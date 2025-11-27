El Arzobispo Henning y el Metropolitano Methodios emiten una declaración conjunta sobre el aniversario de Nicea

BRAINTREE -- El Arzobispo Richard G. Henning y el Metropolitano Methodios de la Metrópolis Ortodoxa Griega de Boston han emitido una declaración conjunta con motivo de la visita del Papa León XIV a Nicea el 28 de noviembre, conmemorando el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea y su Credo, que estableció los principios básicos de la fe cristiana.



"Durante 17 siglos, este Credo ha sido la base de nuestra adoración y nuestro testimonio, así como lo que nos une como cristianos", dice la declaración. "Aquí en Boston, nuestras Iglesias Católica Romana y Ortodoxa Griega acogen este evento histórico con alegría, uniéndose a las voces de muchos otros cristianos local y globalmente en afirmar que 'Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra...'"



El viaje del papa, la primera visita extranjera de su papado, es parte de una visita a Turquía y Líbano, que se está llevando a cabo del 27 de noviembre al 2 de diciembre. En Nicea (la actual Turquía), el papa se reunirá con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé para un servicio de oración ecuménica. El Credo ha sido durante mucho tiempo un punto de unidad y división entre las Iglesias Católica y Ortodoxa, principalmente por la cláusula Filioque, del latín que significa "y del Hijo". Los católicos creen que el Espíritu Santo proviene de Dios Padre y de Dios Hijo, Jesucristo. Sin embargo, los cristianos ortodoxos creen que el Espíritu Santo proviene únicamente del Padre. Desde el Segundo Concilio Vaticano, los papas han hecho gestos a la Iglesia Ortodoxa con la esperanza de reconciliación. El 23 de noviembre, el Papa León emitió una carta apostólica titulada "In Unitate Fidei" ("En la Unidad de la Fe") en la que dijo que el Credo de Nicea "puede ser la base y el punto de referencia" para la unidad entre las Iglesias Católica y Ortodoxa.



"Es profundamente importante que reconozcamos el 1.700 aniversario de la creación de este credo porque este credo unifica y aclara", dijo Vito Nicastro, director de la Oficina de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos de la arquidiócesis. "Unifica a los cristianos de todo el mundo e incluso, si lo piensas, a lo largo de las edades, y aclara nuestra comprensión de quién es Dios y su interacción con la creación."



Dijo que el Credo aclara el mensaje de la iglesia para que pueda "hablar con una sola voz". Es pronunciado en voz alta por los fieles en cada liturgia católica y ortodoxa.



"No solo lo decimos para nosotros mismos, lo profesamos", dijo Nicastro. "Lo estamos proclamando como nuestro testimonio ante el mundo."



Cuando se trata de reuniones entre líderes católicos y ortodoxos, Boston se adelantó al Vaticano en 12 años. Representantes del Papa San Juan XXIII y el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Atenágoras se reunieron en 1959. El Cardenal Richard Cushing y Atenágoras, entonces Arzobispo Ortodoxo de América del Norte y del Sur, compartieron un cálido abrazo en 1947.



"Mucho ha sucedido para crear un conjunto inusual de lazos" entre la arquidiócesis y la metrópolis, dijo Nicastro, y esos lazos son los que motivaron la declaración conjunta.



"Tenemos un terreno común tremendo, especialmente en este Credo de Nicea", dijo. "Pero queríamos que la gente entendiera que en Boston, lo hicimos realidad."



El Cardenal Cushing predicó en la Catedral Ortodoxa Griega de la Anunciación de Nueva Inglaterra en Boston en 1969. Desde la década de 1980, el Arzobispo de Boston ha visitado anualmente la vigilia de Pascua de la Anunciación, y el metropolitano ha visitado la Misa Crismal en la Catedral de la Santa Cruz.



"Estas tradiciones han continuado sin interrupción, quizás más que en cualquier otro lugar del mundo", dice la declaración del Arzobispo Henning y el Metropolitano Methodios. "Y más allá de estos eventos públicos, ha habido innumerables colaboraciones y consultas sobre asuntos del bien común, junto con relaciones y amistades basadas en la fe común de Nicea."



Las comunidades católica y ortodoxa de Boston participaron en peregrinaciones conjuntas a Roma y Constantinopla en 1996 y 2007.



"Hemos llegado a conocer, amar y colaborar entre nosotros como hermanos en Cristo", dice la declaración.



Las dos iglesias también han acogido la Consulta Teológica Católica-Ortodoxa de América del Norte, que se ha convocado regularmente para resolver las diferencias de las iglesias. Tanto el Metropolitano Methodios como el Cardenal Seán P. O'Malley han presidido esos diálogos. Los seminarios de la arquidiócesis y la metrópolis han proporcionado miembros del personal para ellos. De 1999 a 2003, el diálogo trabajó en la cláusula Filioque y produjo una declaración de 47 páginas de los acuerdos de las dos iglesias sobre ella.



"Fue el trabajo del diálogo el que proporcionó la comprensión común para esa frase", dijo Nicastro.



La metrópolis y la arquidiócesis también han ayudado a dirigir el diálogo entre los obispos ortodoxos y católicos de los EE. UU.



"En todo esto, hemos discernido la abundante misericordia de Dios, descubierto la rica fe del Credo de Nicea y desarrollado un deseo creciente de crecer en la unidad de la fe", dice la declaración.



Nicastro dijo que el aniversario del Credo, y la reunión entre el papa y el patriarca, debería ser un momento de alegría para todos los cristianos.



"Aquí en Boston, realmente lo hemos puesto en práctica, y ha sido extremadamente fructífero", dijo.