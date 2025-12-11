El Padre Zimmerman se unirá al equipo de formación del PNAC

El Pontificio Colegio Norteamericano (PNAC) en Roma anunció el 5 de diciembre que el Padre Michael Zimmerman servirá como asesor de formación en el colegio a partir del 1 de julio de 2026.



El nombramiento se realizó a petición del rector del PNAC, Monseñor Thomas W. Powers, y el Arzobispo Richard G. Henning ha accedido a liberar al Padre Zimmerman para el servicio en Roma.



"El Padre Zimmerman ha realizado un trabajo notable en las vocaciones para la arquidiócesis y ha demostrado el celo y la autenticidad sacerdotales que son tan esenciales para el trabajo de formar a futuros sacerdotes. Felicitamos al Padre Zimmerman y al colegio, y confiamos su ministerio a la intercesión de Nuestra Señora bajo el título de la Inmaculada Concepción, patrona del Colegio Norteamericano," dijo el Arzobispo Henning.



El Padre Zimmerman obtuvo una licenciatura y una maestría en química de la Universidad de Boston en 2011 y una licenciatura en filosofía en 2013 del Seminario de San Juan. Mientras estaba en el Pontificio Colegio Norteamericano en Roma, recibió una licenciatura en teología sagrada en 2016 y una licencia en teología bíblica en 2018 de la Pontificia Universidad Gregoriana. El Arzobispo Henning ha pedido al Padre Zimmerman que continúe con su estudio de postgrado de teología bíblica mientras sirve en el Colegio Norteamericano.



Fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Boston el 20 de mayo de 2017. Sirvió como vicario parroquial en las Parroquias del Espíritu Santo y Santa Brígida y en las Parroquias de Santa Inés y San Camilo. Desde 2019, el Padre Zimmerman ha servido como director adjunto de vocaciones para la Arquidiócesis de Boston y profesor adjunto de escritura en el Seminario de San Juan. También es actualmente capellán en el Centro Católico de la Universidad Northeastern y capellán del Ministerio de Encuentro con los Sin Hogar de Boston.



El Padre Zimmerman es miembro del consejo asesor de VIDES+USA, miembro del consejo del Instituto para la Evangelización Sacerdotal y miembro del equipo asesor de Metanoia Catholic. También es el escritor, presentador y productor de la serie de videos de discernimiento Scivias.



Comentando sobre el nombramiento del Padre Zimmerman, Monseñor Powers dijo: "Estoy muy agradecido al Arzobispo Henning por permitir generosamente que el Padre Zimmerman sirva como miembro del equipo de formación en el Colegio Norteamericano. Espero con ansias servir con el Padre Zimmerman, quien aporta una amplia experiencia en la formación del seminario y será un excelente modelo sacerdotal para los seminaristas".