Formando el Futuro: Los jóvenes músicos de la Escuela Jackson Walnut Park

NEWTON -- "Es bastante ligero", dice Edward, un estudiante de sexto grado en la Escuela Jackson Walnut Park en Newton, sobre el violonchelo que lleva a cuestas. "No es tan pesado. Solo es muy incómodo de llevar".



El instrumento es casi tan grande como él. El peso de un violonchelo, explica, depende de muchos factores diferentes, incluido el tipo de madera del que está hecho el instrumento. Edward es miembro de la recién formada orquesta de Jackson Walnut Park, que se presentará en misas y conciertos durante todo el año escolar. Ha estado tocando el violonchelo durante cinco años.



"Es un instrumento muy divertido de escuchar", dijo. "Me enamoré de él cuando escuché a Yo-Yo Ma tocar en un concierto".



Dijo que estar en la orquesta le permite cumplir su "ambición de vida". Podría querer ser músico cuando crezca, pero también está interesado en el ajedrez y las matemáticas.



"Queríamos ampliar las ofertas para los estudiantes para que pudieran probar y usar sus diferentes dones y talentos y explorar nuevas oportunidades", dijo Lisa van Horne, directora de comunicaciones y asuntos externos de la escuela.



Jackson Walnut Park tiene 228 estudiantes de pre-K a sexto grado entre su programa de educación temprana Montessori y su escuela primaria tradicional. Un puñado de esos estudiantes actualmente conforman la orquesta. Raymond, un violinista de sexto grado, disfruta poder practicar con sus compañeros de clase.



"Lo que realmente me gustó del violín es cómo realmente construye un sentido de comunidad, y cómo realmente me permite conocer a otras personas, y también me permite expresar mis sentimientos en música", dijo.



La idea de la orquesta provino del estudiante de seis años Micah Williams, quien ha estado tocando el violín durante aproximadamente un tercio de su vida. Quería tocar en la misa, y el 21 de noviembre, se cumplió su deseo. La orquesta tocó durante una misa escolar en honor al Mes de la Herencia Nativa Americana y al Día de los Grandamigos, una tradición anual en Jackson Walnut Park, donde se invita a los abuelos y otros parientes de los estudiantes a visitar la escuela. Este año, se invitó a los medios a asistir.



"Creamos que hay talento en cada niño", dijo van Horne. "Nos enfocamos en enseñar a nuestros estudiantes a amar el aprendizaje, amar a Dios y amarse unos a otros sin distinción".



Micah y su hermana Ana de tres años tocaron un dueto para las Hermanas de San José de Boston que asistieron a la misa. Su orden fundó Jackson Walnut Park.



Micah tocó el violín, y Ana tocó un violonchelo construido para su tamaño. También dio recitales en solitario de "L'estro armonico" de Vivaldi y "Jingle Bells". Las cámaras de noticias y los micrófonos estaban apuntando a su cara, pero Micah no estaba nervioso.



"Esa fue mi mejor interpretación", dijo.



"Un niño tan joven y carismático haciendo música increíble", dijo Parama Chattopadhyay, quien ayuda a enseñar matemáticas y música en la escuela.



Cuando terminó su actuación, Micah recibió un beso de su madre, Shelly Williams.



"Es realmente mágico", dijo. "Para ellos, no están pensando en que sea un instrumento difícil. Simplemente disfrutan haciendo música".



Micah comenzó a tocar el violín después de que su madre lo llevó a un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Boston Intensive Community Program, que brinda formación musical a comunidades desatendidas. El niño de cuatro años se conmovió hasta las lágrimas por el concierto. Cuando obtuvo su propio violín, apenas lo soltaba. Sus padres tenían que gritar sobre su práctica solo para ser escuchados.



"¡Toco el violín en todas partes!" dijo, agregando, "Practicé tanto en él, el primer violín que obtuve. Y luego, obtuve mi segundo violín".



Ahora está en su tercero, y toca la viola al margen.



"Siento que Micah es realmente inusual", dijo Williams. "Siento que un niño como Micah aparece de vez en cuando, y él simplemente llega a nuestra casa. Tiene una verdadera pasión por ello, un verdadero don para ello".



Ana comenzó a tocar el violonchelo después de seguir a su hermano a las lecciones de música.



"Mamá, eso es lo que quiero", dijo después de ver una actuación de violonchelo.



Los violonchelos eran caros, pero después de un año de que Ana suplicara tocar, sus padres encontraron un programa que le dio un instrumento de tamaño para bebés.



Cuando no está tocando el violín, Micah está lleno de energía. Sonrió y posó para las cámaras. Practica una hora cada día y quiere ser músico profesional cuando crezca.



"Quiero que mi sonido siempre sea hermoso", dijo.