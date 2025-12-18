Formando el Futuro: La Escuela St. Augustine, Andover y el Expreso del Polo Norte

WOBURN -- Pesada es la cabeza que lleva las astas.



Connor Ward, un estudiante de séptimo grado en la Escuela St. Augustine en Andover, ha pasado las últimas tres Navidades como voluntario en el Expreso del Polo Norte de la escuela. La mayor recaudación de fondos anual de St. Augustine simula un viaje en tren al Taller de Santa para cientos de familias cada diciembre. Connor solía hacer "trabajos más pequeños" como repartir galletas, pero desde entonces ha asumido responsabilidades más grandes. Este año, se puso un disfraz de Rudolph el Reno de Nariz Roja de gran tamaño para entretener a las 2,500 personas que esperaban para abordar un tren de cercanías de MBTA que la escuela había transformado en un país de las maravillas invernal. Varias personas ayudaron a Connor a ponerse su disfraz, que engulló su pequeño cuerpo. Su cabeza asomaba del torso de Rudolph como si fuera un barril vacío.



"Es divertido interactuar con todos", dijo.



Asistir a una escuela católica ha cambiado y fortalecido su fe e inspirado a pasar más tiempo en oración silenciosa.



"Trae muchos buenos recuerdos y cosas para recordar cuando sea mayor", dijo sobre el voluntariado.



Advertisement

El Expreso del Polo Norte viajó desde la estación Anderson/Woburn hasta la estación North y de regreso cuatro veces el 13 de diciembre. Más de 200 voluntarios vestidos con suéteres festivos -- estudiantes, padres y miembros del personal de St. Augustine, así como voluntarios adicionales de Austin Prep en Reading, Central Catholic en Lawrence y Malden Catholic -- trabajaron para llevar a cabo el evento.



"Es un trabajo a tiempo completo", dijo la Directora de Desarrollo de St. Augustine, Anne Marie Sutton. "Es un esfuerzo gigantesco".



Los "elfos de Santa" entregaron galletas, los "conductores" perforaron boletos, y los maestros de ceremonias hicieron preguntas de trivia navideña, contaron chistes, cantaron villancicos y leyeron "'Twas the Night Before Christmas". Santa Claus mismo subió en la estación North para tomar fotos y dar pequeñas campanas a los niños. A la salida, los pasajeros del Expreso del Polo Norte recibieron bastones de caramelo y paquetes de chocolate caliente para llevar a casa.



Incluso antes de que el expreso saliera de la estación, los voluntarios habían estado trabajando duro vendiendo boletos y decorando los vagones del tren. La escuela pidió permiso a la MBTA desde el verano. Este año, el Expreso del Polo Norte utilizó un tren de siete vagones por primera vez. Sutton lo llamó "una maravillosa manera de promover la escuela", que tiene 419 estudiantes desde pre-K hasta octavo grado.



"Llevar esa magia navideña, especialmente siendo una escuela católica, realmente ayuda a mostrar todo el espíritu y la comunidad que tenemos en la Escuela St. Augustine", dijo.



St. Augustine comenzó a ofrecer viajes en el Expreso del Polo Norte en 2019. Fue la idea de la ex directora Paula O'Dea, quien continúa ayudando a organizar el evento.



"Es increíble", dijo el estudiante de séptimo grado Nick Rossetti, quien se vistió como Frosty el Muñeco de Nieve. "Realmente me gusta pasar el rato con todos y difundir el espíritu navideño".