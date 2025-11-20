El obispo O'Connell se despide de la arquidiócesis en la misa de la catedral

Advertisement

ON -- La Misa celebrada por el Arzobispo Richard G. Henning en la Catedral de la Santa Cruz el 16 de noviembre tuvo un doble propósito.\r

En cualquier otro año, simplemente habría sido la Misa anual de Acción de Gracias para los donantes de la Apelación Católica. Este año, también fue una oportunidad para que la arquidiócesis se despidiera del Obispo Vicario General Mark O'Connell, quien será instalado como Obispo de Albany, Nueva York, el 5 de diciembre.\r

"El obispo Mark siempre ha sido un defensor de la apelación, y conoce directamente su impacto", dijo el Oficial Jefe de Filantropía de la Arquidiócesis de Boston, Gavan Mooney, antes de la Misa.\r

Mooney agradeció a los donantes por apoyar los ministerios que "proporcionan evidencia real y tangible de que nuestra fe está muy viva".\r

"Su participación tiene un impacto extraordinario en miles de vidas tocadas por su pasión y generosidad", dijo.\r

Dijo que Boston tiene una de las apelaciones anuales más exitosas en los EE. UU.\r

"Esto es un testimonio de nuestros pastores, de ustedes, personas de la Arquidiócesis de Boston que entienden y asumen la responsabilidad de cuidar no solo de su parroquia local sino de nuestra iglesia más grande", dijo.\r

El obispo O'Connell concelebró la Misa y pronunció la homilía. Presentes en la Misa estaban dos de sus nuevos compañeros de trabajo en Albany: el Padre Bob Longobucco, quien será su vicario general; y su COO diocesano, Bonnie Shippee.\r

En su homilía, el obispo O'Connell dijo que su abuelo, un inmigrante irlandés y veterano de la Primera Guerra Mundial, viajaba en el ferrocarril Boston-Albany todos los días para su trabajo como clasificador de correo.\r

"Apuesto a que no adivinó que su nieto sería el Obispo de Albany", dijo.\r

Señaló que estaba predicando en la misma catedral donde había sido ordenado al sacerdocio en 1990. La lectura de ese día, la parte del Evangelio de Lucas donde Jesús profetiza la destrucción del templo en Jerusalén, fue una que el obispo O'Connell dijo que ha predicado muchas veces.\r

"Vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada", dice Jesús en el Evangelio.\r

La lectura hizo que el obispo O'Connell reflexionara sobre su propio tiempo en Boston, cuando la arquidiócesis fue devastada por el escándalo de abuso sexual del clero y el cierre y fusión de muchas parroquias.\r

"En algunos de esos momentos, parecía que el templo de la Arquidiócesis de Boston estaba siendo destruido en medio de nosotros, derribado piedra por piedra", dijo.\r

La lectura también le hizo pensar en las muchas tragedias nacionales, la pérdida de fe y las divisiones sociales que los EE. UU. han sufrido en el siglo XXI.\r

"Hay muchas veces que esta lectura ha señalado el camino para seguir a Jesús", dijo. "En medio de la destrucción, en medio del caos a nuestro alrededor, él nos guía a casa. Somos las ovejas que escuchan su voz".\r

Su propio viaje lo ha llevado a Albany, donde se enfrentará al desafío de reparar una diócesis plagada por dos crisis: la bancarrota del Capítulo 11 frente a cientos de demandas por abuso sexual; y cientos de empleados del Hospital St. Clare en Schenectady demandando a la diócesis por $35 millones en pensiones impagas. Dijo que las "cicatrices de batalla" de su tiempo en Boston le ayudarán en su nueva diócesis.\r

"Allí, llevaré la esperanza de recuperación, que he admirado aquí en la Arquidiócesis de Boston, y que me da la base para tener la certeza de que esta es la voluntad de Dios en Albany", dijo.\r

Dijo que espera aprender muchas cosas nuevas en Albany y se inspirará en la fe que encuentra allí.\r

"Allí, seguiré encontrando mi alegría en los misteriosos caminos del Señor", dijo. "Si se me cuestiona, el Evangelio de hoy me instruye que no prepararé mi respuesta con anticipación, sino que siempre hablaré con mi corazón, confiando en Dios".\r

Dijo que estaba agradecido de haber sido feligrés, seminarista, diácono, sacerdote y obispo en Boston.\r

"La gente de esta arquidiócesis me ha inspirado y apoyado todos estos años, porque estoy llamado a algo nuevo", dijo. "Y con entusiasmo, con entusiasmo, digo 'Sí, Señor. Porque tú, Señor, estás en todos los lugares.'"\r

Después de la Misa, el Arzobispo Henning agradeció a Dios por el don del ministerio del Obispo O'Connell.\r

"Esta siempre será tu casa", dijo, "pero sentimos la pérdida de tu partida, porque hemos visto en ti un ministro del Evangelio que ha sido humilde y lleno de alegría".\r

Llamó a O'Connell "un hombre de gran generosidad personal" y "un cuidadoso administrador de los recursos de la iglesia".\r

"Te enviamos con nuestro agradecimiento, con nuestra alegría y con nuestro amor", dijo.\r

También agradeció a los donantes de la Apelación Católica.\r

"No podríamos ejecutar o hacer nuestra misión sin su generosidad, sin su participación", dijo. "Significa el mundo para nosotros".\r

Señaló el testimonio de aquellos que construyeron la Catedral de la Santa Cruz hace 150 años. Enfrentando la pobreza y la persecución, los católicos históricos de Boston hicieron sacrificios para crear "poesía en piedra".\r

"Miro ahora y veo que están sentados en los bancos de esta gran iglesia", dijo, "y veo una nueva generación digna de ese carácter, digna de esa misión, compañeros de trabajo conmigo y con el Señor mismo, para la sanación que nos permite reconciliarnos con el mundo. Juntos, somos uno".