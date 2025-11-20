La comunidad católica negra se reúne para la cena anual del Premio Healy

DORCHESTER -- Según la Hermana de la Misericordia Cora Marie Billings, en la cultura afroamericana, es tradición pedir permiso a un anciano para hablar.



Por lo tanto, antes de hablar en la 32ª cena anual del Premio Obispo Healy en el Boston College High School el 15 de noviembre, visitó la tumba de su amiga, Sierva de Dios Thea Bowman, y le pidió ese permiso. La Hermana Cora, la primera mujer negra en convertirse en Hermana de la Misericordia en Filadelfia y una defensora de la justicia social durante toda su vida, fue la oradora invitada en la cena anual de premios en honor a la comunidad católica negra de Boston. Lleva el nombre del Obispo James Augustine Healy de Portland, Maine, el primer obispo católico negro en los EE. UU.



"Cuando pensamos en James Healy, lo que pasó, lo que aprendimos de él, estamos aquí porque realmente somos el tema de esta noche", dijo la Hermana Cora. "Somos peregrinos. Estamos aquí porque somos peregrinos de esperanza, y caminamos por fe. Y James no podría haberlo hecho si no fuera por eso".



Dijo que el don del servicio ejemplificado por los ganadores del premio era el mismo don que Dios dio a todos en la sala.



"Si somos fieles en nuestra fe, así como fieles, realmente tenemos que ser las personas que Dios creó para que seamos, y tenemos que creer que dentro de nosotros está la gracia para hacer la voluntad de Dios", dijo.



Dijo que, debido a la historia del país de individualismo feroz, las personas en los EE. UU. tienen dificultades para escucharse y depender unos de otros.



"Eso es lo que hicieron nuestros homenajeados", dijo. "Eso es lo que hizo James. Miraron lo que estaba pasando. Miraron lo que debían ser. Miraron y escucharon lo que Dios les inspiraba a hacer, y lo hicieron".



Cada año, un destacado católico negro en la Arquidiócesis de Boston recibe el Premio Healy. Este año fue para el Padre Jesuita Michael Davidson, director de la Coalición Montserrat en el Boston College. La Coalición Montserrat proporciona apoyo financiero, académico y espiritual a los estudiantes de bajos ingresos.



"A través de su incansable trabajo con los jóvenes, el Padre Davidson ha demostrado un profundo compromiso con la comunidad católica negra y con la iglesia", dijo el Secretario de Salud y Servicios Sociales de la Arquidiócesis de Boston, Monseñor J. Bryan Hehir. "Aquellos que lo conocen pueden dar fe de su humildad, compasión y profundo deseo de servir a Cristo".



En sus palabras de aceptación, el Padre Davidson dijo que el Obispo Healy "nos recuerda el poder de la fe, el coraje y la convicción frente a la adversidad".



"Su legado continúa inspirando a todos nosotros que buscamos construir una Iglesia y un mundo arraigados en la justicia, la compasión y la esperanza", dijo.



Agradeció a su familia, al Boston College y a los jesuitas que lo formaron.



"Vivimos en una sociedad donde la humanidad y el cuidado de los demás a menudo parecen desvanecerse", dijo. "Sin embargo, a pesar de los muchos desafíos que las personas de color continúan enfrentando, nos mantenemos resilientes y firmes en nuestra fe".



El Premio Robert L. Ruffin, otorgado anualmente a un católico no negro que ha contribuido significativamente a la comunidad católica negra de Boston, fue para el Cardenal Seán P. O'Malley. En sus comentarios, el cardenal recordó su crianza en un "gueto irlandés" en Ohio, donde sus padres inculcaron el antirracismo como un valor católico.



Una vez, una mujer negra visitó a los O'Malley, algo raro en aquellos días. Su vecino no pudo evitar preguntar a la madre del cardenal sobre la visitante.



"Fue bastante notable", respondió la madre del cardenal. "Fue la primera vez que un protestante entró en nuestra casa".



El Cardenal O'Malley se unió a la NAACP cuando era joven y comenzó a participar en campañas de registro de votantes en vecindarios negros antes de que él mismo tuviera edad para votar. Como joven capuchino, participó en marchas por los derechos civiles con la Southern Christian Leadership Conference.



"Conocí a algunas de las personas más destacadas", dijo, "hombres y mujeres, católicos, protestantes y judíos, blancos y negros, personas que eran idealistas y realmente querían ayudar a crear una sociedad como la que Martin Luther King y tantos otros han soñado. Su coraje y testimonio tuvieron un profundo efecto en mí".



Dijo que trabajar por los derechos civiles es una obligación para los católicos porque "todos somos verdaderamente hijos de Dios".



"Agradezco a todos ustedes por su compromiso con el Evangelio social de la Iglesia para crear una sociedad más justa y una civilización de amor, y gracias por este honor que me otorgan", dijo.



El Premio Meyer J. Chambers a la Excelencia en Artes Litúrgicas fue para Maitre Jean-Louis Daniel, director de música en la Parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo en Mattapan. OLMC es el buque insignia de la comunidad haitiana de la Arquidiócesis de Boston. El Coro Haitiano de la Arquidiócesis proporcionó música durante la cena, junto con el Coro Católico Negro de la Arquidiócesis de Boston y el baile del Ugandan Community Youth Ensemble de la Parroquia de Santa María en Waltham.



"Nunca esperé ningún reconocimiento por el trabajo que he hecho porque servir a la comunidad siempre ha sido un privilegio, no un deber", dijo Daniel.



La velada también contó con un homenaje a Charlene Roberts-Hayden y Thomas "Tipp" Harris, dos luminarias católicas negras que murieron en el último año. Roberts-Hayden fue una pionera programadora de computadoras y orgullosa feligresa del Sagrado Corazón en Newton. Harris fue un líder espiritual para generaciones de jóvenes en la antigua Parroquia de San Francisco de Sales en Roxbury y la Parroquia de Santa Catalina Drexel en Dorchester. Las familias de los fallecidos aceptaron premios en su nombre.



El Arzobispo Kenneth Richards de Kingston, Jamaica, cuya arquidiócesis es de donde proviene el Padre Davidson, habló en la cena sobre la devastación que el Huracán Melissa causó recientemente en su país.



"Me presento ante ustedes hoy con un espíritu abatido por las circunstancias, pero elevado por la esperanza compartida que tenemos en nuestro Señor Jesucristo", dijo.



Las iglesias y escuelas católicas estaban entre las muchas propiedades destruidas por las inundaciones, dijo el Arzobispo Richards, y agregó que las escuelas católicas de Jamaica son un motor clave de movilidad social para los niños que de otra manera no tendrían ninguna oportunidad de recibir una educación de calidad.



"Cuando un huracán destruye una escuela, no solo rompe ventanas y arranca techos", dijo. "Destroza futuros".



Hizo "un llamado humilde y urgente" al pueblo de Boston para que apoye los esfuerzos de reconstrucción en su arquidiócesis.



"Su generosidad puede proporcionar una comida hoy y una sesión de consejería mañana", dijo. "Puede ayudarnos a despejar escombros esta semana, y puede ayudarnos a echar los cimientos de una nueva escuela resistente el próximo año. Puede ofrecer consuelo a una familia en duelo ahora, y puede ayudarnos a levantar las paredes de una iglesia que perdurará por generaciones".



La velada terminó con el Coro Católico Negro dirigiendo a todos en "Lift Every Voice and Sing", ampliamente conocido como el Himno Nacional Negro.