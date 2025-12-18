La familia Marr otorga becas a estudiantes de escuelas católicas

DORCHESTER -- Como directora musical de la Parroquia de la Ascensión en Maynard y Sudbury, Cynthia Marr entra en su "zona de genio".



"Cuando estoy practicando las teclas por mi cuenta o ensayando con la banda de alabanza y adoración, encuentro que tengo una energía ilimitada", dijo. "Los detalles técnicos se resuelven, las canciones comienzan a brillar y la sesión termina casi antes de que comience".



Marr estaba hablando a 62 estudiantes, representando a 11 escuelas católicas en el área de Boston, que llenaron el gimnasio del Club de Niños y Niñas Coronel Daniel Marr de Dorchester el 9 de diciembre. Los estudiantes estaban siendo honrados como los últimos beneficiarios de las becas anuales de la familia Marr, que permiten a los miembros de los Clubes de Niños y Niñas de Dorchester asistir a escuelas católicas. Cynthia Marr les dijo a los becarios que su propia "zona de genio" -- "un estado mental donde el tiempo desaparece, el trabajo se vuelve alegre y eres súper productivo" -- podría ser cuando están jugando un deporte, tocando música o ayudando a otros.



"Tu zona de genio ya existe y está esperando que la reconozcas y la reclames", dijo.



Pidió a los Becarios Marr que escribieran sus "zonas de genio" en hojas de papel, y se seleccionaron tres para compartir sus respuestas.



Advertisement

Noah Veiga dijo que quiere ser un jugador de baloncesto o fútbol profesional cuando crezca.



"Voy a convencer a la gente de que si te esfuerzas lo suficiente, puedes hacer cualquier cosa y convertirte en lo que quieras", dijo.



Francis "Frankie" Armstrong dijo que quiere devolver a la "maravillosa comunidad" que lo había apoyado a él y a su familia. Mallory Powell, una estudiante de la Academia Fontbonne en Milton, encontró su "zona de genio" mientras estaba en una pasantía para su carrera planeada como fisioterapeuta. Descubrió que su verdadera pasión era la nutrición, y ahora quiere ser médica de medicina interna.



"Agradezco a la familia Marr por su incesante apoyo no solo a mis sueños, sino a todos los estudiantes aquí presentes esta noche, especialmente a mis amigos de Fontbonne que están sentados aquí", dijo.



Las Becas Marr se establecieron en 1992 después de la muerte de Daniel Marr Jr., quien fundó los Clubes de Niños y Niñas de Dorchester en 1974 con su hermano Robert L. Marr. Robert L. y su esposa Cynthia fundaron la Fundación Caritativa Robert y Cynthia Marr, que ha proporcionado $1.7 millones en becas a más de 2,200 estudiantes. El Fondo Comunitario Católico de la Arquidiócesis de Boston administra el dinero de las becas.



El hijo de Daniel Jr., Dan Marr III, dijo que la fundación de su familia tiene un objetivo simple: "Ayudar a los estudiantes trabajadores con gran carácter a perseguir grandes sueños, incluso cuando el dinero podría haberse interpuesto".



"Este programa cambia vidas, abre puertas y ayuda a construir una comunidad más fuerte, un estudiante determinado a la vez. A todos nuestros ganadores de becas, estamos orgullosos de ustedes, creemos en ustedes y no podemos esperar a ver lo que logran a continuación, preferiblemente algo asombroso. Sin embargo, sin presión".



Arianna Jean Baptiste, ex miembro del Club de Niños y Niñas y Becaria Marr, se unió al club cuando estaba en segundo grado. La generosidad de los Marr le permitió asistir a la Academia Católica San Juan Pablo II y a la escuela secundaria en Fontbonne. Ahora está estudiando justicia penal y pre-derecho en la Universidad de Suffolk.



"Siempre ha sido como un segundo hogar para mí", dijo. "Estar en el club y ser parte de la comunidad significó mucho para mí y me formó en la mujer que me estoy convirtiendo actualmente".



Dijo que ir a la escuela católica le enseñó disciplina y valores morales.



"El Club de Niños y Niñas no solo me apoyó", dijo. "Me guiaron, me alentaron y me dieron muchas oportunidades para prosperar".