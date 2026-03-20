Perfiles de Cheverus: Clare Noonan de Nuestra Señora de los Ángeles, Hanover

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VER -- A lo largo de la vida de Clare Noonan, una palabra ha permanecido constante: simplicidad.\r

Nuestra Señora de los Ángeles en Hanover, su parroquia durante 42 años, es una iglesia humilde. Como muchas en la Costa Sur, se asemeja a sus vecinos puritanos, con su construcción blanca y sus grandes ventanas soleadas sin adornos de vidrieras. Como fundadora de Mercy Sews, Noonan ha liderado a voluntarios en la costura de miles de vestidos para niñas en las regiones más pobres de África. Fundó y todavía lidera el ministerio Simple Sandwiches de la parroquia, en el que ella y más de 20 voluntarios hacen 500 sándwiches de embutidos al mes para personas hambrientas y sin hogar. Los sándwiches se dividen entre los centros de recursos para personas sin hogar de Father Bill's y MainSpring en Quincy y Brockton.\r

"Hay algo muy alegre en estar realmente involucrado en hacer algo con las manos", dijo, "y por eso el grupo realmente se ha unido tan bien, porque obtienen esa alegría de saber que lo que hacen esa mañana, alguien lo estará comiendo ese día y realmente necesita tener algo de comida".\r

Alrededor del tiempo en que fundó Simple Sandwiches, se unió a la Orden de Franciscanos Seglares de Santa María de la Porciúncula. Es la ministra de su fraternidad de unos 25 voluntarios y organiza los Nacimientos en Vivo anuales en el Centro Cardenal Cushing en Hanover. Se sintió atraída por la Capilla de la Porciúncula del Centro, el último lugar de descanso del Cardenal Richard Cushing y una réplica exacta de la de Asís, desde que era niña. Ella y sus compañeros Franciscanos Seglares celebran devociones allí. Su misión es "difundir la paz y el amor de San Francisco" dondequiera que vayan.\r

"Intento vivir mi vida de una manera simple y pacífica", dijo Noonan. "Intento ser pacificadora siempre que puedo, y creo que esa es la forma de vivir".\r

Criar a tres hijos significó que a menudo tenía que ser la pacificadora en casa. Cuando hay desacuerdos dentro de su fraternidad, ella interviene.\r

"Diferentes problemas surgen, y tratamos de resolverlos de una manera humilde, la humildad es también un atributo de San Francisco", dijo.\r

La humildad es también una de las cualidades por las que la Arquidiócesis de Boston otorga cada año los Premios Cheverus. Los premios, nombrados en honor al primer obispo de Boston, se otorgan a hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a servir a la Iglesia con fidelidad silenciosa. Noonan, de 73 años, fue una de las 101 personas que recibieron los Premios Cheverus el año pasado.\r

"Clare Noonan ha sido una miembro dedicada de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles durante muchos años, ofreciendo generosamente su tiempo y fe en servicio a nuestra comunidad", dijo el Pastor Padre Chris Hickey cuando nominó a Noonan para el premio.\r

Añadió, "Ha sido una voluntaria activa mientras sigue siendo una feligresa generosa, fiel y espiritual".\r

Al principio, pensó que el correo electrónico que le informaba que había ganado el premio era una estafa. Ese día, ella y su esposo de 50 años, David Noonan, habían estado hablando de cómo los ancianos a menudo son víctimas de estafas por correo electrónico. Pero David la convenció de que era legítimo.\r

"Estoy muy, muy honrada por este premio", dijo.\r

Clare Noonan asistió a la ceremonia de entrega de premios en la Catedral de la Santa Cruz el pasado noviembre, donde el Arzobispo Richard G. Henning le entregó la medalla delante de su familia.\r

"Quiero que vean las maravillosas cosas que hace la Iglesia Católica", dijo.\r

Noonan nació en Quincy, hija de Philip, un fontanero, y Marjorie, una ama de casa. Fue Marjorie quien enseñó a Noonan a coser e inculcó en ella una devoción a San Francisco. El segundo nombre de su hermano era Francisco, y por supuesto, ella fue nombrada en honor a Santa Clara. Creció asistiendo a la Misa y a la escuela primaria en la Parroquia de Santo Tomás Moro en Braintree, que era el centro de su vida.\r

"Nuestra vida social familiar giraba en torno a ella, a las cosas que hacíamos", recordó.\r

Su vida ahora gira en torno a Nuestra Señora de los Ángeles, que ha sido su "ancla", especialmente ahora que está jubilada. En los últimos años de Marjorie, vivió con su hija y su yerno. El Padre Hickey vino personalmente a su casa para darle la Sagrada Comunión a Marjorie y hacerle compañía.\r

"Incluso en ese momento en que yo no podía hacer mucho trabajo voluntario, la iglesia se adelantó y me ayudó", dijo Clare Noonan.\r

Ella y David se conocieron mientras asistían a la Escuela Secundaria Archbishop Williams en Braintree. Es un cliché, dijo, pero es cierto: la comunicación los ha mantenido casados durante tanto tiempo.\r

"Hablamos mucho", dijo. "Hablamos tomando café por la mañana. Hablamos por la tarde, antes de la cena. Siempre hemos estado conectados".\r

Obtuvo un título en economía en UMass Amherst y trabajó como compradora en Filene's en Boston antes de convertirse en ama de casa. Cuando sus hijos crecieron, trabajó a tiempo parcial en la Escuela Cardenal Cushing en Hanover, enseñando a niños con necesidades especiales.\r

"Creo que aprendes a tomar a cada persona de manera individual", dijo, "y aprendes cuáles son las fortalezas y debilidades de los niños, e intentas transmitirles paz cuando no se sienten en paz. Y tratas de sacar a relucir las cosas en ellos, los dones que Dios les ha dado".\r

Cada niño que conoció tenía un don, ya fuera en arte, música, bondad, o simplemente tener una hermosa sonrisa. Cree que todos los que ha conocido tienen su propio don.\r

"Hay muchas personas en la periferia de la vida que tienen hermosos dones para dar", dijo. "Y creo que como franciscana, y también simplemente como cristiana, somos responsables de hacer que esos dones florezcan".\r

Fundó Mercy Sews en 2016, el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. El ministerio se inspiró en las visitas anuales del Obispo Dennis Kofi Agbenyadzi de la Diócesis de Berberati en la República Centroafricana a Nuestra Señora de los Ángeles. El obispo, cuya diócesis está en uno de los países más pobres del mundo, pasó gran parte de su ministerio con comunidades tribales. Al escuchar esto, Noonan y otra feligresa tuvieron la idea de coser vestidos para las niñas africanas que tenían muy poca ropa. En su primer año, Noonan y sus voluntarios cosieron 250 vestidos. Ver fotos de niñas vistiendo los vestidos que ella hizo fue "una experiencia que cambió su vida".\r

"Me di cuenta de que algo que hice en mi casa", dijo, "algo muy simple, de un pedazo de tela y algunos materiales, es increíble cuando ves una foto que llega de África y dices, 'Yo hice ese vestido que está en la espalda de una niña que realmente no tiene nada que ponerse'".