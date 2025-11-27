Voluntarios se unen a Caridades Católicas para distribuir comidas de Acción de Gracias

DORCHESTER -- Más de 100 voluntarios distribuyeron comidas de Acción de Gracias a 2,000 hogares de Dorchester en el Centro Yawkey de Caridades Católicas el 22 de noviembre.



La distribución fue parte de una distribución de 4,000 comidas de Acción de Gracias que tuvo lugar en las ubicaciones de Caridades Católicas de Boston en Dorchester, Lowell, Brockton, Lynn y South Boston del 21 al 25 de noviembre. Voluntarios de Caridades Católicas, Boston College, United Way, la Parroquia de San Juan en Wellesley, la Parroquia de Santa Cecilia en Boston, la Fundación Yawkey y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (que donó 1,000 pavos) trabajaron para empacar y distribuir la comida. Las familias recibieron un pavo congelado (o, si lo preferían, una tarjeta de regalo de $25 para la tienda de comestibles), frutas y verduras frescas, y relleno.



"La demanda ha sido realmente alta", dijo la presidenta y CEO de Caridades Católicas de Boston, Kelley Tuthill. "Vimos a mucha gente inscribiéndose muy temprano este año".



Dijo que el retraso en los beneficios de SNAP durante el cierre del gobierno hizo que muchas familias de Dorchester se preguntaran si podrían alimentar a sus familias en Acción de Gracias. Aquellos en necesidad están recibiendo nuevamente beneficios de SNAP, pero millones de personas podrían perderlos debido a nuevas restricciones de elegibilidad.



"Ha sido un año realmente desafiante para los clientes que atiende Caridades Católicas", dijo Tuthill. "Las personas han estado pasando por mucha incertidumbre con los cambios en las políticas".



El arzobispo Richard G. Henning visitó el Centro Yawkey para ver el trabajo de los voluntarios de primera mano.



"Gracias por toda su bondad", les dijo. "Creo que estos son esos momentos en los que el Señor nos llama a caminar juntos en el viaje de la vida".



Le dijo a The Pilot que los voluntarios están haciendo lo que la Biblia les llama a hacer: compartir sus bendiciones con los demás.



"Creo que eso es un hermoso bloque de construcción para una sociedad de amor", dijo.



El arzobispo también saludó a la larga fila de personas que esperaban bajo la lluvia para recibir sus comidas de Acción de Gracias. Algunos habían estado esperando desde las 5 a.m.



"Tanto nuestros clientes están muy contentos de verlo y sentir su apoyo pastoral, como nuestros voluntarios, creo, están energizados", dijo Tuthill. "Significa mucho que nos recuerden que estamos llamados a este trabajo por nuestra fe. Hacemos esto porque somos católicos, aunque servimos a personas de todas las creencias y orígenes que acuden a nosotros en necesidad".



Nate Miller, un voluntario de San Juan en Wellesley, comenzó a ser voluntario en el Centro Yawkey cuando estaba en la escuela secundaria. Regresa cada año porque le gusta "ver el acto de Dios".



"Ayudar a las personas a preparar comidas significativas para Acción de Gracias en su mesa es algo que realmente disfruto", dijo.



Su madre, Sally Miller, ha sido voluntaria durante tanto tiempo como su hijo.



"Siempre estamos tratando de encontrar una forma de devolver, y esta es una pequeña forma en que podemos sentir que estamos marcando la diferencia y devolviendo un poco", dijo. "Y es un gran esfuerzo de equipo de personas ayudando a personas y tratando de estar agradecidos por lo que tenemos y devolver a los demás".



"Lo estoy disfrutando mucho", dijo la estudiante de último año de Boston College, Caroline Kane. "Es genial ver cuántas personas están pasando".



"Todos merecen un buen Día de Acción de Gracias", dijo la estudiante de primer año Milena Dacosta.



El estudiante de último año Jarod Albizu dirigió la línea de autos que se acercaban para recibir sus comidas.



"Creo que esta es una fantástica oportunidad para devolver a mi comunidad", dijo, "y me encanta la forma en que todos se están uniendo para ayudar a las personas necesitadas".