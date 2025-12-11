El Obispo Mark O'Connell es instalado como el 11º Obispo de Albany

CLIFTON PARK, N.Y. -- Diciendo que "soy feliz cuando sé que estoy exactamente donde Dios quiere que esté", el Obispo Mark O'Connell fue oficialmente instalado como el 11º Obispo de Albany en la Iglesia de San Eduardo el Confesor en Clifton Park, Nueva York, el 5 de diciembre.



El Obispo O'Connell fue co-consagrado por el Cardenal Christophe Pierre, quien leyó el Mandato Apostólico del Papa León XIV nombrando al Obispo O'Connell como Obispo de Albany, y el Cardenal Timothy Dolan, quien sentó al Obispo O'Connell en su cátedra (silla del Obispo) y le entregó su báculo.



Después de que el Cardenal Pierre leyó el mandato justo después de las 2 p.m., el Obispo O'Connell lo mostró a todos los presentes, y con una sonrisa radiante en su rostro, estallaron los aplausos. Luego se dirigió fuera del santuario octogonal principal hacia los asientos de desbordamiento y fue recibido con más vítores estruendosos.



Advertisement

"Quería ser su obispo más de lo que puedo decir, simplemente no sabía su nombre", dijo el Obispo O'Connell, quien primero fue conocido como un sacerdote feliz y luego un obispo feliz. "Con todo mi corazón creo que el Espíritu Santo me ha llevado a este momento y a ustedes. Cuando miro hacia atrás en mi vida, puedo ver cómo todo me ha preparado para servirles, para caminar con ustedes y para amarles. Pueden haber notado que no puedo dejar de sonreír hoy. Fue lo mismo en cada una de mis tres ordenaciones. Sonrío cuando soy feliz, y soy feliz cuando sé que estoy exactamente donde Dios quiere que esté".



El Obispo O'Connell sucede al Obispo Edward B. Scharfenberger, quien fue instalado en 2014 y lideró la Diócesis de Albany durante un tiempo tumultuoso, que incluyó los cientos de casos de abuso presentados bajo la Ley de Víctimas Infantiles y su bancarrota en 2023.



A pesar de que hacía frío afuera, casi 1,000 personas llenaron la iglesia, que incluía a tres cardenales, 31 obispos, más de 200 sacerdotes y diáconos, y los fieles de la diócesis en el espacio de adoración y la sección de desbordamiento fuera de las puertas principales.



Incluso antes de la instalación, el Obispo O'Connell, a quien le gusta que le llamen Obispo Mark, se mezcló libremente con los asistentes, charlando y abrazando a los fieles antes de ser investido. Cuando el inicio de la Misa se retrasó por la gran cantidad de personas que intentaban entrar en San Eduardo, allí estaba de nuevo el Obispo Mark en el santuario principal hablando con las hermanas religiosas, charlando con el gran contingente de la Arquidiócesis de Boston y tomando fotos. Y después de la Misa, se instaló una gran carpa climatizada, para que cualquiera pudiera conocer al Obispo O'Connell para una charla rápida y una foto.



El Obispo O'Connell utilizó su lema "Invenimus Messiam" ("Hemos encontrado al Mesías") como uno de los pilares de su homilía, pidiendo a los fieles que encuentren su vocación -- para hacer su marca por así decirlo -- en llevar a Jesús a todos los que conocemos.



"Durante demasiado tiempo, dividimos al Pueblo de Dios en aquellos que enseñan y aquellos que aprenden. El Vaticano II y el reciente llamado a la sinodalidad nos han recordado que cada uno de nosotros es tanto aprendiz como maestro", dijo. "Así que llamo a cada persona en estos bancos y conectada por todos los medios de comunicación: descubran su propia vocación única en el Reino de Dios y, como San Andrés, tengan el valor de proclamar a su Mesías a todos".



Pidió a los sacerdotes: "No tengan miedo de hacerme las preguntas difíciles y no dichas como Judas Tadeo. No tengan miedo de mostrar emoción o de profundizar en la intimidad con Dios. Sigan predicando a Jesucristo hasta su último aliento, como lo hizo Andrés".



Pidió a los diáconos: "Nunca tomen partido, sino que se mantengan como un puente -- representándome a mí ante el pueblo y al pueblo ante mí. Los necesito, y nuestras parroquias necesitan su estabilidad a medida que los sacerdotes van y vienen".



Pidió a los religiosos consagrados: "Recen por mí, sí, pero sobre todo recen por el pueblo de Dios. Como San Francisco indicó a sus hermanos, prediquen siempre -- usen palabras cuando sea necesario".



Pidió a los líderes laicos: "No vean sus responsabilidades como una carga sino como una vocación. Rehúsen unirse al coro de negatividad. Renuévense en la oración y la administración. Juntos enfrentaremos un futuro financiero incierto, reconstruiremos lo que ha sido dañado, recibiremos los golpes, nos levantaremos y transmitiremos una fe viva a una nueva generación".



Pidió a los voluntarios: "Amen a su prójimo primero y luego sirvan en el altar. Aquellos que sirven como ministros de la Eucaristía y lectores ... Dejen que su ministerio en el altar fluya naturalmente de este servicio".



Pidió a aquellos llamados al sacerdocio o a la vida consagrada: "¿Está Dios hablando a su corazón en este momento a través de mis pobres palabras? Esa inquietud de que 'algo falta', ese llamado misterioso pero persistente que sigues alejando -- abre tu corazón y explóralo".



