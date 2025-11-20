Arquidiócesis y BC se asocian para capacitar a líderes laicos en iniciativa sinodal

BRAINTREE -- La Escuela de Teología y Ministerio Clough del Boston College ha recibido una subvención de $1 millón de Lilly Endowment para establecer "Así te envío: Juntos en el liderazgo cristiano y una Iglesia sinodal", un esfuerzo conjunto entre la Escuela Clough y la Secretaría de Evangelización y Discipulado de la Arquidiócesis de Boston.



"Así te envío" es un programa piloto de cinco años que capacitará a 160 líderes laicos en 16 de las parroquias de la arquidiócesis. La secretaría, actuando como enlace entre la arquidiócesis y el Boston College, recomendará las parroquias y líderes a la Escuela Clough.



El programa incluirá ocho sesiones educativas multilingües, cuatro talleres, un retiro, un día anual de renovación del ministerio, una cumbre de evaluación y un curso en línea. Toda la formación se centra en el trabajo del Sínodo sobre la Sinodalidad del Vaticano.



"Este es el camino a seguir para toda la Iglesia Católica universal", dijo Wendy Mejia, directora de ministerio multicultural de la secretaría. "Estamos llamados a ser una iglesia sinodal".



Dijo que ser una iglesia sinodal significa estar "conscientes de los dones de cada uno, nuestras alegrías y dificultades".



"Significa caminar juntos para cumplir nuestro llamado bautismal a ser discípulos misioneros", dijo, "para llevar a Jesús a otros y proclamar la buena nueva".



La Hermana de San José Pat Boyle, directora asociada de planificación pastoral de la secretaría, agregó que una iglesia sinodal sabe "cómo escucharse mutuamente, ser discernientes en nuestra escucha, escuchar al Espíritu Santo, y también ser capaces de derribar esas barreras que nos impiden estar dispuestos a caminar juntos en medio de nuestras diferencias".



La Escuela Clough se acercó a la arquidiócesis con la idea del programa y sugirió que las dos organizaciones solicitaran la subvención juntas. A la secretaría le "encantó" la idea, dijo Mejia, y la llevó al Arzobispo Richard G. Henning para su aprobación. Él aprobó y dijo que la formación debería centrarse en la implementación de las enseñanzas del Sínodo en varios idiomas para servir a la diversa población de la arquidiócesis. La secretaría informó a la Escuela Clough sobre la recomendación del arzobispo, y la escuela estuvo de acuerdo.



"Su pensamiento es, y sigue siendo, que es mejor trabajar juntos con la iglesia en lugar de en silos, separados unos de otros", dijo Mejia.



La financiación para la subvención provino de la Iniciativa Pathways for Tomorrow de Lilly Endowment, que proporciona formación de liderazgo a las escuelas teológicas en los EE. UU. y Canadá. El fondo fue desarrollado por la familia Lilly de Indiana, que hizo su fortuna en productos farmacéuticos en 1937 para financiar la educación cristiana y capacitar a líderes laicos en parroquias. Es una de las fundaciones filantrópicas privadas más grandes del mundo.