Reunión de Mujeres Afirmantes de la Vida destaca la atención al final de la vida

NTREE -- El Desayuno Anual de Mujeres Afirmantes de la Vida tuvo lugar en el Centro Pastoral el 6 de diciembre, la fiesta de San Nicolás.\r

El evento comenzó con una Misa en la Capilla de Betania, celebrada por el Cardenal Seán P. O'Malley. En su homilía, el cardenal reflexionó sobre el papel de los mártires, que literalmente significa testigos.\r

Hizo referencia a encuestas recientes sobre la disminución de la tasa de natalidad en los Estados Unidos y el aumento del suicidio asistido por médicos en Canadá.\r

"Más que nunca, la iglesia necesita mártires, testigos, personas que viven coherentemente la vida cristiana con un sentido de misión", dijo el Cardenal O'Malley.\r

Este año, el Desayuno de Mujeres Afirmantes de la Vida también fue una celebración de la vida de Mary Elizabeth De Winter, una defensora pro-vida de Needham que falleció en julio. Su esposo Paul, sus hijos y algunos de sus nietos estuvieron presentes.\r

Dirigiéndose a los asistentes al desayuno, Mary Ellen De Winter compartió la historia de cómo su madre ayudó a fundar Mujeres de la Universidad Americana por la Vida (AUWL) hace más de 40 años. Su madre había sido parte de la Asociación Americana de Mujeres Universitarias, hasta que se dio cuenta de que tenía una fuerte postura pro-aborto. Cuando ella y otros miembros no lograron convencer al grupo de adoptar una postura neutral sobre el aborto, se fueron y formaron AUWL.\r

Mary Ellen De Winter dijo que para su madre, "ser pro-vida nunca fue simplemente una posición; era un llamado. Un llamado a proteger, a elevar y a amar sin condiciones, desde la concepción hasta la muerte natural".\r

La oradora principal en el desayuno fue la Dra. Jenny Driver, médica asociada en el Hospital Brigham and Women's y profesora asociada de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard.\r

Dijo que cuando escuchó el tema del desayuno de este año, "Precioso a Sus Ojos: Viviendo en Esperanza", buscó dónde aparecía la frase "precioso a sus ojos" en la Biblia. Encontró un ejemplo notable en el Salmo 116: "Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus fieles".\r

Eso resonó con Driver, una geriatra y oncóloga, que ha pasado su carrera afirmando la vida en su final.\r

Citó las recientes observaciones del Papa Leo, en su audiencia general del 26 de noviembre, de que "La vida corre el riesgo de dejar de representar un regalo, sino un desconocido, casi una amenaza de la cual protegernos para no terminar decepcionados. Por esta razón, el coraje para vivir y generar vida... es hoy una necesidad más urgente que nunca".\r

"La gente tiene miedo de vivir. Tienen miedo de morir. Tienen miedo de casarse. Tienen miedo de tener hijos. Así que nos necesitan más que nunca", dijo Driver.\r

Recomendó y compartió extractos de "La Religión del Día", un libro publicado por la Universidad de Mary, que explora los valores y creencias de la sociedad moderna.\r

"Lo que vemos en la sociedad en general es que pasamos de la prerrogativa de amar a los vulnerables, los enfermos y los ancianos a un odio por la pobreza, la enfermedad y el envejecimiento. Y la vida de muchas personas está gobernada por el miedo en este momento", dijo Driver.\r

Ese miedo, dijo, lleva a las personas a buscar un sentido de control. Es por eso que existen grupos que abogan por la eutanasia: para dar a las personas con enfermedades terminales un sentido de control sobre su muerte.\r

Driver compartió varias historias sobre pacientes con enfermedades terminales que querían recetas para medicamentos para terminar sus vidas, solo para cambiar de opinión. En un caso, convenció a la paciente, una mujer cuya vida había estado llena de traumas, para simplemente esperar un mes antes de tener esa conversación. En ese tiempo, la mujer fue visitada por amables voluntarios de hospicio y finalmente regresó a la fe y recibió los sacramentos antes de morir una muerte natural.\r

Como católica que trabaja en medicina, Driver trabaja junto a personas con posturas muy diferentes sobre algunos temas, pero también encuentran valores que tienen en común. Animó a los asistentes al desayuno a tratar de entender las perspectivas de las personas que apoyan prácticas como la eutanasia.\r

"No son inmorales, simplemente tienen una comprensión diferente de la moralidad. Es incompleta, a veces es falsa, pero son personas con las que podemos tener empatía e incluso trabajar juntos en cosas (en las que) tenemos un terreno común", dijo Driver.\r

Instó a los asistentes a priorizar sus vidas espirituales, a esforzarse por la santidad y a pensar como los primeros cristianos que fueron perseguidos por su testimonio.\r

"No se dejen intimidar por la cultura. Cuanto peor se ponga, más brillará nuestra luz", dijo.\r

Sylvia Fernandez del Castillo, directora de la Oficina Pro-Vida de la arquidiócesis, también se dirigió a la asamblea en el desayuno. Dijo que la lectura del Evangelio durante la Misa, sobre cómo "la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos", solía hacerla pensar siempre, "Necesitamos más sacerdotes".\r

Sin embargo, dijo, "Ahora me doy cuenta de que cada uno de nosotros es un obrero. Y estoy muy honrada de estar con ustedes aquí hoy, porque sé que cada uno de ustedes es un obrero y está haciendo lo que puede por nuestro Señor".