La fe y la disciplina se entrelazan para el campeón de danza irlandesa

DEDHAM -- Para Daniel Sullivan, bailar es una forma de oración.



El joven de 18 años ha sido un campeón de danza irlandesa desde que tenía tres años. Ha ganado el Oireachtas de Nueva Inglaterra (campeonatos de danza irlandesa) 12 veces, la más reciente en noviembre pasado. Su recuerdo más temprano es bailar en la terraza de su familia a los tres años. Un video de YouTube de él haciendo eso se volvió "bastante viral", recordó. Criado en la Parroquia de San Óscar Romero en Canton, su fe católica está irrevocablemente vinculada a la herencia de sus abuelos maternos, quienes llegaron a Roslindale desde Irlanda cuando eran solo unos años mayores que él ahora.



Dijo que reza antes de cada actuación.



"Dios y Jesús están detrás de mí en todo lo que hago", dijo, "y me están dando fuerza".



Normalmente, en esta época del año, estaría preparándose para su actuación anual durante la Misa del Día de San Patricio en la Parroquia de Santa Teresa en Sherborn. Este año, sin embargo, estará actuando cerca de la Universidad de Villanova, donde es un estudiante de primer año que estudia economía. Incluso cuando tenga una carrera en ese campo, dice que todavía le gustaría bailar y siempre ha querido ser profesor de danza irlandesa.



"No hay un momento del día en que no esté pensando en la danza", dijo.



Advertisement

El 7 de marzo, último día de descanso de Sullivan antes de regresar a Villanova, practicó en el sótano de la Iglesia Episcopal del Buen Pastor en Dedham. Practica de seis a ocho horas por semana. Ahora que está solo sin un instructor, practicar requiere más disciplina que nunca. Sus zapatos de baile con punta de fibra de vidrio chocaban contra el suelo del sótano de la iglesia mientras colocaba esteras y tablones de madera en el suelo de epoxi.



Por lo general, practica en el salón de la iglesia, pero no estaba disponible. El CD "The Whispering Door" del acordeonista Michael Fitzpatrick hizo todo lo posible para ahogar la música del órgano de arriba. El baile de Sullivan era lo suficientemente fuerte como para ser escuchado al otro lado de la calle desde la iglesia.



"Sé que la danza es siempre algo a lo que puedo recurrir si alguna vez tengo una semana estresante", dijo, "o si alguna vez estoy enojado con algo, sé que hay un estudio cercano al que siempre puedo ir y simplemente bailar".



Su postura tiene que ser perfecta. Con zapatos duros, su baile debe ser fuerte y poderoso. Con zapatos suaves, tiene que ser "ligero y saltarín". Le resulta difícil despejar su mente cuando baila. En los campeonatos, cuando la sala está completamente oscura excepto por las luces brillantes que caen sobre él, sabe que está siendo observado.



"Cada vez, no se vuelve más fácil", dijo. "El entrenamiento es el mismo, los sentimientos son los mismos. Es casi más estresante cada vez, porque siento que se espera que gane. Pero siempre es gratificante cuando gano".



En el sótano se unió a él Maureen Greene O'Leary, quien ha enseñado a Sullivan desde que tenía tres años.



"Su técnica, todo sobre su trabajo de pies es hermoso", dijo. "Ha mejorado tremendamente a lo largo de los años. Era un fabuloso pequeño bailarín a los tres años. De hecho, estaba ganando competencias a nivel de campeonato a los tres años, lo cual es realmente inaudito para niños de esa edad".



La Escuela de Danza Irlandesa Maureen Greene O'Leary también enseñó a la madre de Sullivan, a su familia y a sus hermanas mayores. Observaba a sus hermanas mayores en clase tres veces a la semana.



"Solo miraba, y estaba asombrado, e intentaba imitar lo que estaban haciendo", dijo. "Me encanta verlo. Es muy divertido. Siempre me llamó la atención ver cómo puedes expresarte a través de tu baile y puedes mostrar tus fortalezas y todo".



Tiene más ansiedad por su baile de lo que tenía cuando era niño.



"Soy más consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor", dijo. "Cuando era más joven, no me preocupaba nada. Todo lo que sabía es que estaba a punto de subir al escenario y bailar, pero ahora hay más pensamiento detrás de eso".



Es un mejor bailarín que su yo más joven, dijo, pero su yo más joven era un mejor competidor. En los campeonatos mundiales de 2023, el escenario estaba resbaladizo durante su treble jig, y su cadera le molestaba.



"Fue muy difícil seguir adelante", dijo. "Pero funcionó, porque fue uno de mis mejores puestos en los Mundiales".



Hay un estante en su sótano con todos sus trofeos. En la cómoda de su habitación es donde guarda sus medallas y su trofeo regional, "que es bastante grande". Es un gran legado al que hacer frente.



"Me siento, y pienso en todo, y rezo por ello, y me aseguro de saber que puedo hacerlo", dijo.