Formando el Futuro: Reuniones comunitarias destacan virtudes en la Escuela St. Monica, Methuen

METHUEN -- "Terminar tu tarea, incluso cuando preferirías jugar."



"Practicar fútbol todos los días para mejorar."



"Intentar montar tu bicicleta de nuevo después de caerte."



"Intentar atarte los zapatos una y otra vez hasta que consigas hacer el nudo correctamente."



"Leer un libro difícil y gritar las palabras complicadas, en lugar de rendirte."



Esas fueron algunas de las definiciones de la palabra "perseverancia" ofrecidas por los alumnos de segundo grado de la Escuela St. Monica en Methuen durante la reunión comunitaria mensual y la entrega de premios el 25 de febrero. Cada mes, los estudiantes de diferentes niveles educativos enseñan al resto de la escuela sobre una virtud específica. La virtud de este mes fue la perseverancia, y los 258 estudiantes de pre-K a octavo grado de St. Monica escucharon la historia de St. Monica, "la santa patrona de la perseverancia", y su hijo, St. Agustín.



"¿St. Monica se rindió?" preguntó uno de los alumnos de segundo grado.



"¡NO!" Respondieron los demás.



Después de su lección, los alumnos de segundo grado cantaron la canción "The Climb" de Miley Cyrus, un himno de perseverancia.



"¿Quién hubiera pensado que tendríamos a Miley Cyrus en una reunión comunitaria?" dijo la directora Donna Henderson.



Las reuniones comunitarias se iniciaron este año escolar, en respuesta a una encuesta de estudiantes, profesores y familias.



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"Lo que aprendimos es que los estudiantes no sentían que tenían suficiente voz o que se les reconocía por cosas fuera de lo académico", dijo Henderson.



Las reuniones son una forma para que los estudiantes enseñen desde su propia perspectiva y aprendan de una manera que les importa, de ahí la canción de Miley Cyrus.



"Es una oportunidad para que nosotros evangelicemos como comunidad", dijo Henderson, "específicamente donde están los estudiantes, no por encima de ellos. Está justo donde están."



Dijo que la reunión es solo una de las formas en que los estudiantes de St. Monica viven su identidad católica.



"Como escuela católica, siempre vuelve a eso", dijo. "Hacemos las cosas por las razones correctas, y emulamos a las personas que nos precedieron, y ese es uno de nuestros principios de comunidad."



Después de la lección de los alumnos de segundo grado, Henderson felicitó a los alumnos de kindergarten, primer grado y cuarto grado por sus calificaciones en las pruebas de matemáticas. Elogió "la temporada de baloncesto más ocupada y mejor que hemos tenido" desde que comenzó a trabajar en St. Monica hace casi una década. El personal entregó premios por perseverancia, así como premios para los "Morning Kickstarters", que son brillantes y enérgicos al llegar a la escuela cada día, y "Specialist Superstars" que "fueron más allá" con su trabajo escolar en clases especiales como arte y música.



"Es simplemente una buena escuela, en mi opinión", dijo Carly, una estudiante de octavo grado que ganó un premio Morning Kickstarter. "Por eso he estado aquí tanto tiempo, y por eso estoy emocionada de venir a la escuela."



Bella, una estudiante de cuarto grado, ganó un premio por perseverancia. Sirvió como lectora durante la Misa recientemente, y aunque las palabras eran difíciles, siguió leyendo y no se rindió.



"Siento que en otras escuelas, realmente no rezan, pero nosotros vamos a la iglesia todos los lunes", dijo. "Hacemos muchas cosas aquí."



Robbie, un estudiante de octavo grado, dijo que ganó un premio de perseverancia por su dedicación al estudio de las matemáticas y al karate. Ha asistido a St. Monica desde que estaba en sexto grado. Cuando estaba en la escuela pública, nunca asistió a la Misa y no sabía qué era la Cuaresma.



"Literalemente no sabía quién era ese señor, allá arriba", dijo, señalando el crucifijo en la oficina de Henderson.



Ahora, está bautizado y se está preparando para recibir el Sacramento de la Confirmación.



"Definitivamente tengo una comunidad mucho más unida", dijo, "porque cuando fui a la escuela pública, era amigo de muchas personas, pero aquí, son las personas que tienes las que son tus amigos y las que realmente te empoderan."