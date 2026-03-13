Voluntarios ayudan a las mujeres anteriormente encarceladas a avanzar

FRAMINGHAM -- Hace veintiún años, Dorothy Koffel era tutora de personas con discapacidades de aprendizaje cuando conoció a la Hermana Maureen Clark.



La Hermana Maureen fundó el Programa de Cuidado Posterior del Ministerio de Prisiones de las Hermanas de San José en 1995. Le dijo a Koffel, que estaba interesada en trabajar con mujeres en prisión, que podía acompañar a las mujeres anteriormente encarceladas en MCI-Framingham después de su liberación.



"Cuando una monja te pide que hagas algo, realmente no puedes decir que no", dijo Koffel.



Asumió que no tendría nada en común con las mujeres detrás de las paredes de la prisión. Resultó ser exactamente lo contrario.



"La primera vez que fui a visitar, pensé, 'Esa podría ser la amiga de mi hijo'", dijo. "Eso cambió todo de inmediato para mí".



El Programa de Cuidado Posterior del Ministerio de Prisiones de SJS comenzó en 1995 con seis voluntarios. Ahora tiene más de 70, incluyendo a Koffel, que ayuda a las mujeres anteriormente encarceladas a reintegrarse a la sociedad. Las verificaciones de antecedentes, los registros en línea y el juicio de la sociedad dificultan que las mujeres encuentren empleo, vivienda o redención. Una mujer le dijo a Koffel: "Nos ves por lo que somos y no por el delito que cometimos".



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Algunas de las mujeres que Koffel conoce son tan amables y sinceras que le resulta difícil creer que cometieron los delitos que las llevaron a MCI-Framingham. No le resulta difícil ver más allá de los errores de las mujeres. Tal como lo ve, esos errores ya están en el pasado.



"No he conocido a nadie allí que haya tenido lo que yo llamaría una infancia feliz y aburrida", dijo. "Provienen de familias fragmentadas. Tienen una historia de crecimiento que realmente no les dio una primera oportunidad, por no hablar de una segunda oportunidad".



Koffel y unas 12 mujeres más asistieron a la reunión mensual del Programa de Cuidado Posterior del Ministerio de Prisiones de SJS el 2 de marzo. Los voluntarios decoraron el Salón Parroquial de San Jorge en Framingham en verde para el Día de San Patricio y disfrutaron de una cena de pasta y albóndigas. Fueron acompañados por el Diácono Colm McGarry, capellán de la prisión; Patrick Conway, director del Programa de Educación en Prisiones del Boston College; y la Hermana Maureen. La Hermana Maureen no ha entrado en MCI-Framingham desde que sufrió un derrame cerebral en 2024.



"No afectó mi inteligencia", dijo. "Fui realmente bendecida por eso".



Los voluntarios continúan con el trabajo del ministerio, que la Hermana Maureen dijo que es "cambio de vida".



"El grupo comenzó porque estábamos trabajando con mujeres que salían y volvían", dijo, "y necesitaban algún tipo de ayuda y apoyo para reorganizar sus vidas".



Conway habló sobre BCPEP, que se fundó en MCI-Shirley en 2019 y se expandió a MCI-Framingham en noviembre de 2025. Doce mujeres encarceladas allí están actualmente tomando cursos, de las 21 que se inscribieron. BCPEP también ha organizado que músicos profesionales actúen para los reclusos. Entre Shirley y Framingham, 98 reclusos forman parte del programa, que ofrece de 25 a 27 cursos cada año. Los estudiantes pueden tomar hasta tres cursos por semestre para obtener una licenciatura en artes liberales. La educación es tan acelerada como la que experimentan los estudiantes del Boston College en el campus.



"Creo que lo que nos guía es que realmente no lo vemos como educación en prisión", dijo Conway a la Hermana Maureen y a los voluntarios. "Lo vemos como Boston College que simplemente sucede en una prisión".



