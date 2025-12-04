Monseñor Robert Oliver nombrado vicario general

El arzobispo Richard G. Henning ha nombrado a Monseñor Robert Oliver para servir como vicario general, a partir del 1 de diciembre de 2025. Sustituye al obispo Mark O'Connell, quien ha servido como vicario general desde el 1 de enero de 2023, y fue instalado como el 11º obispo de Albany, Nueva York, el 5 de diciembre.







Sirviendo esencialmente como el "segundo al mando" de la arquidiócesis, el vicario general asiste al arzobispo en las funciones ejecutivas de gobierno de la arquidiócesis. Es el funcionario designado de mayor rango en la arquidiócesis y tiene plena autoridad sobre los asuntos que el arzobispo no se ha reservado para sí mismo o delegado a otros según el derecho canónico.







Anteriormente, Monseñor Oliver había servido como vicario judicial de la arquidiócesis desde el 1 de septiembre de 2022. En ese papel, era responsible de dirigir las operaciones diarias del Tribunal Metropolitano, el tribunal principal de la arquidiócesis, y de tratar con casos legales canónicos y apelaciones presentadas al tribunal.







En un correo electrónico de noviembre al personal de la arquidiócesis anunciando el nombramiento, el arzobispo Henning dijo: "Monseñor Oliver aporta una gran experiencia aquí en la Arquidiócesis de Boston y en su servicio a la Iglesia Universal en la Curia Romana. Su experiencia en Derecho Canónico y en teología será de gran ayuda para mí y para los Ministerios Centrales de la Arquidiócesis".

Monseñor Oliver se mudó a Boston en 1994 como miembro de la Hermandad de la Esperanza, una comunidad de hermanos religiosos que sirven en los ministerios de campus en todo Estados Unidos. Creció en Nueva York y se graduó de Dartmouth College con un título en historia en 1982. Fue parte de la primera clase de Pre-Teología en el Seminario de San Juan (1983), y enseñó en una escuela secundaria católica (1984-1988). Luego estudió en la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma, terminando con un doctorado en eclesiología (1996).







Monseñor Oliver fue seminarista en el Seminario de San Juan y sirvió en la Parroquia de San Buenaventura en Plymouth (1997-2000) y fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Boston en 2000. Fue nombrado profesor de teología y de derecho canónico en el Seminario (2000-2010) y recibió un doctorado en derecho canónico de la Universidad Católica de América (2002). Durante sus años en Boston, ha servido en muchos ministerios de campus, incluyendo la Universidad de Boston, Umass Lowell, y Northeastern.







Durante los últimos 25 años, ha desempeñado muchos roles canónicos, incluyendo juez, promotor de justicia, asesor de varias diócesis y comunidades religiosas, e instructor para la formación de funcionarios diocesanos en todo Estados Unidos para implementar las reformas de los obispos en respuesta al abuso sexual cometido por el clero.







En la Arquidiócesis de Boston, fue director de la oficina del delegado (2002-2004), asistente especial del vicario general/moderador de la curia (2010-2012). Después de enseñar en la Universidad Católica como profesor visitante de derecho canónico (2010-2012), sirvió como promotor de justicia en la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano (2012-2014) y como secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores (2014-2021). Ha sido activo en la Sociedad de Derecho Canónico de América y fue elegido para la Junta de Gobernadores (2023) y en octubre de 2025 como vicepresidente/presidente electo de la Sociedad.







En 2021, después de regresar a la Arquidiócesis desde Roma, Monseñor fue miembro de la facultad del Seminario Nacional Papa San Juan XXIII (2021-2023), obtuvo un M.B.A. de la Universidad Northeastern (2023), y fue el vicario judicial (2022-2025). También ha estado sirviendo en el ministerio pastoral en San Francisco y Santa Clara en Braintree desde 2022.