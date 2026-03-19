El Padre Palladino nombrado Vicario Judicial de la Arquidiócesis para los Servicios Militares

WASHINGTON, D.C. -- La Arquidiócesis para los Servicios Militares, EE.UU. (AMS), anunció el 19 de marzo que el Padre William (Chris) Palladino será el nuevo Vicario Judicial de la arquidiócesis militar a partir del 1 de julio.



El Padre Palladino sucede al Padre Mark Rutherford, quien, después de ocupar el cargo durante seis años, regresa a su Diócesis de origen en Lansing, Michigan, para convertirse en Vicario Judicial allí.



Al anunciar el nombramiento del Padre Palladino, el Arzobispo de los Servicios Militares Timothy P. Broglio dijo: "Estoy muy agradecido al Arzobispo (Richard) Henning por liberar a este buen sacerdote para un ministerio tan importante en la Arquidiócesis para los Servicios Militares, EE.UU. Es un ejemplo más de una larga colaboración entre las dos arquidiócesis. También es un privilegio dar la bienvenida a este buen sacerdote para continuar el buen trabajo del Padre Rutherford y sus predecesores".



El Padre Palladino nació y creció en Boston. Se graduó de la Catholic Memorial High School en West Roxbury en 1984 y luego obtuvo títulos en negocios del New England College of Business and Finance (1996) y Emmanuel College (2000).



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Antes de ingresar al Seminario de San Juan, el Padre Palladino trabajó en la banca minorista de 1985 a 2001. Fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Boston en 2006 y nombrado vicario parroquial en la Parroquia de San Pablo en Hingham por el Cardenal Seán P. O'Malley. En 2009, el Cardenal O'Malley asignó al Padre Palladino a estudios adicionales en la Universidad Católica de América, donde obtuvo una licenciatura en derecho canónico en 2013.



Como abogado canónico, el Padre Palladino ha servido en el Tribunal Metropolitano para la Arquidiócesis de Boston como administrador de casos, Abogado, Promotor de Justicia, Juez y Vicario Judicial Adjunto. Al concluir su servicio en el Tribunal Metropolitano, el Padre Palladino fue nombrado Juez canónico en la Diócesis de Manchester y la Diócesis de Portland, Maine, y la Eparquía Católica Ucraniana de Stamford, Maine. También asiste a varios tribunales en todo EE.UU. como Juez, Asesor y Abogado.



Miembro de la Sociedad de Derecho Canónico de América desde 2009, el Padre Palladino es el actual Tesorero y ha servido en varios comités. Desde 2017, también ha sido miembro activo de la Conferencia Regional Oriental de Canonistas y actualmente se desempeña como Secretario.



El Padre Palladino ha sido el pastor de la Parroquia de San Martín de Porres en Dorchester desde 2021 y concluirá su mandato a finales de junio de 2026.