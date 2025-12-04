La parroquia de San Juan en Quincy ve señales de esperanza en la nueva capilla de adoración

QUINCY -- En agosto, la sofocante choza sin ventanas junto a la despensa de alimentos en la Parroquia de San Juan Bautista en Quincy tenía sus ventanas tapiadas y su revestimiento desprendiéndose.



La choza fue construida en la década de 1920 como un establo para caballos. Más tarde se utilizó para almacenamiento, pero permaneció vacía hasta hace poco. El interior estaba lleno de hojas muertas. Los únicos muebles eran dos colchones viejos y un banco de trabajo, pero el feligrés Tom Lester podía ver una gloriosa capilla clásica para la adoración del Santísimo Sacramento.



Imaginó un altar que una vez perteneció a la Madre Olga del Sagrado Corazón y estatuas de la Sagrada Familia y un crucifijo de la antigua Escuela Matignon de Cambridge. En lugar de las tablas de madera, vio vitrales hechos por el artesano Michael Martino de Uxbridge que representan a la Sagrada Familia, San Miguel, San Juan Bautista, el Papa San Juan Pablo II, la Madre Teresa, el Beato Solanus Casey y San Pedro Julián Eymard, fundador de la Congregación del Santísimo Sacramento. Incluso tuvo la idea de configurar un programa de computadora que permitiera a los feligreses inscribirse para las horas de adoración.



"Jesús puso en mi corazón construir una capilla de adoración perpetua", dijo Lester.



A partir de noviembre, la Ciudad de Quincy y el Arzobispo Richard G. Henning han aprobado los planes para la Capilla de Adoración Perpetua de la Sagrada Familia de 700 pies cuadrados. La construcción ha comenzado y la capilla se completará y estará abierta al público en mayo de 2026.



El primer encuentro de Lester con la adoración fue cuando visitó Medjugorje en 2004. Pasó tres horas de rodillas en adoración. Para él, se sintió como tres minutos.



"Escuchando", dijo sobre lo que significa para él la adoración. "Deja que tu mente se aleje de los electrónicos que son una gran parte de nuestras vidas ahora. Paz total".



La inspiración llegó en 2021, cuando a Lester se le pidió que cuidara el convento de Quincy de las Hijas de María de Nazaret mientras asistían a la Marcha por la Vida. Estaba adorando la Eucaristía en la capilla del convento cuando tuvo la idea de construir una para la parroquia. Una semana después, habló con el Padre Matt Williams, párroco de San Juan. Resultó que el Padre Williams había estado orando sobre la construcción de una capilla así durante meses. Su parroquia anterior tenía adoración perpetua, y las vocaciones aumentaron como resultado.



Lester enlistó la ayuda de Stephen Wessling, fundador de Wessling Architects de Braintree. Wessling "se subió de inmediato al barco", dijo Lester, al igual que el contratista John Barry de J.S. Barry Development en Hingham. Fue idea de Barry convertir los antiguos establos en la capilla.



"Han hecho un trabajo hermoso con eso", dijo. "Va a ser un espacio muy especial".



Wessling descubrió la adoración cuando estaba en Cursillo en 1990, y le hace sentir "conectado" siempre que busca la paz.



"Siento que me conecto con la iglesia universal cuando me siento en la capilla de adoración", dijo, "porque me hace pensar en las personas que están en un momento de oración en todo el mundo y, para mí, es muy humilde, y es una experiencia muy pacífica".



Wessling asistió a la antigua Escuela de San Juan junto a la parroquia. Su hermano mayor era monaguillo, quien despertaba a Wessling a las 5 a.m. para acompañarlo a las misas de las 6 a.m. que servía. Los Wesslings rezaban juntos el rosario y las Estaciones de la Cruz regularmente.



"En resumen, nunca perdí mi fe debido a mi familia, debido a las personas que tenía aquí, las hermanas, los sacerdotes", dijo. "Y resultó que crecí mi fe una y otra vez".



Cuando se le pidió que diseñara la capilla, estaba cerca de la jubilación. Había trabajado en iglesias antes y actualmente está renovando una parroquia en Indiana, que dijo tiene una capilla de adoración perpetua y está "floreciendo".



"Esta aquí fue una de esas oportunidades especiales en mi vida", dijo. "Lo último, una capilla de adoración perpetua dedicada a enfocarse en Dios. Y no tenemos suficientes personas yendo a la iglesia o suficientes sacerdotes, o suficientes monjas. Tenemos que hacer algo, y esta es la mejor respuesta que puedo pensar".



Barry ve la capilla como una oportunidad de "resurrección".



"Para mí, es una oportunidad para ser audaz y valiente y ser parte de un renacimiento o crecimiento de la iglesia, que creo que está sucediendo", dijo.



Lester dijo que "fuerzas del mal", como la pandemia y la consiguiente agitación económica, socavaron la capilla. Varios donantes tuvieron que retirarse de la financiación del proyecto. Lester no se desanimó. El proyecto recibió una subvención de la Fundación McNeice y el apoyo de muchos otros donantes.



Se inspiró en el hecho de que el edificio era una vez un establo, así como en una peculiaridad en el diseño original de la capilla. La capilla originalmente debía tener 35 asientos, pero se eliminaron dos para hacer espacio para los usuarios de sillas de ruedas.



"Así que ahora los asientos se quedan en 33, que es obviamente la edad de la muerte de nuestro Señor", dijo. "Y hubo numerosos casos como ese que se nos presentaron, que nos dijeron que siguiéramos adelante".



Lester dijo que la fe es lo que lleva a las personas a adorar la Eucaristía a todas horas del día y de la noche. Trabaja en el negocio de los mariscos y se va a trabajar a las 3:30 a.m. Hace diez años, era uno de los únicos autos en la carretera. Hoy en día, está rodeado de tráfico.



"La gente vive sus vidas las 24 horas", dijo.



San Juan y su parroquia hermana, San José, tienen una próspera comunidad de jóvenes adultos que asisten regularmente a la adoración. Unas 3,500 personas vinieron a la adoración durante seis semanas durante la pandemia.



"¿Por qué no querríamos tener adoración?" Dijo el Padre Williams. "Jesús desea ansiosamente eso".



El Padre Williams dijo que "el poder de los sacramentos" se despertó en él cuando fue en peregrinación a Medjugorje. Comenzó a asistir regularmente a la adoración, lo que lo llevó a convertirse en sacerdote.



Un informe de la Universidad de Georgetown de 2024, que encuestó a 392 de los 475 sacerdotes ordenados en los EE. UU. ese año, encontró que el 75 por ciento de ellos asistían regularmente a la adoración antes de ingresar al seminario.



"Juan Pablo II, para mí, al crecer, encarnó eso", dijo el Padre Williams, "y trajo el poder de la adoración a los jóvenes. Y la importancia de tener, de involucrar a los jóvenes con la adoración, y cuán importante es contemplar a Jesús".



El Padre Williams le gusta decir que Jesús "lo mima" trayendo hombres como Lester, Barry y Wessling a su vida.



"Esto puede suceder porque son verdaderos hombres de Dios y verdaderos hombres cristianos y creen en esto, y están dispuestos a poner sus vidas detrás de ello", dijo. "Si no lo hicieran, probablemente estaríamos buscando unos 10 años de recaudación de fondos para intentar hacer que esto suceda".