La parroquia de Quincy construye comunidad a través del club de coches RC

CY -- El Padre Jason Worthley, vicario parroquial de la Parroquia de San Juan Bautista en Quincy, salió de la rectoría y entró en la fría y oscura noche del 18 de noviembre. En ambas manos, sostenía camiones monstruo controlados a distancia y alimentados por gas.\r

Los camiones "nitro", como los entusiastas de los RC como el Padre Worthley los llaman, son las joyas de su colección. Ha perdido la cuenta de cuántos vehículos RC posee. Solía conducir un camión nitro en el césped del Seminario de San Juan en Brighton cuando se estaba formando allí. Sus coches y camiones permanecen con él en la rectoría. Sus barcos RC se guardan en otro lugar. Su favorito es el USA-1, basado en el verdadero camión monstruo del mismo nombre. Tanto el camión real como la réplica RC del Padre Worthley tienen mensajes en los laterales que dicen "América necesita el espíritu de Cristo" y "Una nación bajo Dios, mantengámosla así". Para él, los camiones no son juguetes. Son piezas de equipo que requieren una operación cuidadosa.\r

"Realmente involucra la mente porque, en primer lugar, son las cosas mecánicas, cosas como transmisiones, diferenciales, motores o motores", dijo. "Y luego conducirlos, especialmente de manera competitiva con estos otros conductores, realmente tienes que ejercitar tu mente en cosas como la velocidad y cuán rápido van en una curva, observando a los otros conductores".\r

Los "otros conductores" eran tres de sus feligreses, que se unieron al Padre Worthley después de la misa vespertina para la reunión semanal del Club de Coches RC de San Juan.\r

"Los cuatro nos reunimos, y tenemos un tiempo santo, un tiempo feliz y un tiempo competitivo", dijo el Padre Worthley.\r

Una rampa de madera iluminada se encontraba en el césped de la parroquia, iluminada por reflectores. George Gargano sacó su coche RC del maletero de su coche real, que tenía una pegatina de la medalla milagrosa en la ventana lateral y un rosario colgando del espejo retrovisor. Lucas Patenaude calentó la batería de su coche en el bolsillo de su abrigo.\r

"El escuadrón está aquí", dijo mientras otro coche RC subía por la acera.\r

La reunión comenzó, como lo hace cada semana, con oración y una lectura del Evangelio. Esta semana fue Juan 3:16.\r

"Recuerden que cuando corremos, todavía se supone que debemos amarnos unos a otros, y ser perdonadores, y pacificadores", dijo el Padre Worthley.\r

Ha descubierto que cuando rezan antes de la carrera, corren mejor.\r

El club corre en cualquier clima, ya sea que el sol esté fuera o no. A veces la gente verá al Padre Worthley corriendo fuera de la iglesia y le pedirá oraciones. Gargano (a quien se le llama en broma "Diácono George") dará rosarios y medallas santas a los transeúntes si tiene extras. El club fue fundado en 2023 cuando Gargano y el Padre Worthley se unieron por su amor compartido por los coches RC. San Juan, y su parroquia colaboradora, San José, son conocidos por sus ministerios eclécticos.\r

"Quiero seguir el mismo esquema de juntar algo divertido y educativo con nuestra fe", dijo el Padre Worthley.\r

Citó las palabras de San Pablo en 2 Timoteo 47: "He terminado la carrera".\r

"Intentamos hacer todo lo posible para no chocar entre nosotros", dijo. "Esa es una lección en la vida, donde todos tenemos nuestras misiones en la vida, pero a veces tenemos que disminuir para que otros puedan aumentar".\r

Ryan Eid, apodado "Dr. Ryan" por sus compañeros corredores debido a su trabajo como alergólogo inmunólogo, se unió al club a pesar de no tener experiencia en la conducción de RC.\r

"Probablemente se convirtió en el mejor conductor que hay", dijo el Padre Worthley.\r

Patenaude fue rápido en señalar que Eid era el mejor conductor hasta que se unió al club.\r

"La comunidad, en cualquier sentido, puede acercarte a Dios", dijo Eid. "Y creo que libera tu mente de las tensiones de tu día y tu trabajo, y nos une en algo que todos podemos disfrutar".\r

Patenaude se enteró del club a través de Eid. Solo necesitó correr una vez antes de estar "enganchado". Intenta asistir a la misa antes de cada reunión del club.\r

"Obtienes esa experiencia íntima con Dios, y escuchas la Palabra dentro de la iglesia, y luego obtienes una comunión más casual", dijo.\r

Para Gargano, el club es un lugar para la amistad, "charlas con los chicos", y respuestas a cualquier pregunta religiosa que tenga. Se metió en RC como una forma de vincularse con su sobrino, que estaba siendo criado por una madre soltera y necesitaba una figura paterna en su vida.\r

"Entonces, estoy como, '¿Qué voy a hacer con un niño?'", Recordó. "'¡Detección de metales, aviones, aviones RC, coches de carreras!' Así es como me metí en esto".\r

El sobrino perdió interés en el pasatiempo cuando creció, pero Gargano siguió con él. Regresó a San Juan, la parroquia en la que fue bautizado, después de la muerte de su madre. Descubrió a través del Pastor Padre Matt Williams que el Padre Worthley era el fanático de RC de la parroquia.\r

"Creo que es la providencia divina", dijo Gargano. "Esa es Ma en el cielo diciendo, '¡Aquí vamos!'"