Los gremios de médicos y abogados católicos escuchan el llamado a ayudar a los inmigrantes en medio de las detenciones de ICE

BRAINTREE -- Era el cumpleaños de Dario.



Había venido a los EE.UU. desde Ecuador, buscando asilo después del abuso y negligencia que había experimentado en ese país, y encontró trabajo como techador en New Hampshire. Durante su hora de almuerzo, fue abordado por agentes de inmigración de paisano que lo interrogaron. Dario no hablaba inglés lo suficientemente bien para responder, por lo que fue atado con bridas, esposado y puesto en una camioneta con otros seis hombres. El arduo viaje, que duró más de seis horas, llevó a Dario de un centro de detención a otro. Nunca se le dijo a dónde iba y por qué. Dario terminó en Plymouth, donde los abogados de Caridades Católicas trabajaron para su liberación. Proporcionar asesoramiento legal a inmigrantes detenidos como Dario se ha convertido en una de las responsabilidades más comunes de Caridades Católicas durante la segunda administración de Trump.



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Dario no tenía antecedentes penales y una solicitud de asilo activa, por lo que un juez ordenó que fuera liberado. El gobierno apeló la decisión, y Dario pasó cinco meses en detención hasta que fue liberado justo antes del Día de Acción de Gracias. Marjean Perhot, vicepresidenta de servicios para refugiados e inmigrantes de Caridades Católicas Boston, fue encargada de recoger a Dario de la instalación de ICE en Burlington. Lo encontró sentado al lado de la carretera en el frío, sin haber comido nada en todo el día, vistiendo la misma ropa de trabajo que tenía cuando fue arrestado en su cumpleaños en julio. Perhot le dio un abrigo y un sombrero. Después de llevarlo de regreso a su casa, vio virutas de madera y aserrín en el asiento del pasajero. Los restos del trabajo anterior de Dario, su vida anterior, se habían quedado con él todos esos meses.



"Esta persona que ha estado sentada a mi lado durante la última hora o así es un verdadero ejemplo de coraje", recordó Perhot pensando para sí misma.



Dijo que en detención, a Dario se le dijo que abandonara los EE.UU. e incluso se le prometió $1,000 si regresaba a Ecuador.



"Pero él creía en nuestros sistemas de leyes y justicia, y no quería perder la esperanza, porque sabía que no le quedaba nada en Ecuador", dijo Perhot. "Así que me sentí muy honrada de estar en presencia de alguien tan fuerte y valiente".



Perhot contó la historia de Dario en una reunión de miembros del Gremio de San Lucas para médicos católicos y el Gremio de Abogados Católicos de la Arquidiócesis de Boston. Los dos gremios se reunieron para una Misa conjunta y un brunch en el Centro Pastoral de la Arquidiócesis en Braintree el 15 de marzo. La Misa fue celebrada por el Monseñor Timothy Moran, capellán del Gremio de San Lucas. Fue seguida por la charla de Perhot, "Acogiendo al Extranjero".



"Todos estamos viendo a las mismas personas, ¿verdad?" dijo en sus comentarios. "Ya sea en nuestras prácticas legales o en nuestros hospitales, nuestras clínicas, y es una oportunidad para que encontremos mucha de nuestra humanidad compartida y comprensión".



Cuando se fundó Caridades Católicas en 1910, su base de clientes era predominantemente inmigrantes católicos de Irlanda, Alemania e Italia, pero ahora sirve a personas de todas las religiones y nacionalidades. Ayudar a los refugiados e inmigrantes es una parte central de su misión. Desde el comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump, ICE ha estado deteniendo a más y más inmigrantes como Dario, que no tienen antecedentes penales y tienen el derecho legal de estar en los EE.UU. ICE está deteniendo seis veces más niños de lo que solía hacer. Más personas han muerto bajo custodia de ICE que en cualquier otro momento desde que la organización tuvo que hacer públicos los registros de muertes de detenidos.



"La mayoría de las personas que están muriendo en detención es porque no están recibiendo el tratamiento médico que necesitan", dijo Perhot. "Ya sea un medicamento continuo para la diabetes o condiciones del corazón, no están recibiendo los medicamentos que necesitan, y están muriendo".



