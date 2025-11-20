Formando el Futuro: Blessed Sacrament School, el consejero de cuatro patas de Walpole

WALPOLE -- El miembro del personal más popular en la Escuela Blessed Sacrament en Walpole es un nativo de California con cabello rubio claro y una sonrisa irresistible.



Es un tipo grande, pero de voz suave, y un eterno optimista. Todos los 317 estudiantes de pre-K a octavo grado de Blessed Sacrament saben que pueden acudir a él cuando están pasando por una crisis, y él hará todo lo posible para ayudar. En su tiempo libre, disfruta nadando, jugando con peluches y pasando el rato con su hermana Maggie y sus dos gatos. Le encanta comer, especialmente zanahorias congeladas, que puede devorar en unos segundos.



En su camino al trabajo la mañana del 3 de noviembre, se distrajo con un olor en los arbustos y olfateó para investigar antes de entrar por las puertas de la escuela. Luego fue a su oficina a beber agua de un tazón. Es Grizz, un golden retriever inglés crema de seis años que sirve como perro de terapia de Blessed Sacrament. En el sitio web de la escuela, su foto aparece en el directorio del personal, junto a las de los profesores, administradores y su manejadora, la consejera escolar Michelle Gaudet.



"Todos aquí ahora saben que Grizz está en el personal, y tiene una gran presencia aquí", dijo Gaudet. "Creo que los padres, cuando se acercan a mí si su hijo está teniendo alguna ansiedad o cualquier cosa negativa, siempre preguntan si Grizz puede ser parte de sus vidas".



Gaudet dijo que los estudiantes y las familias a menudo saludan a Grizz antes de saludarla a ella.



"Soy hígado picado", bromeó.



Gaudet comparte su pequeña oficina con Grizz. Él ocupa mucho espacio, y ella tuvo que mover su cama para salir por la puerta, agitando una caja de golosinas para guiarlo. Lo llamó "el imán de la ansiedad" porque cada vez que él siente que ella está nerviosa, él se acurruca con ella. Las paredes de su oficina están decoradas con garabatos de Grizz dibujados por los estudiantes. Esos dibujos y las cartas que los estudiantes escriben sobre sus sentimientos van al buzón personal de Grizz. Por supuesto, Gaudet es la que los lee y responde.



"Su principal responsabilidad es ser un sentido de calma cuando los niños están ansiosos o abrumados por cualquier cosa", dijo. "Un examen, un desacuerdo en una amistad, cualquier cosa y todo para lo que él está aquí".



Cuando los estudiantes están molestos, sus profesores los envían a la oficina de Gaudet para acariciar a Grizz. Él les enseña fe, bondad e inclusión.



"Aunque es canino, es aceptado como si fuera humano", dijo Gaudet.



A los estudiantes les gusta llevarlo a pasear, aunque con 110 libras, pesa más que la mayoría de sus paseadores. Conoce un movimiento llamado "presión", donde se sentará en el regazo de los estudiantes como una gran manta pesada y cálida. Demostró ese movimiento en el estudiante de cuarto grado John, quien dijo que le encanta lo "cálido y acogedor" que es Grizz.



Los estudiantes de cuarto grado Marian, Lucie y Sabrina juegan con Grizz todos los días en el recreo. A Marian le gusta lo suave y gentil que es. Cuando Lucie está agotada con el trabajo escolar, acude a él.



"Nunca tuve una mascota, así que me gusta acariciarlo, y es muy peludo", dijo.



Gaudet llamó a Grizz un "gigante gentil".



"Lo que estás viendo ahora es su comportamiento", dijo mientras Grizz descansaba tranquilamente, acurrucado en su cama.



Fuera del aula de cuarto grado, hay un póster con todas las firmas de los estudiantes. Gaudet lamenta no haber puesto la huella de Grizz en él. Al personal también le gusta tenerlo cerca cuando se relajan. Él, junto con Frankie el lobo, es la mascota de Blessed Sacrament. Ocasionalmente asiste a misa y, cuando el sacerdote pide a la asamblea que se levante, Grizz obedecerá.



"Es un seguidor de las reglas", dijo Gaudet. "Conoce sus comandos".



Ella conoció a Grizz por primera vez en Golden Opportunities for Independence (GOFIDOG), una organización sin fines de lucro con sede en Walpole que entrena perros de servicio y terapia. Estaba buscando un cachorro para criar como perro de terapia, y Grizz de un año ya estaba entrenado. Cuando la dueña de GOFIDOG fue a recoger a Grizz y al resto de su camada en California, se detuvo en un parque nacional y vio un oso. Así es como obtuvo su nombre.



"Fue amor a primera vista", dijo Gaudet.



Gaudet fue entrenada para ser su manejadora. Ella proporciona refuerzos positivos, le da golosinas y lo llama buen chico. Grizz no vive con Gaudet sino con una familia en Foxborough y tiene un buen equilibrio entre el trabajo y la vida. Cuando se quita su chaleco, es tan juguetón y enérgico como cualquier otro perro. Persigue ardillas y una vez se comió una hamburguesa con queso en la encimera de la cocina. En el trabajo, sin embargo, es un bálsamo para los estudiantes de secundaria que lidian con las redes sociales, el ciberacoso y los chismes, y los estudiantes de primaria que crecen en lo que Gaudet llamó un "aumento de la incertidumbre en este país y en este mundo".



"No creo que solo nuestra escuela necesite un perro de terapia", dijo.



"¿Qué haría Grizz?" es un refrán común en la escuela. Gaudet piensa que, si pudiera hablar, Grizz respondería, "Mantén la calma. Va a estar bien".



"Creo que él está pensando que podemos ayudar a nuestros niños que están sintiendo diferentes emociones", dijo. "Podemos ayudarlos a sentir que estamos aquí para ti. Eres importante. Y sea lo que sea por lo que estés pasando, podemos ayudar".



Grizz mismo declinó comentar.