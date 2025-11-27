Donantes de la Fundación de Escuelas Católicas ven el impacto en el Tour anual en autobús

DORCHESTER -- Ethan Smith ha destacado en matemáticas desde que estaba en el jardín de infantes.



El estudiante de octavo grado ha sido alumno de la Academia Católica Papa San Juan Pablo II Campus Columbia en Dorchester desde que tenía cuatro años. Fue entonces cuando los adultos comenzaron a notar sus altas calificaciones en los exámenes.



"Me di cuenta de que tenía un talento para los números", dijo, "y esa pasión ha crecido con los años".



JPII nutrió su talento, y sus profesores sirvieron como amigos y mentores. Este último año, ha utilizado sus habilidades matemáticas para construir robots, una actividad común en clase entre los estudiantes de JPIICA. Ha tenido la oportunidad de visitar empresas y tener un primer contacto con la vida laboral. Esto le ha permitido explorar sus opciones para una futura carrera.



"Para mí, la escuela no es solo un lugar para aprender, es un segundo hogar", dijo. "Los profesores aquí son cariñosos, atentos y siempre están dispuestos a ayudarnos".



Ethan habló el 19 de noviembre a 32 donantes cuyo apoyo a la Fundación de Escuelas Católicas ha afectado directamente a escuelas como JPIICA y a estudiantes como Ethan. Los donantes tomaron un autobús desde el centro de Boston hasta Dorchester para su Tour anual en autobús, que les da la oportunidad de ver el impacto de sus donaciones. Ethan les agradeció su generosidad, que proporciona becas a 113 estudiantes del Campus Columbia y a uno de cada ocho estudiantes en todas las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Boston.



"Esta comunidad siempre es tan amable, solidaria y acogedora", dijo. "Realmente vive nuestra misión de que cada estudiante es conocido, amado y llamado a la excelencia".



El Director Ejecutivo de CSF, Mike Reardon, dijo a The Pilot que JPIICA "sirve a la comunidad de una manera extraordinaria".



"Estamos orgullosos de apoyarlos", dijo.



JPIICA es la escuela católica más grande de la Arquidiócesis de Boston, que atiende a un cuerpo estudiantil diverso en tres campus en Dorchester. Sus estudiantes han recibido $12 millones de CSF en los últimos 10 años. La Campaña para las Escuelas Católicas, en coordinación con la arquidiócesis, recaudó $10 millones para consolidar ocho escuelas en dificultades en el centro de la ciudad en JPIICA. El Campus Columbia fue construido a partir de la Escuela St. Margaret de 116 años de antigüedad.



"Los estudiantes son el tesoro", dijo a The Pilot la Gerente de Redes Sociales de JPIICA Columbia, Claire Sheridan. "Un edificio es solo una cáscara. Son las personas las que lo hacen, y los estudiantes y los profesores".



El invitado de honor en el recorrido fue "Mr. Lynch" -- el ex presidente de la Fundación de Escuelas Católicas Peter Lynch, quien ha donado millones de dólares para apoyar las escuelas católicas de Boston. Las puertas que separan las alas antiguas y nuevas de la escuela llevan su nombre. Se les dice a los estudiantes que pasen por las puertas de Lynch en su camino al almuerzo.



"Es agradable para los niños ver la cara de quien es el ala", dijo Sheridan.



Los donantes, guiados por estudiantes, visitaron a los alumnos de segundo grado construyendo dioramas de hábitats, a los de octavo grado programando robots tipo Roomba para hacer dibujos y tocar música, a los de jardín de infantes disfrutando de la hora del refrigerio, la sala de medios y la sala de arte. Gianna, una de las guías de segundo grado, mostró a los donantes el dibujo de una calavera de azúcar que hizo en la clase de arte.



"Los dientes eran complicados", dijo.



Avada, una estudiante de cuarto grado, también sirvió como guía. Su materia favorita es el inglés, y juega al voleibol en primavera. Quiere asistir a la escuela secundaria en la Academia Fontbonne en Milton y ser enfermera de la UCI neonatal o pediatra cuando crezca.



"Amo la comunidad de apoyo y todos los amigos que hice", dijo.



Después del recorrido, los donantes desayunaron en el auditorio. Cada uno de ellos recibió un adorno de Navidad y una nota escrita a mano de un estudiante. Algunas de las notas incluían dibujos de lo que los estudiantes quieren ser cuando crezcan.



La directora de JPIICA Columbia, Anne Gallagher, dijo que la escuela es "un hogar lejos del hogar" para los estudiantes.



"Están listos y abiertos para aprender", dijo, "desarrollándose y esforzándose por alcanzar su potencial en un entorno académico, liderando con compasión y practicando la fe católica".



"Estoy realmente agradecida por esta comunidad", dijo Mary Barros, quien tiene dos hijos matriculados en la escuela.



Ha visto de primera mano la atención individual que los profesores dan a cada uno de los 278 estudiantes de JPIICA Columbia, que tienen edades desde un año hasta el octavo grado. La escuela ha proporcionado a la familia de Barros apoyo emocional y financiero.



"Como madre, significa todo saber que nuestros hijos ya están guiados, apoyados y creídos cada día", dijo.