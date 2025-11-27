Arzobispo honra el servicio a la iglesia en los Premios Cheverus

BOSTON -- Cuando Kevin Roy recibió la carta que le informaba que él y su esposa Jessica habían ganado el Premio Cheverus, pensó que era correo basura.



La tiró con el resto, pero en lugar de ir a la basura, la carta cayó al suelo.



"La recogí, la abrí y me quedé en shock", dijo.



Lo atribuye a la Divina Providencia.



Desde el bicentenario de la arquidiócesis en 2008, los premios se han otorgado a aquellos que a menudo dedican silenciosamente sus vidas al servicio de la iglesia. Lleva el nombre del primer Obispo de Boston, el Obispo Jean-Louis Lefebvre de Cheverus, y la medalla de plata que se entrega a los receptores lleva la imagen del Obispo Cheverus en el anverso y su escudo de armas en el reverso. Cada año, se pide a un tercio de las parroquias de la arquidiócesis que nominen a un feligrés para recibir el premio. Los obispos regionales y los vicarios episcopales también pueden nominar a un hermano o hermana religiosa y a un diácono, mientras que los Ministerios Centrales de la arquidiócesis pueden nominar a personas que sirven en comités arquidiocesanos o lideran ministerios clave.



Kevin Roy es un feligrés de toda la vida en St. Matthew the Evangelist en Billerica. Su primer trabajo fue como conserje allí cuando tenía 13 años. Fue monaguillo y ayudó a su madre con el grupo juvenil de la parroquia. Como adulto, sirvió en el consejo pastoral y en el comité que restauró la Iglesia de San Andrés. Es uno de los voluntarios que abre la iglesia y prepara la Misa. También ayuda con la recaudación de fondos. Se casó con Jessica en la parroquia hace 26 años. Ella enseñó clases de confirmación y educación religiosa, limpió la iglesia, hizo trabajo de secretaria y sirvió en el Comité de Eventos.



"Como Kevin, me quedé en shock", dijo ella. "Fue muy inesperado, un honor".



Los Roy estuvieron entre las 102 personas que recibieron sus premios durante un servicio de oración a media tarde presidido por el Arzobispo Richard G. Henning en la Catedral de la Santa Cruz el 23 de noviembre, la Solemnidad de Cristo Rey. Fue la primera ceremonia de los Premios Cheverus desde que el Arzobispo Henning se convirtió en el pastor de Boston en 2024.



Después de que el Arzobispo Henning colocó la medalla de plata del premio alrededor del cuello de cada recipiente del premio, posó para una foto con ellos.



"Es bastante inspirador", dijo la ganadora del premio Carol Greeley de la Parroquia de San Camilo en Arlington sobre su primera visita a la catedral.



Greeley creció en la Parroquia de Santa Inés, que ahora está en colaboración con San Camilo. Visita la instalación de enfermería Sancta Maria en Cambridge y participa en el ministerio de mujeres de la colaboración. También ayuda con el Boston Sock Exchange, que empaca 100 almuerzos y un par de calcetines nuevos para distribuir en comedores populares cada mes. Greeley se sintió "avergonzada y honrada" al recibir el premio.



"No siento que merezca más que cualquier otra persona", dijo.



El Arzobispo Henning abrió su homilía con una pregunta inusual: "¿Quién te ama, bebé?", la frase de la serie de televisión Kojak.



"Voy a pedirnos que pensemos un poco en esa pregunta hoy, en esta fiesta de Cristo Rey", dijo. "¿Quién te ama?"



Dijo que a lo largo de la historia y en el mundo de hoy, los líderes han abusado demasiado a menudo de su poder para intereses egoístas. Mientras que Jesús puede ser llamado rey, él gobierna con amor y no con miedo. Vino a la Tierra con humildad y se dejó torturar y sacrificar, perdonando a sus torturadores en lugar de usar su poder para destruirlos.



"La vida entera de Jesús no se trata de hacer que otros se inclinen ante él, sino de que él se acerque y cure y cuide de ellos", dijo el arzobispo.



Señaló que, en lugar de salvarse a sí mismo de la cruz, Jesús salvó a toda la humanidad. Puso a los demás antes que a sí mismo.



"Las mismas personas a las que nos reunimos para honrar hoy son esos amados hijos de Dios", dijo. "Los que son amigos de Jesús. Sus discípulos, que conocen sus mandamientos, que conocen su gracia y su misericordia, que están llenos de gratitud por todas las bendiciones que él derrama".



Dijo que al servir a la iglesia, los ganadores del Premio Cheverus están sirviendo al Cuerpo de Cristo y modelando la fe para sus familias.



"Estamos muy agradecidos con ustedes, porque están ejerciendo ese poder de Dios", dijo. "Están imitando a nuestro rey, el Señor Jesús, en su don confiado de ustedes mismos, de su amor por el Señor y su pueblo".



Al final de su homilía, volvió a preguntar: "¿Quién te ama, bebé?"



"Jesús te ama completamente, completamente, con la totalidad de sí mismo", dijo.



Long Tran y su esposa, Toree, feligreses de la Parroquia de Santa Teresa de Calcuta en Dorchester, estuvieron entre los galardonados. Originalmente vivían en Nueva Orleans pero se mudaron a Boston después del huracán Katrina.



"Nos dieron la bienvenida", dijo Long de la comunidad de Santa Teresa. "Nos ayudaron a encontrar un lugar para vivir".



Él y su esposa ayudan con el coro de la parroquia y cuidan el jardín. Long también sirve como lector y ministro eucarístico. Recibir el premio fue un shock para él y su esposa.



"Como todos los demás, simplemente hacemos lo que hacemos, y no esperábamos nada de eso", dijo Long. "Pero nos sorprendió mucho y nos honró recibirlo".