El Arzobispo celebra el Día de San Patricio con una misa en la catedral

BOSTON -- Para el Arzobispo Richard G. Henning, la historia apócrifa de que San Patricio expulsó todas las serpientes de Irlanda sería el logro menos impresionante del santo.



"Creo que el milagro más poderoso es la forma en que este joven llega a ver el mundo a su alrededor, a otras personas y a sí mismo de manera tan diferente", dijo.



El Arzobispo Henning celebró la misa anual en honor a San Patricio, santo patrón de la Arquidiócesis de Boston, en la misa de las 8 a.m. en la Catedral de la Santa Cruz el 15 de marzo. La misa fue asistida por dignatarios locales, incluyendo a la Alcaldesa Michelle Wu y su familia; el ex Alcalde de Boston y Embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede Ray Flynn y su esposa Kathy; y el Jefe de Bomberos de Boston Paul Burke. La misa fue dedicada a todos los bomberos de Boston, en particular a Tim Connolly, quien fue hospitalizado por un paro cardíaco mientras combatía un incendio en Hyde Park en la noche del 14 de marzo, y a Mark Garcia, miembro de la Guardia Nacional del Ejército de Massachusetts que resultó herido en el ataque con drones en Kuwait que mató a seis miembros del servicio estadounidense el 1 de marzo.



En comentarios después de la misa, el Arzobispo Henning dijo que, dado que su padre era bombero, conoce los riesgos que los bomberos experimentan regularmente.



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"Mientras honramos el legado y la verdad de San Patricio, celebramos la presencia del inmigrante irlandés aquí en la ciudad de Boston durante siglos, y sus muchas contribuciones a la vida cultural de la ciudad", dijo el arzobispo.



En su homilía, el Arzobispo Henning relató la historia de la vida de San Patricio. A pesar de su asociación con Irlanda, nació en Gran Bretaña, entonces parte del Imperio Romano, y fue llevado a Irlanda como esclavo.



"Fue enviado solo a las colinas para cuidar las ovejas, y allí, solo en las laderas, recordó la fe que le habían enseñado de niño en su familia cristiana", dijo el arzobispo. "Y comenzó a orar, comenzó a derramar su corazón a Dios, y recibió sabiduría y consuelo".



El verdadero milagro, dijo el Arzobispo Henning, ocurrió cuando San Patricio fue liberado y regresó a su familia en Gran Bretaña. Debería haber odiado a Irlanda y a su gente por lo que le hicieron, pero no lo hizo, debido a su relación con Cristo.



"Obtuvo la gracia de ver a los irlandeses por quienes realmente eran en sus corazones", dijo el arzobispo. "No como enemigos, no como opresores, sino como un pueblo necesitado de redención, un pueblo perdido en la violencia y la codicia que necesitaba la luz del Evangelio. Y así, sorprendentemente, Patrick regresa".



"Con un corazón lleno de amor", San Patricio sirvió a las personas que una vez lo habían esclavizado. Les trajo el cristianismo porque los veía de manera diferente a como la mayoría de las personas lo habrían hecho, y, dijo el Arzobispo Henning, "ver es creer". Al igual que cómo los fieles ven el pan y el vino transformarse en cada misa, las personas también pueden ser transformadas.



"Este es el lugar donde Jesús nos abre los ojos y luego nos envía al mundo para amar incluso a nuestro enemigo, incluso al que se ve o suena diferente", dijo. "Ser esa persona humana cuya percepción crece aún más amplia, aún más profunda, para percibir la presencia del Dios que es amor y ser transformados en nuestra relación con Dios y con los demás, viendo, creyendo".