Y a aquellos heridos por la iglesia: "Los conozco. He caminado con muchos de ustedes como sacerdote, abogado canónico y obispo. ... Permítanme mostrarles suavemente a Jesús que los ama con un amor eterno. Su luz nunca es vencida por la oscuridad, y él es su Mesías tan verdaderamente como lo es mío".



Este día alegre, que amaneció cristalino y frío, comenzó en el Hotel Desmond en Albany con un brunch. El Obispo O'Connell estuvo acompañado por los cardenales, otros obispos y sacerdotes, así como su familia, que incluía a sus hermanos, Thomas y John, y su hermana, Mary Margaret. El viaje en autobús fletado de 12 millas a San Eduardo se retrasó ligeramente por el tráfico, pero una vez dentro, la iglesia era un hervidero de actividad. Los sacerdotes y obispos se movían, hablando con los fieles. Los voluntarios -- incluyendo estudiantes de la Escuela Central Católica, la Escuela Notre Dame-Bishop Gibbons y el Instituto La Salle -- guiaban a los asistentes a sus asientos y repartían programas.



Todos estaban esperando la llegada del Obispo Mark, cuando se abrió una puerta, las cabezas se giraron, pero no era él. Cuando el reloj se acercaba a la 1 p.m., hubo aplausos, y allí estaba él, sonriendo y hablando, estrechando manos. Finalmente, fue llevado a vestirse. La Misa, que se suponía que comenzaría a la 1:30 p.m., se retrasó hasta antes de las 2 p.m. La procesión comenzó con invitados de honor, líderes cívicos y miembros de la comunidad interreligiosa mientras sonaban las trompetas. El Padre James J. Kane, director diocesano de la Comisión para Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos, caminó con el Reverendísimo Jeremiah D. Williamson, Obispo de la Diócesis Episcopal de Albany, y detrás de él estaba el Rabino Greg Weitzman de la Congregación Beth Emeth en Albany.



Los diáconos y sacerdotes de la Diócesis de Albany y la Arquidiócesis de Boston siguieron, de dos en dos, al entrar en la iglesia sumergieron sus dedos en la pila bautismal circular. La Guardia de Honor de los Caballeros de Colón, los Caballeros y Damas de Malta, la Antigua Orden de Hibernianos lideraron a los principales sacerdotes concelebrantes, que fueron seguidos por los obispos visitantes, el Obispo O'Connell, el Obispo Scharfenberger, el Cardenal Seán O'Malley, el Cardenal Pierre, y el Cardenal Dolan.



Tan pronto como la procesión terminó en la iglesia, el Cardenal Dolan, después de agradecer al Obispo Scharfenberger por sus 11 años de servicio a la diócesis, dijo: "Le pediría a su eminencia, Christophe Cardinal Pierre, el nuncio apostólico a los Estados Unidos que lea la misma Carta Apostólica nombrando al Obispo Mark O'Connell como el 11º Obispo de Albany".



Antes de leer la carta, que estaba escrita en latín pero se leyó en inglés, el Cardenal Pierre también agradeció al Obispo Scharfenberger por su pastoreo de la diócesis, lo que provocó aplausos de los asistentes.



"Comienzas esta misión mientras todavía estamos recibiendo las gracias del Año Jubilar de la Esperanza", le dijo entonces el Cardenal Pierre al Obispo O'Connell. "Como el Papa Francisco nos recordó al inicio del año, citando a San Pablo, la esperanza no decepciona. Lo sabes por tu experiencia como sacerdote y como obispo. ... ... Obispo Mark continúa confiando en los dones de la paciencia, la esperanza y el amor que provienen de la muerte y resurrección de Cristo. Como dice tu lema episcopal, 'Hemos encontrado al Mesías'. Esta es la parte más importante de tu lema".



Antes de continuar, el Cardenal Pierre se preguntó por qué había un castor en el escudo del Obispo Mark, diciendo "He visto castores destruyendo todo pero también he visto castores construyendo mucho". Luego leyó la traducción al inglés de la carta, nombrando a un sonriente Obispo O'Connell como el 11º Obispo de Albany. Mientras los aplausos resonaban durante casi un minuto mientras el Obispo O'Connell sostenía en alto el mandato para que todos lo vieran, era difícil no sentir, como diría más tarde en su homilía, que estaba justo donde Dios quería que estuviera.



Cuando el Obispo O'Connell se acercaba al final de su homilía, habló de su primer día en el seminario en 1986, cuando lloró al escuchar el himno "Aquí Estoy, Señor".



"Aquí estoy, Señor", dijo, repitiendo la última estrofa. "¿Soy yo, Señor? Te he oído llamarme en la noche. Iré, Señor, si me guías. Mantendré a tu pueblo en mi corazón".



Y esas fueron las palabras con las que terminó su homilía y con las que comenzó su tiempo como pastor de la Diócesis de Albany.



"Ustedes son el pueblo que Dios me ha confiado para amar y servir, pase lo que pase. No hay jerarquía cuando sumergimos nuestros dedos en la misma agua bautismal", dijo. "El Pueblo de Dios incluye a aquellos que nos han dejado y a aquellos que asoman por la puerta. Somos un solo Cuerpo, reunidos alrededor de una sola mesa Eucarística, cada uno de nosotros llamado a una relación personal única con Cristo.



"Soy muy afortunado de ser su nuevo obispo. Iré a donde mi Mesías me guíe, y los mantendré para siempre en mi corazón".



MIKE MATVEY ES EDITOR DE EL EVANGELISTA, EL PERIÓDICO DIOCESANO DE LA DIOCESIS DE ALBANY.