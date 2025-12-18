'Messiah' canta a lo largo celebra la temporada de Adviento

WEST ROXBURY -- Siempre que la soprano Barbara Hill canta el oratorio "Messiah" de Handel en concierto, sabe que algunos miembros de su audiencia están escuchando la obra maestra barroca y el pilar navideño en vivo por primera vez. Otros, dijo, pueden estar escuchándolo por última vez.



"Cada vez que me acerco a él, encuentro algo un poco diferente que no había encontrado antes", dijo Hill.



Los cantos públicos de "Messiah", con su instantáneamente reconocible Coro de Aleluya, se han convertido en una tradición anual en iglesias de todo los EE. UU.



"Es una forma realmente encantadora de pasar una noche oscura, una noche fría y oscura en invierno con un grupo de personas", dijo Hill. "Mucha gente viene a esto todos los años, así que es una tradición encantadora para ellos".



El arzobispo Richard G. Henning quería que la Arquidiócesis de Boston organizara su propio canto y enlistó a Richard Clark, director de música en la Catedral de la Santa Cruz, para organizarlo. El arzobispo se unió al coro en "¡O Come Divine Messiah Sing!", un canto de himnos de Adviento en la Parroquia del Santo Nombre en West Roxbury el 13 de diciembre.



Advertisement

Hablando a la asamblea antes de que comenzara la música, el arzobispo Henning agradeció a los "coros y vocalistas y músicos muy maravillosos que nos ayudan a ofrecer gloria a Dios y a unir al pueblo de Dios en oración".



"Estoy muy agradecido por ese ministerio en las parroquias y escuelas de la arquidiócesis, y muy agradecido por esta oportunidad esta noche con ustedes para sumergirnos en esta hermosa obra de arte que reflexiona sobre las Escrituras y sobre la verdad de nuestro Salvador", dijo.



El Coro del Festival Arquidiocesano, dirigido por Clark, cantó selecciones del "Messiah" de Handel antes de que se invitara a la audiencia a cantar. Los solistas Hill, Taras Leschishin, Michael Gonzalez y Jaime Korkos se pueden escuchar con frecuencia durante las misas en la catedral. La parte favorita del oratorio de Korkos es "He Shall Feed His Flock", un dueto que canta con Hill.



"Siempre encuentro que rezo cantando", dijo Korkos.



"Estamos destinados a usar todo nuestro cuerpo cuando se trata de adorar", dijo Leschishin. "Cuando se trata de respirar, cuando se trata de energía, creo que cantar es la máxima alabanza a Dios. Creo que Dios nos ha hecho para alabarlo en canción".



Cree que Handel fue inspirado por Dios al escribir "Messiah".



"Las Escrituras que eligió para revelar al Mesías son increíblemente profundas", dijo. "Incluso para aquellos que no creen en nada, creo que el efecto del Mesías es bastante asombroso".



"Messiah" es una de las piezas favoritas de Gonzalez para cantar.



"Me encanta el mensaje", dijo. "Es hermoso, especialmente en esta época del año. Me encanta cantar 'Comfort ye, Every Valley'. Cantar las palabras de Isaías y realmente poder emularlas a través de la música es lo mejor".



Cuando canta, piensa en su fe y en su educación católica.



"Poder llevar eso al pueblo de Dios, realmente creo, es un regalo en sí mismo", dijo.



El "Messiah" fue originalmente escrito para orquesta, pero toda la música en Holy Name fue proporcionada por el organista Fred MacArthur. Consiguió su primer trabajo como organista en 1951, y no planea dejar de tocar hasta que muera.



"Me encanta, y servir al Señor", dijo.



MacArthur, de 85 años, es feligrés en St. John the Evangelist en Wellesley. Ambos padres eran organistas.



"Me encantaba escuchar el órgano en la iglesia", dijo. "Me encantaba sentir cómo hacía temblar el suelo".



Tocó una transcripción profesionalmente publicada de Messiah para órgano, pero también ha pasado los últimos 75 años trabajando en su propia versión.



"Sigue cambiando, todos estos años", dijo.



El director de música de Holy Name, Christian Mucha, fue abordado por el secretario del arzobispo Henning, el padre Paul Wargovich, en el verano. El padre Wargovich le preguntó si su parroquia podría albergar el canto. Le recordó a Mucha cómo el monseñor George Carlson, ex pastor de Holy Name, solía decir que "Holy Name es la iglesia para las celebraciones".



"Esta es una maravillosa forma de celebrar la temporada de Adviento, y tiene una acústica tan hermosa que estoy realmente orgulloso de albergar este evento aquí", dijo Mucha.