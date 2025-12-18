Arzobispo celebra la novena de Nuestra Señora de Guadalupe con las parroquias

MARLBOROUGH -- La Arquidiócesis de Boston celebró una novena a Nuestra Señora de Guadalupe encabezada por el Arzobispo Richard G. Henning del 4 al 12 de diciembre, en preparación para el 500 aniversario de su aparición, que se celebrará en 2031.



"Es un gran placer para mí conocer al pueblo de Dios en sus comunidades, verlos con sus familias y escuchar sobre las luchas y las alegrías que experimentan", dijo a The Pilot.



Antes de su muerte, el Papa Francisco pidió a todos los católicos que prepararan sus corazones para el aniversario.



"En respuesta a esa invitación, el Arzobispo Henning lanzó la Novena Arquidiocesana a Nuestra Señora de Guadalupe", dijo Wendy Mejía, directora de ministerios multiculturales de la Arquidiócesis de Boston.



Del 6 al 12 de diciembre, el Arzobispo Henning visitó parroquias en toda la arquidiócesis para los servicios de oración. Visitó la Parroquia de Todos los Santos en Haverhill el 6 de diciembre, la Parroquia del Santísimo Redentor en East Boston el 7 de diciembre, la Catedral de la Santa Cruz en Boston el 9 de diciembre, y la Parroquia de San Antonio de Padua en Somerville el 11 de diciembre. El Obispo Cristiano Barbosa visitó la Parroquia de San Pablo en Hingham el 8 de diciembre y la Parroquia de Cristo Rey en Brockton el 10 de diciembre, y acompañó al Arzobispo Henning al Santísimo Redentor y a San Antonio. El arzobispo seleccionó personalmente esas parroquias. Muchas de ellas tienen grandes comunidades hispanas, mientras que otras fueron elegidas para presentar a Nuestra Señora a las comunidades de la arquidiócesis que podrían no estar familiarizadas con ella.



"Es una forma de aumentar la devoción entre los católicos de todos los idiomas", dijo Mejía.



El Arzobispo Henning presidió anteriormente una novena de 11 noches a Nuestra Señora de Guadalupe cuando era Obispo de Providence, lo que le permitió visitar las comunidades hispanas de la diócesis. Aquí, decidió también expandir la novena a las comunidades no hispanas.



"Se ha estado extendiendo naturalmente más allá de los hispanos", dijo a The Pilot. "Diría que hay una creciente conciencia de Nuestra Señora de Guadalupe ya en los Estados Unidos, particularmente asociada con el movimiento pro-vida, que ha adoptado su devoción debido al hecho de que ella está embarazada en la imagen".



Guadalupe, a menudo llamada Reina o Emperatriz de las Américas, une a las diversas comunidades católicas hispanas de la arquidiócesis.



"Veo a Guadalupe como una fiesta panamericana, no como una celebración particularmente mexicana, aunque obviamente muy importante para los mexicanos", dijo el arzobispo.



Señaló que la fiesta ocurre durante el Adviento, que él llamó "la temporada de María".



"Siempre he encontrado que el Adviento es un momento en el que miro el ejemplo de María, su discipulado, su intercesión", dijo. "Así que estos eventos son muy alegres. Son, diría yo, a menudo tienen el carácter de una especie de celebración familiar".



También se siente atraído por la forma en que Guadalupe representa la reconciliación entre los pueblos indígenas de México y los españoles, que les trajeron la fe católica. Añadió que "la creciente tensión entre las personas", que se intensifica en odio y violencia, también es una realidad en los Estados Unidos hoy en día. Por lo tanto, el mensaje de Guadalupe sigue siendo relevante.



"Hay una unidad y una comunión allí, que se funda en Dios, no en ningún otro criterio", dijo. "Así que creo que hay una belleza en eso, que encuentro profundamente conmovedora cuando la experimento".



Dijo que la gente se siente atraída por Nuestra Señora porque "se sienten vulnerables y asustados". En la iglesia, son bienvenidos y tratados como hijos de Dios.



"Como pastor de su pueblo, el Arzobispo Henning camina junto a ellos, todos los pueblos, de todas las naciones dentro de la Arquidiócesis de Boston", dijo Mejía. "Reconociendo la profunda significación que Nuestra Señora de Guadalupe tiene para América Latina, como un poderoso signo de la cercanía de Dios a su pueblo, una fuente de esperanza y unidad, y una madre amada que habla de la fe, la cultura y la dignidad de todas las personas, era especialmente importante para el arzobispo caminar de cerca con la comunidad hispana, ofreciendo oración, presencia y solidaridad, y recordándoles que la iglesia camina con ellos, afirma su dignidad y confía sus esperanzas a Nuestra Señora de Guadalupe".



