Concierto celebra el aniversario de la catedral

BRAINTREE -- "Dios mío, esto son tres cosas maravillosas para celebrar en un solo día."



Eso fue lo que pensó Liz Cotrupi, directora de la Oficina de Vida Familiar y Movimientos Eclesiales de la Arquidiócesis de Boston, sobre el concierto de adoración de Adviento de Matt Maher y Sarah Kroger en la Catedral de la Santa Cruz el 8 de diciembre. La fecha del concierto coincidió con el 150 aniversario de la dedicación de la catedral y la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.



"Fue como un pequeño pedazo de cielo", dijo Cotrupi.



El concierto fue parte de la gira de 11 paradas de Maher y Kroger por las catedrales para el Adviento 2025. Maher es un cantautor católico de alabanza y adoración conocido internacionalmente que tocó para el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud 2013 en Río de Janeiro. Kroger, que también escribe sus propias canciones, tocó para una multitud de 50,000 personas en el Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis en 2024. Más de 1,200 personas, incluyendo al Arzobispo Richard G. Henning, llenaron la catedral para la música y la adoración. Según Cotrupi, el arzobispo le dijo que disfrutó de la noche. El concierto fue de entrada gratuita gracias al apoyo de los Servicios de Desarrollo Católico de Boston.



"Fue una gran oportunidad para reunir a personas de toda la arquidiócesis", dijo Cotrupi, así como de los estados circundantes.



"Hay muchos fans de Matt Maher y Sarah Kroger en Nueva Inglaterra", dijo Cotrupi.



Más importante aún, el concierto fue una forma de "preparar nuestros corazones para la venida de Cristo y un tiempo de comunión".



"Fue increíble ver tantas caras hermosas", dijo. "Había bebés y ancianos. Realmente abarca todas las edades. Y la gente estaba tan llena de calidez y buen ánimo".



Cotrupi y su personal estuvieron en la catedral desde las 8 a.m. hasta las 11 p.m. preparándose para el concierto. Maher y Kroger proporcionaron sus propios efectos de iluminación, que Cotrupi dijo dejaron a la gente "asombrada".



"Iluminó la catedral de formas que no se suele ver la catedral iluminada", dijo.



Kroger le dijo a la audiencia que pensara en las personas que oraron, se regocijaron y lloraron dentro de la catedral durante los últimos 150 años. Los archiveros de la Arquidiócesis de Boston también estuvieron presentes para promocionar su recién lanzado recorrido virtual por la catedral. La sección transversal panorámica y anotada del edificio de la iglesia, que está disponible en el sitio web de la arquidiócesis, detalla la historia de todo, desde las vidrieras hasta la silla en la que se sentó el Papa San Juan Pablo II cuando visitó la catedral en 1979.



"Es un símbolo de nuestra fe en Boston", dijo Cotrupi de la catedral. "Interactuar con el increíble equipo de la catedral, no solo es su parroquia local para ese vecindario en particular, sino que también es la parroquia madre para toda la arquidiócesis. Es tan constante, es tan hermosa, es representativa de nuestra fe. Está construida por la gente".



Dijo que "el pueblo de Dios" ha hecho de la catedral lo que es hoy.



"No puedes evitar pensar 'Dios mío, qué regalo'", dijo.