganir. "Eso en sí mismo revela algo poderoso sobre la música".



"Spiegel im Spiegel" presenta un patrón de triada, que muchos eruditos han interpretado como una referencia a la Trinidad. Ha inspirado desde el tema de "Los Simpson" hasta la sensación pop de vanguardia islandesa Bjork. La pieza no da ninguna indicación de cuán fuerte o suave deben tocar los músicos.



"Part confía en los intérpretes para que lo interpreten, y que tengan 'fe' en la simplicidad de las notas y la escasa estructura armónica", dijo el Padre Ganir. "El punto es mostrar que, aunque la IA pueda ser capaz de imitar estructuras y simetría, un componente esencial de la música es el acto real de hacer música, una tarea que necesariamente depende de la capacidad de la persona de estar consciente de otras personas en el momento".



La música, dijo, es la metáfora perfecta para la vida y la teología. Ser una iglesia sinodal requiere estar en armonía con los demás, y la aparentemente divina perfección de las melodías armoniosas se contrasta con la sensación inquietante de la disonancia. Los compositores han utilizado durante mucho tiempo el "tono del diablo" disonante para provocar miedo en sus oyentes o simbolizar el mal. El Padre Ganir tocó el impresionante final del primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Sir James Macmillan, la única sinfonía en el repertorio occidental dedicada por completo al Espíritu Santo.



"A diferencia de la simetría del Spiegel de Part", dijo, "tienes un paisaje de drama musical, intensidad e imprevisibilidad, aspectos de la creación musical que solo complican el acto de imitación pero elevan la ingeniosidad y creatividad humana".



El Padre Ganir respondió a preguntas de la audiencia después de sus comentarios. Una pregunta vino de Scott Molony, quien se describió a sí mismo como un eticista de IA y "tenor bastante mediocre". Haciendo referencia a su uso en ciencias de la salud, Molony dijo que la IA está ahorrando trabajo humano al "ayudar a las personas a hacer algunas de las partes realmente difíciles y complicadas". Preguntó al Padre Ganir si lo mismo podría suceder en la música.



"Sé que el algoritmo no puede elevar su mente y corazón al Espíritu porque no tiene uno", dijo. "¿Pero cómo puede ayudar esto al compositor a hacer eso?"



El Padre Ganir dijo que actualmente la IA es mejor en la restauración de música. Por ejemplo, el Padre Jesuita T. Frank Kennedy, un musicólogo en el Boston College, lideró un equipo que recuperó miles de páginas de manuscritos musicales muy dañados en Bolivia en la década de 1980. El trabajo para reconstruirlos fue "extenuante".



"Es aquí donde creo que las tecnologías pueden ser realmente útiles para permitir a las comunidades de fe, especialmente si tienen un patrimonio musical particular, redescubrir, reorientarse, absorber lo que había sido parte del pasado para que puedan reapropiárselo y entender lo que significa para su propia identidad cultural", dijo el Padre Ganir.



Molony, quien está estudiando para su licenciatura en teología sagrada en la Escuela Clough, le dijo a The Pilot que estaba contento de escuchar que la iglesia está al tanto de las habilidades de la IA y está abordando el tema de manera reflexiva.



"El Padre Ganir es un mentor y amigo, pero creo que esto muestra cómo la academia sigue lidiando con el repentino auge de la inteligencia artificial", dijo, agregando, "¿Cómo aprendemos a integrar esta herramienta de una manera que sea útil y fructífera, pero no destructiva?"



No cree que los sonidos generados por IA reemplacen la música compuesta y cantada por humanos.



"Creo que el Espíritu siempre moverá el corazón humano, y creo que hay cosas que las personas siempre sentirán que necesitan comunicar de formas que no pueden expresarse puramente a través de la voz sola", dijo.