El 12 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el arzobispo celebró la Misa en la Escuela Secundaria St. Mary en Lynn, luego presidió una Misa trilingüe y una novena en la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Marlborough.



En Marlborough, las oraciones y los himnos se ofrecieron en inglés, español y portugués. Un grupo de danzantes aztecas con atuendos de plumas tradicionales marcharon por el pasillo central de la iglesia y depositaron rosas ante una imagen de Nuestra Señora. Antes de la Misa, el Arzobispo Henning dijo que la liturgia sería confusa debido a los tres idiomas, pero hay belleza en esa confusión porque muestra la universalidad de la Iglesia Católica. Bromeó diciendo que, aunque habla con fluidez el inglés y el español, su portugués está oxidado.



"Algunos de nosotros aquí esta noche somos mexicanos que han conocido a Guadalupe toda su vida", dijo. "Algunos de nosotros somos de Brasil. Algunos de nosotros somos de Marlborough. Algunos de nosotros somos de lugares extraños como Plymouth o Haverhill. Pero esta noche, todos nosotros somos Guadalupanos, aquellos que miran a Nuestra Señora, a nuestra madre, a su amor, a su ejemplo, y buscan su manto de intercesión y cuidado para el pueblo de Dios".



En su homilía, el Arzobispo Henning reflexionó sobre sus días como estudiante en Roma, cuando visitaba la Basílica de San Pedro y veía la Piedad, la famosa escultura de Miguel Ángel que representa a María sosteniendo el cuerpo muerto de Cristo en sus brazos. Dijo que el "momento feo" de la muerte de Cristo había sido embellecido por la mano del escultor, porque la imagen muestra "el amor transformador de Dios que conquista incluso la muerte misma".



"Y así la imagen que vemos de Nuestra Señora es un momento de pérdida y sufrimiento, y sin embargo su rostro es sereno", dijo. "Lo que ves es una especie de amor luminoso entre madre e hijo".



El mismo amor, dijo, se puede ver claramente en Navidad, cuando abundan las imágenes de María acunando a su hijo recién nacido. Dijo que por eso María es venerada en todas las culturas del mundo, porque amó y confió en Jesús incluso antes de que él naciera. El Arzobispo Henning llamó a María "la primera discípula, la mejor discípula, la primera evangelizadora, enseñando a otros a escuchar la Palabra de su hijo".



Dijo que María no aparece a los líderes religiosos o seculares, sino "a aquellos que todos los demás han olvidado". Uno de esos visionarios que viven al margen era San Juan Diego, un hombre atrapado en un violento choque entre los aztecas caídos y el conquistador Imperio Español cuando Nuestra Señora de Guadalupe se le apareció.



"Ella aparece y le muestra a Juan Diego cómo está unida con su pueblo", dijo el arzobispo. "Y luego lo lleva al obispo, a los españoles, a los recién llegados, y reconcilia estas dos culturas, estos dos pueblos, en sí misma".



El nombre "Piedad" es italiano para compasión y ternura, lo cual, dijo el Arzobispo Henning, es apropiado, porque cuando Nuestra Señora de Guadalupe hizo aparecer rosas en el frío invierno, estaba trayendo calor y luz al mundo.



"Esta es parte del milagro de Nuestra Señora de Guadalupe", dijo. "No solo los eventos de hace 500 años, sino la transformación que inspira en nosotros aquí esta noche. Atraídos al corazón de su hijo, guiados por ese hermoso ejemplo. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe!"



La asamblea respondió con aplausos y un resonante "¡Que viva!".



Después de la Misa, el Padre Steven Clemence, párroco de la Inmaculada Concepción, agradeció al Arzobispo Henning "por ser nuestro pastor, por ser la imagen de la iglesia hoy que viene a visitarnos como la Virgen María".



"Me siento como Santa Isabel ahora", agregó.



Le dio al arzobispo dos regalos: una tarjeta de los niños de la parroquia y una pintura de su escudo episcopal hecha por un feligrés.



"Muchas gracias por estos hermosos regalos", dijo el Arzobispo Henning, "pero gracias sobre todo por el regalo de su fe y el regalo de su cercanía a nuestra madre María".



Concluyó bendiciendo las medallas del Jubileo que se entregarían al final del Año Jubilar de 2025. La Inmaculada Concepción es una de las 11 iglesias y santuarios de la Arquidiócesis de Boston que han sido nombrados lugares de peregrinación del Jubileo.



El Arzobispo Henning le dijo a The Pilot que planea futuras observancias de la novena a medida que se acerca el 500 aniversario de la aparición en Guadalupe.



"Fue realmente una experiencia llena de gracia", dijo. "La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe es alegre".