Caridades Católicas Boston está proporcionando actualmente representación legal a 584 inmigrantes y ha presentado más de 600 solicitudes de permisos de trabajo. Más de 1,300 estudiantes asisten a sus clases de inglés. En todo Massachusetts, 20,000 personas están en listas de espera para asistir a dichas clases. Los esfuerzos de Caridades Católicas para reasentar a nuevos refugiados han sido suspendidos desde 2025, cuando la administración Trump canceló todos los contratos entre Caridades Católicas y el gobierno de los EE.UU. Cuatro miembros del personal de Caridades Católicas, ellos mismos refugiados de Afganistán, Eritrea y el Congo, perdieron sus empleos. Los únicos refugiados que se permiten entrar en los EE.UU. bajo Trump son los sudafricanos blancos. Los refugiados en algunos de los países más peligrosos del mundo se ven obligados a esperar indefinidamente, separados de los miembros de la familia en los EE.UU. Junto con los simulacros de incendio y de tirador activo, Caridades Católicas Boston realiza simulacros para posibles redadas de ICE en sus instalaciones.



La Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU. publicó un mensaje especial sobre inmigración en noviembre de 2025. El primer mensaje especial de cualquier tipo en 12 años, condenó "la vilificación de los inmigrantes" y "la deportación masiva indiscriminada de personas".



"Creo que es muy alentador que estemos viendo muchas más voces proféticas siendo levantadas", dijo Perhot.



Aclaró la postura de la Iglesia Católica sobre la inmigración. Según la enseñanza social católica, los migrantes, independientemente de su estatus legal, son seres humanos hechos a imagen de Dios y deben ser tratados como tal.



"No merecen ser etiquetados como 'ilegales', 'extraterrestres', sus derechos deben ser respetados", dijo.



La Iglesia Católica pide a las naciones ricas que acojan a aquellos de tierras más pobres que buscan una nueva vida. Al mismo tiempo, las naciones tienen el derecho de controlar sus fronteras, pero deben hacerlo de una manera que afirme la dignidad humana.



"Eso no significa necesariamente que si alguien llega a tu frontera, vas a separar a una madre y a un niño", dijo. "Eso no está respetando la santidad de la vida humana".



Hizo eco de las condenas del Papa Francisco y del Papa León XIV del abuso de inmigrantes y refugiados.



"Escuchamos sobre personas, puras falsedades sobre personas que comen gatos y perros", dijo, haciendo referencia a una afirmación ampliamente criticada sobre los inmigrantes haitianos. "Y eso se promueve, pero eso hace que sea mucho más fácil, entonces, para nosotros decir, 'Enciérrenlos. Enciérrenlos. Desháganse de ellos porque ya no son humanos'".



La administración Trump ha hecho esfuerzos para expulsar a los haitianos, entre otras nacionalidades, que están legalmente en los EE.UU. bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Decenas de miles de haitianos con TPS viven y trabajan en Massachusetts, y se han vuelto vitales para la industria de la salud del estado. Muchos de ellos llegaron al estado después del devastador terremoto de 2010. La pobreza, la violencia masiva y los secuestros en su país de origen solo han empeorado desde entonces.



"Hemos hecho todos estos estatus temporales porque el Congreso no puede unirse y tener una reforma", dijo Perhot.



Las protecciones de TPS para los haitianos debían expirar el 3 de febrero, pero la noche anterior, llegó la noticia de que un juez federal bloqueó la medida.



"Creo que todos estallamos en lágrimas cuando supimos que a la mañana siguiente, nuestros colegas estarían a salvo y podrían volver al trabajo", dijo Perhot.



Esa mañana, abrazó a una de sus miembros del personal, una mujer haitiana que llegó a los EE.UU. con TPS.



"Aquí hay una persona que está ayudando a otros inmigrantes", dijo Perhot. "Está tratando de encontrar un camino, pero no siempre hay caminos lógicos y fáciles para que las personas se queden aquí permanentemente".



Los refugiados en los EE.UU., que fueron fuertemente examinados antes de entrar al país, están siendo entrevistados de nuevo. Si los funcionarios de inmigración encuentran alguna inconsistencia entre las dos entrevistas, tienen el derecho de detener a los refugiados. Cuando Perhot escuchó esto, se quedó asombrada.



"Algo que nunca pensé en mi vida que vería", dijo. "Pero los refugiados que ya han sido examinados de todas las formas posibles ahora están siendo llamados de nuevo ahora que están aquí, y se les pide que recuerden lo que dijeron en su entrevista, cómo lo dijeron, cuál fue su persecución. Incluso a los niños".



Perhot animó a los médicos y abogados a apoyar el trabajo de Caridades Católicas, particularmente a los paralegales que podrían ofrecerse como voluntarios para proporcionar servicios legales a los inmigrantes.



"Las personas están muy aisladas, muy asustadas, y por lo tanto, deberíamos unirnos como el cuerpo de la Iglesia para tratar de ayudar y solidarizarnos", dijo.