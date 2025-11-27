Receptores del Premio Cheverus 2025
A continuación se presentan los receptores del Premio Cheverus 2025, listados en orden alfabético, seguidos por su parroquia u oficina nominadora.
Christine Ackerman -- St. Linus, Natick
America Alvarez -- St. Gabriel el Arcángel, Haverhill
Elizabeth y Klaus Amburn -- St. Paul, Cambridge
Lorena Araujo -- Sagrada Familia, Rockland
Loretta Arnott -- Divina Misericordia, Quincy
Christine Banks -- Santísima Trinidad, Westford/Littleton
Caroline Beaudoin -- St. Monica, Methuen
Terry Beecroft -- St. Andre Bessette, Salisbury
Patricia Black -- Santísimo Sacramento, Walpole
Shirley Bourque -- St. Isidore el Labrador, Lakeville/Middleboro/Rochester
Albert Burns, Jr. -- St. Ann by the Sea, Marshfield
Susan Carson -- Buen Pastor, Wayland
Carolyn Caveny -- St. Katharine Drexel, Roxbury
Elizabeth Chagnon -- St. Paul, South Hamilton
Martine Chanel -- Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Roxbury
Ronald Cooledge* -- St. Christine, Marshfield
John "Jack" Cornell --St. Barbara, Woburn
Nancy Cronin -- Santísima Trinidad, Quincy
Joseph "Jay" Crowley -- Vicario General
Marilinda Cruz -- Santuario del Santo Rosario, Lawrence
Janet Davidson-Dee -- Cristo Rey, Reading
Hermana Liana De Jesus -- St. Anthony de Padua, Somerville
Jose Mendes De Sousa -- Sagrada Familia, Lowell
Manuel De Sousa -- St. Anthony de Padua, Lowell
Alay Diaz -- Sagrada Familia, Dorchester
Zobeida Diaz -- St. Teresa de Calcuta, Dorchester
Gino DiPietrantonio -- Inmaculada Concepción, Malden
Anne DiSanto -- St. Martha, Plainville
Margaret Doyle -- St. Andre Bessette, Amesbury
Marilyn Ebrecht -- St. Anthony de Padua, Woburn
Lawrence Fagan -- St. Theresa de Avila, West Roxbury
Eileen Faggiano -- St. Ignacio de Loyola, Chestnut Hill
Louise Fahey -- St. Mary, East Walpole
Maria Foley -- St. John Chrysostom, West Roxbury
Anne Marie Gardner-Kennedy -- Sagrada Familia, Rockland
Eric y Kelli Gaynor -- St. Michael el Arcángel, Winthrop
James Gibbons -- St. Anthony, Allston
Eileen y Lawrence Giordano -- St. Lucy, Methuen
Alice Gomes -- St. Peter, Dorchester
Rob Grady -- Sagrado Corazón, Roslindale
Christina "Chris" Graf -- Nuestra Señora Auxiliadora de los Cristianos, Newton
Carol Greeley -- St. Camillus, Arlington
Eugene Hanlon -- Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Roxbury
Carol Haynes -- St. John el Evangelista, Beverly
Vianka Jimenez -- María, Reina de los Apóstoles, Salem
Greg Kolodziejczak -- Vicario General
Allison y Chad Laliberte -- St. Matthew el Evangelista, Billerica
Alfred LaSpina -- Santuario del Santo Rosario, Lawrence
Raymond Leavitt -- St. Patrick, Lawrence
Kathleen Long -- Sagrado Corazón, Newton
Judith Mary Lucey -- St. Anthony de Padua, Somerville
Barbara Lussier -- St. Michael, North Andover
Dora Luz Acevedo -- Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Roxbury
Joseph Lynch -- St. Teresa de Calcuta, Dorchester
Mary Maloney -- Nuestra Señora de la Esperanza, Ipswich
Edgardo Mantilla -- St. Mary de la Anunciación, Melrose
Baldomero Mendez -- Sagrada Familia, Dorchester
Clarete D. Mine -- St. Anthony, Allston
David y Laurie Murphy -- Inmaculada Concepción, Lowell
Geraldine y Steven Murphy -- St. Francis De Sales, Charlestown
Betty y Terry Murphy -- St. Mary de la Asunción, Brookline
Jennifer Needham -- St. Joseph, Wakefield
Liz Newton -- Santísima Trinidad, Westford/Littleton
Clare Noonan -- Nuestra Señora de los Ángeles, Hanover
Sylvia Paladino -- St. Thomas el Apóstol, Millis
Margarida Pereira -- Nuestra Señora de Fátima, Peabody
Ernesto Antonio Perez -- St. Anthony de Padua, Somerville
Marise Pierre-Louise Simon -- Nuestra Señora del Monte Carmelo, Mattapan
Paulo Pinto -- St. Tarcisius, Framingham
Trish Powers -- St. Oscar Romero, Canton
Padre Rocco Puopolo, SX -- Obispo Regional
Nilton Jose Pureza -- St. Anthony de Padua, Somerville
Jessica y Kevin Roy -- St. Matthew el Evangelista, Billerica
Rosaria Salerno -- St. Cecilia, Boston
Frank Schapfel -- Sagrado Corazón, Lexington
Cynthia Senerchia -- St. Joan de Arc, Westwood
Hector Serrano -- Sagrado Corazón, Roslindale
Allan Shanahan -- St. Matthew el Evangelista, Billerica
Michelle Sill -- St. Mary de la Natividad, Scituate
Beatriz Delia Soto Osuna -- Capilla de San Francisco, Boston
Helen Suarez Barbosa -- St. Patrick, Roxbury
Claire Sullivan -- Nuestra Señora de los Dolores, Sharon
Long y Toree Tran -- St. Teresa de Calcuta, Dorchester
Marian Tse -- St. Mary /St. Catherine de Siena, Charlestown
Elizabeth Tsioulis -- Santísima Trinidad, Lowell
Javier Velazquez -- St. Gabriel el Arcángel, Haverhill
Terrie Vincent -- St. Brigid, Lexington
Tu Vu --St. Patrick, Lowell
Susan y Thomas Witham -- Santuario del Santo Rosario, Lawrence
Thomas Young -- Nuestra Señora de la Asunción, Marshfield
Theresa Zampell -- St. Paul, South Hamilton
Juan Zapata -- St. Patrick, Lowell
*Otorgado póstumamente