Declaración del 1700 aniversario del Credo de Nicea

A continuación se presenta el texto completo de la declaración conjunta emitida el 25 de noviembre de 2025, por el Arzobispo Richard G. Henning y el Metropolitano Ortodoxo Griego Methodios en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea y el Credo de Nicea.







El 29 de noviembre de 2025, el Papa Leo XIV y el Patriarca Ecuménico Bartolomé se reunirán en Nicea, donde se formuló el Credo de Nicea hace 1700 años. Durante diecisiete siglos, este Credo ha sido la base de nuestra adoración y nuestro testimonio, así como lo que nos une como cristianos. Aquí en Boston, nuestras Iglesias Católica Romana y Ortodoxa Griega acogen con alegría este evento histórico, uniéndose a las voces de muchos otros cristianos localmente y en el extranjero para afirmar que "Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra... Y en un solo Señor Jesucristo... Luz de Luz, verdadero Dios de verdadero Dios."







Advertisement

Aquí en Boston este evento tiene un significado especial. El encuentro fraterno del Papa y el Patriarca no es un paradigma desconocido para nosotros, sino algo que hemos implementado y experimentado en nuestras Iglesias durante décadas. Fue en 1959 cuando el primer representante de un Patriarca Ecuménico se reunió formalmente con un representante del Papa. Pero aquí en Boston, doce años antes, en abril de 1947, recordamos la célebre imagen del Arzobispo (más tarde Patriarca Ecuménico) Athenagoras y Richard Cardenal Cushing abrazándose como hermanos.







En 1969, el Cardenal Cushing aceptó por primera vez una invitación para predicar desde el púlpito de la Catedral Ortodoxa Griega de la Anunciación en Boston. En la década de 1980, nuestras dos "Iglesias Hermanas" comenzaron a intercambiar visitas con motivo de las Fiestas Patronales de cada una, así como para las importantes celebraciones de la Vigilia Pascual Ortodoxa y la Misa Crismal Católica. Estas tradiciones han continuado sin interrupciones, quizás más tiempo que en cualquier otro lugar del mundo. Y más allá de estos eventos públicos, ha habido innumerables colaboraciones y consultas sobre asuntos de bien común, junto con relaciones y amistades basadas en la fe común de Nicea. Finalmente, en 1996 y 2007, nuestras dos Iglesias realizaron peregrinaciones conjuntas a Roma y Constantinopla, forjando lazos más profundos en nuestros apóstoles y santos compartidos.







El "diálogo de amor" y el "diálogo de verdad" entre nuestras dos Iglesias en Boston han seguido el ejemplo legado por los venerables Papas y Patriarcas Ecuménicos. Y han dado frutos ricos. Hemos llegado a conocernos, amarnos y colaborar como hermanos en Cristo. Hemos buscado obedecer e implementar la voluntad del Señor "para que sus discípulos sean uno" (Jn 17.21). Además, hemos avanzado este ejemplo y colaboración a nivel nacional, particularmente a través de la Consulta Teológica Ortodoxa-Romana Católica de América del Norte, que hemos convocado y organizado muchas veces en Nueva Inglaterra, incluso publicando un acuerdo teológico de construcción de puentes sobre la cláusula Filioque en el Credo de Nicea. Finalmente, el diálogo de los obispos ortodoxos-católicos nacionales ha sido acogido y dirigido en múltiples ocasiones por la Metrópolis Ortodoxa Griega y la Arquidiócesis Católica Romana de Boston. En todo esto hemos discernido la abundante misericordia de Dios, descubierto la rica fe del Credo de Nicea y desarrollado un mayor deseo de crecer en la unidad de la fe.