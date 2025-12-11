Resumen del fútbol del Día de Acción de Gracias de la Arquidiócesis

Arzobispo Williams, Braintree, vs. Cardenal Spellman, Brockton



Los chicos del Arzobispo Williams viajaron a Potvin Field en Brockton para enfrentarse al Cardenal Spellman en la víspera del Día de Acción de Gracias y terminaron una temporada exitosa con una victoria de 52-0 sobre el Cardenal Spellman. Los Obispos, liderados por Mark Landolfi (segunda temporada), terminan con 11-1 y lideran esta rivalidad con 32-15-0. El Cardenal Spellman, liderado por Ryan Donovan, termina con 1-10.







Lowell Catholic vs. Greater Lowell



Jugando en su campo local en la víspera del Día de Acción de Gracias, Greater Lowell tuvo una gran victoria, aplastando a su rival vecino 30-0. Greater Lowell, liderado por Shane Adams, termina 5-6 y lidera la serie con 6-2-0. Lowell Catholic, liderado por el entrenador de primer año Zack Swale, terminó con 1-10.







Malden Catholic, vs. St. John, Shrewsbury



Advertisement

Jugando en su campo local en Shrewsbury en el cuarto año de esta rivalidad, St. John venció a los Lancers visitantes de Malden Catholic 31-14. Liderado por Gary Senecal en su primera temporada, St. John termina con 6-5. Malden Catholic, liderado por Joe Gaff (cuarta temporada), termina con 5-7. A pesar de la pérdida en la víspera del Día de Acción de Gracias, Malden Catholic tuvo una temporada mucho mejor, ganando un juego de cuartos de final del torneo estatal el 14 de noviembre, con una victoria de 27-13 sobre Hingham. St. John lidera la serie con 3-1-0.







St. Mary, Lynn, vs. Bishop Fenwick, Peabody



Viajando a Donaldson Field en Peabody en la mañana del Día de Acción de Gracias, los chicos de St. Mary en Lynn tuvieron una gran victoria, venciendo a su rival 38-6 en el sexto año de esta rivalidad. Liderado por Sean Driscoll (octava temporada), St. Mary termina con 7-4. Bishop Fenwick, liderado por Dave Woods (28ª temporada), termina con 6-6. En general, St. Mary lidera la rivalidad con 4-2-0.







Catholic Memorial, West Roxbury, vs. Boston College High, Dorchester



Los Caballeros de CM viajaron a Morrissey Boulevard en la mañana del Día de Acción de Gracias para enfrentarse a los Eagles de BC High y, en un juego competitivo para ambos equipos, se marcharon con una victoria de 48-27. Los Caballeros repitieron como campeones del Superbowl de la División 2 el sábado 6 de diciembre, en Gillette con una victoria de 41-14 sobre Bishop Feehan. La victoria en el superbowl fue la cuarta en los últimos cinco años. Liderado por John DiBiaso (octava temporada), CM termina con 10-2. BC High, liderado por Paul Zukauskas (segunda temporada), termina con 4-9. La rivalidad entre estas dos excelentes escuelas comenzó en 1962. En general, BC High lidera la serie con 37-24-1.







Central Catholic, Lawrence, vs. Lawrence High School



Estos dos rivales de la ciudad en el décimo año de esta rivalidad se enfrentaron en la mañana del Día de Acción de Gracias en Lawrence High School. Los Raiders de Central Catholic tuvieron una gran victoria, venciendo a Lawrence 56-8. Liderado por el entrenador John Sexton (tercera temporada), Central Catholic termina con 8-4. Lawrence High School, liderado por Emilio Colon, termina con 1-10. En general, Central Catholic lidera la rivalidad con 10-0-0.







Arlington Catholic, vs. Shawsheen Valley, Billerica



Jugando en su campo local en la mañana del Día de Acción de Gracias, Shawsheen culminó una temporada invicta venciendo a Arlington Catholic 49-16 en el sexto año de esta rivalidad. Liderado por el entrenador Al Costabile, Shawsheen termina con 13-0. Los Rams terminaron su espectacular temporada con una victoria de 14-7 sobre Foxborough el 5 de diciembre en el Gillette Stadium y repitieron como campeones del superbowl de la División 5. Arlington Catholic, liderado por el entrenador de primer año Brian Vaughn, termina con 3-8. En general, Shawsheen lidera la serie con 6-0-0.







St. John Prep, Danvers, vs. Xaverian, Westwood



Jugando en su campo local en Westwood en la mañana del Día de Acción de Gracias, los Hawks de Xaverian triunfaron con una victoria de 21-18 en un juego muy disputado sobre los Eagles visitantes de St. John Prep. La pérdida para Prep fue la primera de la temporada y el juego fue una vista previa del Superbowl de la División 1 el sábado 6 de diciembre, en el Gillette Stadium entre los dos rivales. Xaverian ganó 41-35, capturando su tercer año consecutivo en el Superbowl de la División 1. Liderado por Allan Fornaro (12ª temporada), Xaverian termina con 11-2. St. John Prep, liderado por Brian St. Pierre (12ª temporada), termina también con 11-2. En general, Xaverian lidera la serie 33-24-0.