Los reclusos aprenden inglés, historia, teología y filosofía, así como emprendimiento y análisis de datos. Al ser liberados, los reclusos pueden estudiar en BC, recibiendo formación tecnológica y portátiles. Debido a traumas pasados y a su experiencia en prisión, muchos de los reclusos tienen baja autoestima. El objetivo de BCPEP no es solo educar, sino también nutrirlos espiritualmente. El primer estudiante de BCPEP en graduarse en el campus lo hizo el año pasado.



"Nuestro tiempo promedio para graduarse es de cuatro años y medio, lo cual para la educación en prisión es algo inaudito", dijo Conway.



Después de la presentación de Conway, los voluntarios dieron actualizaciones de progreso sobre las mujeres a las que están acompañando. Kathleen Kelleher mantiene contacto con dos mujeres que han sido liberadas y una que está a unos meses de su condena. Kelleher le contó sobre sus peregrinaciones a Tierra Santa, y la mujer respondió que quiere viajar tan pronto como sea liberada.



"Es humillante", dijo Kelleher. "Es un privilegio".



Su responsabilidad es escuchar las necesidades de las mujeres y "entrar en su mundo". Cuando escucha sus historias, piensa para sí misma que podría haber sido ella o sus amigas en su posición. Las mujeres que conoce son esperanzadas, trabajadoras y perseverantes.



"Quieren hacerlo bien", dijo. "Quieren hacerlo mejor. Quieren otra oportunidad".



No conoce los detalles de los delitos que cometieron las mujeres, ni quiere saberlo. Vive según las palabras de Bryan Stevenson, fundador de la Iniciativa de Justicia Igualitaria: "Cada uno de nosotros es más que lo peor que hemos hecho". Todas las mujeres a las que acompaña fueron abusadas de niñas, ya sea física, emocional o sexualmente.



"Solo esperan una vida mejor, ojalá más temprano que tarde", dijo.



La voluntaria Laura Romeo proporcionó música durante la Misa en MCI-Framingham durante más de 30 años antes de su jubilación.



"Fue realmente edificante para mí, porque muchas veces su testimonio sobre su fe fue muy poderoso", dijo. "Tenían una fe muy profunda, muchas de ellas, y fue una experiencia extraordinaria".



Hablaba con los reclusos antes y después de la Misa y ensayaba con ellos los martes por la noche. También proporcionó música para sus retiros de Navidad y Pascua.



"Estaba proporcionando algo útil para ellos", dijo, "y también fue edificante para mí".



Las voluntarias Kelly Jacobs y Sally Miller asistieron recientemente a la audiencia de libertad condicional de una mujer que ha estado en MCI-Framingham durante 22 años después de cometer "un delito grave", en palabras de Miller. El trabajo de los voluntarios no es volver a litigar el pasado de las mujeres.



"Estamos allí para ayudarlas, guiarlas, ser amigas y ayudarlas si y cuando salen de prisión, ayudarlas a hacer esa transición", dijo Miller.



La mujer ha recibido certificados educativos de la Universidad de Boston, Babson College y MIT. Dirige el programa de Alcohólicos Anónimos de la prisión, trabaja con perros de servicio y asiste fielmente a los servicios religiosos. Ha tenido varios trabajos detrás de las rejas, incluyendo limpieza y peluquería.



"Nos ha abierto los ojos a lo que estas mujeres encarceladas están pasando, y cómo las personas que hemos conocido realmente han hecho un esfuerzo por mejorar sus vidas y convertirse en mejores personas", dijo Miller.



Ella y Jacobs asistieron a una de las graduaciones de las mujeres. Le envían correos electrónicos y tarjetas. No recibe muchas visitas, así que está feliz de saber de ellas.



"Cuando las conoces, y ves que son personas", dijo Jacobs, "y cuando las conoces y su trasfondo, y te cuentan un poco más sobre ellas y un poco de dónde vienen, y su vida familiar, y cómo crecieron. Creo que ahí es donde entra la compasión, la comprensión".