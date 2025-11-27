A continuación se presentan los receptores del Premio Cheverus 2025, listados en orden alfabético, seguidos por su parroquia u oficina nominadora.







Christine Ackerman -- St. Linus, Natick



America Alvarez -- St. Gabriel el Arcángel, Haverhill



Elizabeth y Klaus Amburn -- St. Paul, Cambridge



Lorena Araujo -- Sagrada Familia, Rockland



Loretta Arnott -- Divina Misericordia, Quincy



Christine Banks -- Santísima Trinidad, Westford/Littleton



Caroline Beaudoin -- St. Monica, Methuen



Terry Beecroft -- St. Andre Bessette, Salisbury



Patricia Black -- Santísimo Sacramento, Walpole



Shirley Bourque -- St. Isidore el Labrador, Lakeville/Middleboro/Rochester



Albert Burns, Jr. -- St. Ann by the Sea, Marshfield



Susan Carson -- Buen Pastor, Wayland



Carolyn Caveny -- St. Katharine Drexel, Roxbury



Elizabeth Chagnon -- St. Paul, South Hamilton



Martine Chanel -- Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Roxbury



Ronald Cooledge* -- St. Christine, Marshfield



John "Jack" Cornell --St. Barbara, Woburn



Nancy Cronin -- Santísima Trinidad, Quincy



Joseph "Jay" Crowley -- Vicario General



Marilinda Cruz -- Santuario del Santo Rosario, Lawrence



Janet Davidson-Dee -- Cristo Rey, Reading



Hermana Liana De Jesus -- St. Anthony de Padua, Somerville



Jose Mendes De Sousa -- Sagrada Familia, Lowell



Manuel De Sousa -- St. Anthony de Padua, Lowell



Alay Diaz -- Sagrada Familia, Dorchester



Zobeida Diaz -- St. Teresa de Calcuta, Dorchester



Gino DiPietrantonio -- Inmaculada Concepción, Malden



Anne DiSanto -- St. Martha, Plainville



Margaret Doyle -- St. Andre Bessette, Amesbury



Marilyn Ebrecht -- St. Anthony de Padua, Woburn



Lawrence Fagan -- St. Theresa de Avila, West Roxbury



Eileen Faggiano -- St. Ignacio de Loyola, Chestnut Hill



Louise Fahey -- St. Mary, East Walpole



Maria Foley -- St. John Chrysostom, West Roxbury



Anne Marie Gardner-Kennedy -- Sagrada Familia, Rockland



Eric y Kelli Gaynor -- St. Michael el Arcángel, Winthrop



James Gibbons -- St. Anthony, Allston



Eileen y Lawrence Giordano -- St. Lucy, Methuen



Alice Gomes -- St. Peter, Dorchester



Rob Grady -- Sagrado Corazón, Roslindale



Christina "Chris" Graf -- Nuestra Señora Auxiliadora de los Cristianos, Newton



Carol Greeley -- St. Camillus, Arlington



Eugene Hanlon -- Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Roxbury



Carol Haynes -- St. John el Evangelista, Beverly



Vianka Jimenez -- María, Reina de los Apóstoles, Salem



Greg Kolodziejczak -- Vicario General



Allison y Chad Laliberte -- St. Matthew el Evangelista, Billerica



Alfred LaSpina -- Santuario del Santo Rosario, Lawrence



Raymond Leavitt -- St. Patrick, Lawrence



Kathleen Long -- Sagrado Corazón, Newton



Judith Mary Lucey -- St. Anthony de Padua, Somerville



Barbara Lussier -- St. Michael, North Andover



Dora Luz Acevedo -- Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Roxbury



Joseph Lynch -- St. Teresa de Calcuta, Dorchester



Mary Maloney -- Nuestra Señora de la Esperanza, Ipswich



Edgardo Mantilla -- St. Mary de la Anunciación, Melrose



Baldomero Mendez -- Sagrada Familia, Dorchester



Clarete D. Mine -- St. Anthony, Allston



David y Laurie Murphy -- Inmaculada Concepción, Lowell



Geraldine y Steven Murphy -- St. Francis De Sales, Charlestown



Betty y Terry Murphy -- St. Mary de la Asunción, Brookline



Jennifer Needham -- St. Joseph, Wakefield



Liz Newton -- Santísima Trinidad, Westford/Littleton



Clare Noonan -- Nuestra Señora de los Ángeles, Hanover



Sylvia Paladino -- St. Thomas el Apóstol, Millis



Margarida Pereira -- Nuestra Señora de Fátima, Peabody



Ernesto Antonio Perez -- St. Anthony de Padua, Somerville



Marise Pierre-Louise Simon -- Nuestra Señora del Monte Carmelo, Mattapan



Paulo Pinto -- St. Tarcisius, Framingham



Trish Powers -- St. Oscar Romero, Canton



Padre Rocco Puopolo, SX -- Obispo Regional



Nilton Jose Pureza -- St. Anthony de Padua, Somerville



Jessica y Kevin Roy -- St. Matthew el Evangelista, Billerica



Rosaria Salerno -- St. Cecilia, Boston



Frank Schapfel -- Sagrado Corazón, Lexington



Cynthia Senerchia -- St. Joan de Arc, Westwood



Hector Serrano -- Sagrado Corazón, Roslindale



Allan Shanahan -- St. Matthew el Evangelista, Billerica



Michelle Sill -- St. Mary de la Natividad, Scituate



Beatriz Delia Soto Osuna -- Capilla de San Francisco, Boston



Helen Suarez Barbosa -- St. Patrick, Roxbury



Claire Sullivan -- Nuestra Señora de los Dolores, Sharon



Long y Toree Tran -- St. Teresa de Calcuta, Dorchester



Marian Tse -- St. Mary /St. Catherine de Siena, Charlestown



Elizabeth Tsioulis -- Santísima Trinidad, Lowell



Javier Velazquez -- St. Gabriel el Arcángel, Haverhill



Terrie Vincent -- St. Brigid, Lexington



Tu Vu --St. Patrick, Lowell



Susan y Thomas Witham -- Santuario del Santo Rosario, Lawrence



Thomas Young -- Nuestra Señora de la Asunción, Marshfield



Theresa Zampell -- St. Paul, South Hamilton



Juan Zapata -- St. Patrick, Lowell



*Otorgado póstumamente