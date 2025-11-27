Receptores del Premio Cheverus 2025

Local Friday 28th of November 2025
A continuación se presentan los receptores del Premio Cheverus 2025, listados en orden alfabético, seguidos por su parroquia u oficina nominadora.



Christine Ackerman -- St. Linus, Natick

America Alvarez -- St. Gabriel el Arcángel, Haverhill

Elizabeth y Klaus Amburn -- St. Paul, Cambridge

Lorena Araujo -- Sagrada Familia, Rockland

Loretta Arnott -- Divina Misericordia, Quincy

Christine Banks -- Santísima Trinidad, Westford/Littleton

Caroline Beaudoin -- St. Monica, Methuen

Terry Beecroft -- St. Andre Bessette, Salisbury

Patricia Black -- Santísimo Sacramento, Walpole

Shirley Bourque -- St. Isidore el Labrador, Lakeville/Middleboro/Rochester

Albert Burns, Jr. -- St. Ann by the Sea, Marshfield

Susan Carson -- Buen Pastor, Wayland

Carolyn Caveny -- St. Katharine Drexel, Roxbury

Elizabeth Chagnon -- St. Paul, South Hamilton

Martine Chanel -- Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Roxbury

Ronald Cooledge* -- St. Christine, Marshfield

John "Jack" Cornell --St. Barbara, Woburn

Nancy Cronin -- Santísima Trinidad, Quincy

Joseph "Jay" Crowley -- Vicario General

Marilinda Cruz -- Santuario del Santo Rosario, Lawrence

Janet Davidson-Dee -- Cristo Rey, Reading

Hermana Liana De Jesus -- St. Anthony de Padua, Somerville

Jose Mendes De Sousa -- Sagrada Familia, Lowell

Manuel De Sousa -- St. Anthony de Padua, Lowell

Alay Diaz -- Sagrada Familia, Dorchester

Zobeida Diaz -- St. Teresa de Calcuta, Dorchester

Gino DiPietrantonio -- Inmaculada Concepción, Malden

Anne DiSanto -- St. Martha, Plainville

Margaret Doyle -- St. Andre Bessette, Amesbury

Marilyn Ebrecht -- St. Anthony de Padua, Woburn

Lawrence Fagan -- St. Theresa de Avila, West Roxbury

Eileen Faggiano -- St. Ignacio de Loyola, Chestnut Hill

Louise Fahey -- St. Mary, East Walpole

Maria Foley -- St. John Chrysostom, West Roxbury

Anne Marie Gardner-Kennedy -- Sagrada Familia, Rockland

Eric y Kelli Gaynor -- St. Michael el Arcángel, Winthrop

James Gibbons -- St. Anthony, Allston

Eileen y Lawrence Giordano -- St. Lucy, Methuen

Alice Gomes -- St. Peter, Dorchester

Rob Grady -- Sagrado Corazón, Roslindale

Christina "Chris" Graf -- Nuestra Señora Auxiliadora de los Cristianos, Newton

Carol Greeley -- St. Camillus, Arlington

Eugene Hanlon -- Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Roxbury

Carol Haynes -- St. John el Evangelista, Beverly

Vianka Jimenez -- María, Reina de los Apóstoles, Salem

Greg Kolodziejczak -- Vicario General

Allison y Chad Laliberte -- St. Matthew el Evangelista, Billerica

Alfred LaSpina -- Santuario del Santo Rosario, Lawrence

Raymond Leavitt -- St. Patrick, Lawrence

Kathleen Long -- Sagrado Corazón, Newton

Judith Mary Lucey -- St. Anthony de Padua, Somerville

Barbara Lussier -- St. Michael, North Andover

Dora Luz Acevedo -- Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Roxbury

Joseph Lynch -- St. Teresa de Calcuta, Dorchester

Mary Maloney -- Nuestra Señora de la Esperanza, Ipswich

Edgardo Mantilla -- St. Mary de la Anunciación, Melrose

Baldomero Mendez -- Sagrada Familia, Dorchester

Clarete D. Mine -- St. Anthony, Allston

David y Laurie Murphy -- Inmaculada Concepción, Lowell

Geraldine y Steven Murphy -- St. Francis De Sales, Charlestown

Betty y Terry Murphy -- St. Mary de la Asunción, Brookline

Jennifer Needham -- St. Joseph, Wakefield

Liz Newton -- Santísima Trinidad, Westford/Littleton

Clare Noonan -- Nuestra Señora de los Ángeles, Hanover

Sylvia Paladino -- St. Thomas el Apóstol, Millis

Margarida Pereira -- Nuestra Señora de Fátima, Peabody

Ernesto Antonio Perez -- St. Anthony de Padua, Somerville

Marise Pierre-Louise Simon -- Nuestra Señora del Monte Carmelo, Mattapan

Paulo Pinto -- St. Tarcisius, Framingham

Trish Powers -- St. Oscar Romero, Canton

Padre Rocco Puopolo, SX -- Obispo Regional

Nilton Jose Pureza -- St. Anthony de Padua, Somerville

Jessica y Kevin Roy -- St. Matthew el Evangelista, Billerica

Rosaria Salerno -- St. Cecilia, Boston

Frank Schapfel -- Sagrado Corazón, Lexington

Cynthia Senerchia -- St. Joan de Arc, Westwood

Hector Serrano -- Sagrado Corazón, Roslindale

Allan Shanahan -- St. Matthew el Evangelista, Billerica

Michelle Sill -- St. Mary de la Natividad, Scituate

Beatriz Delia Soto Osuna -- Capilla de San Francisco, Boston

Helen Suarez Barbosa -- St. Patrick, Roxbury

Claire Sullivan -- Nuestra Señora de los Dolores, Sharon

Long y Toree Tran -- St. Teresa de Calcuta, Dorchester

Marian Tse -- St. Mary /St. Catherine de Siena, Charlestown

Elizabeth Tsioulis -- Santísima Trinidad, Lowell

Javier Velazquez -- St. Gabriel el Arcángel, Haverhill

Terrie Vincent -- St. Brigid, Lexington

Tu Vu --St. Patrick, Lowell

Susan y Thomas Witham -- Santuario del Santo Rosario, Lawrence

Thomas Young -- Nuestra Señora de la Asunción, Marshfield

Theresa Zampell -- St. Paul, South Hamilton

Juan Zapata -- St. Patrick, Lowell

*Otorgado póstumamente