En la convocatoria, los fieles escuchan el llamado a actuar por la justicia social

DORCHESTER -- Cuando Brian Corbin, vicepresidente senior de política social de Caridades Católicas de EE. UU., escuchó que la administración de Trump revocó $800 millones en fondos para los Servicios de Ayuda Católica y $200 millones en fondos para Caridades Católicas, quedó devastado.



Luego, leyó la encíclica del Papa Francisco "Dilexi te" y pensó para sí mismo: "Nosotros, como cristianos, estamos llamados a hacer mucho más, independientemente de quién lo pague".



Corbin cree que la Iglesia Católica no solo debe realizar obras de caridad, sino también oponerse a toda injusticia social, independientemente de las presiones del mundo secular. Él y cientos de clérigos y laicos de toda la Arquidiócesis de Boston, representando problemas sociales desde el hambre hasta la falta de vivienda, los derechos indígenas y la inmigración, llenaron la Escuela Secundaria Boston College en Dorchester para la 17ª Convocatoria Anual de Justicia Social de la Arquidiócesis de Boston el 14 de marzo.



"Cada uno de nosotros comparte en el ministerio de llevar la santidad a la vida y hacer las cosas santas", dijo Corbin en su discurso principal. "Cada uno de nosotros comparte en el ministerio de ser un profeta, contar las buenas noticias y denunciar la injusticia".



Advertisement

La convocatoria anual llama la atención sobre la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la justicia social y cómo se relaciona con el entorno político y social actual en Boston, los EE. UU. y más allá. El día comenzó con una misa celebrada por el arzobispo Richard G. Henning, seguida por Corbin, quien comenzó y terminó sus comentarios repitiendo la misma cita de San Juan de la Cruz tres veces: "En la tarde de la vida, seremos juzgados solo por el amor".



Corbin estaba en la junta directiva de Caridades Católicas de la Diócesis de Portland, Maine, cuando tenía 16 años. A los 25, era director de Caridades Católicas en Youngstown, Ohio. Fue llamado para apoyar a los residentes de la ciudad siderúrgica, que estaba perdiendo empleos y sufriendo los efectos de la epidemia de VIH-SIDA. El primer caso de Corbin fue un inmigrante de Honduras que estaba muriendo de SIDA.



"Necesito que seas el rostro de Cristo con aquellos que sufren esa aflicción", le dijo el obispo Richard Malone, entonces obispo de Portland, a Corbin.



Corbin dijo a los presentes en la Convocatoria de Justicia Social que prestaran atención a "los signos de los tiempos" y pidió a la audiencia que escaneara un código QR y escribiera lo que sentían que eran signos de los tiempos. Las respuestas incluyeron guerra, miedo, discriminación, egoísmo, polarización, indiferencia y maltrato a los inmigrantes, así como amor y esperanza.



"Les estoy dando un conjunto de lo que deberían hacer como líderes del ministerio social", dijo Corbin. "Participen constantemente con sus amigos y su comunidad y sus parroquias y los grupos en los que están, escudriñen constantemente los signos de los tiempos, pero a la luz del Evangelio".



Caridades Católicas de EE. UU. tiene 30,000 voluntarios liderando 1,500 programas que sirven a 16 millones de personas en 3,500 comunidades en todo EE. UU. y sus territorios de ultramar. En todo el país, Corbin ha escuchado a las oficinas de Caridades Católicas denunciar una mayor polarización, una crisis de salud mental, problemas de inmigración, creciente inseguridad alimentaria y de vivienda, desastres naturales, falta de confianza en instituciones como la Iglesia y escasez de personas que trabajan en atención médica y servicios sociales.



"Esto no es nada nuevo", dijo Corbin, "pero intentamos juntos como grupo decir, '¿Cuáles son los signos del tiempo ahora y entonces? ¿Cómo lo vemos a la luz del Evangelio?'"



Dijo que la solución a los "signos de los tiempos" es alinearse con el corazón de Jesús y, en palabras del Papa San Juan Pablo II, "construir una civilización de amor".



"A eso es a lo que estamos llamados a hacer", dijo Corbin.



Los obispos católicos de EE. UU. votaron recientemente para dedicar EE. UU. al Sagrado Corazón de Jesús. En honor al próximo 250 aniversario de la independencia del país, los obispos han pedido a las parroquias e individuos que realicen 250 obras de misericordia y pasen 250 horas en oración.



"Ustedes son co-ministros con Jesús el Cristo", dijo Corbin a la asamblea. "Eres un sacerdote, eres un profeta y eres un rey. Estos son ministerios que no deben tomarse a la ligera. Son responsabilidades que cada uno de nosotros tiene, y estoy orgulloso y agradecido por todo lo que hacen".



Después del discurso de Corbin, los asistentes a la conferencia pudieron asistir a dos de las siete sesiones de grupos de discusión, cada una centrada en un aspecto específico de la enseñanza social católica: "Cuidar de la Creación en tiempos de crisis", organizada por Fran Ludwig del Ministerio de Cuidado de la Creación de las parroquias del Sagrado Corazón y Santa Brígida en Lexington; "Satisfacer las necesidades básicas dentro de una red de seguridad que se desmorona", organizada por Kelley Tuthill, presidenta y directora ejecutiva de Caridades Católicas de Boston; "Viviendo la enseñanza social católica en nuestras parroquias", organizada por el padre John Currie, asistente especial del vicario general y párroco de las parroquias de San Pedro, San Patricio y la Sagrada Familia en Dorchester y Roxbury; "Dignidad del trabajo y del trabajador", organizada por el Gremio Laboral y el Centro de Trabajadores de Lynn; "Solidaridad con los inmigrantes, acogiendo a nuevos vecinos", organizada por Marjean Perhot, vicepresidenta de servicios para refugiados e inmigrantes de Caridades Católicas de Boston; "Ayuda humanitaria internacional", organizada por el diácono Tim Donohue, copresidente del Ministerio de Justicia Social de la Arquidiócesis de Boston y miembro global de los Servicios de Ayuda Católica; y "Tecnología, trabajo, dignidad: ¿Hemos (no?) estado aquí antes?", organizada por el Dr. Aleksandar Tomic, decano asociado de estrategia, innovación y tecnología en Boston College.



En la sesión de grupos de discusión "Viviendo la enseñanza social católica en nuestras parroquias", representantes de varias parroquias de Boston describieron cómo formaron ministerios de justicia social y cómo otras parroquias también podrían hacerlo. Uno de ellos fue Sam Stover del ministerio de jóvenes adultos de la Iglesia de la Misión en Roxbury. Él y sus compañeros jóvenes adultos han organizado una colecta de ropa para las personas sin hogar en el vecindario.



"La formación espiritual de ese ministerio de jóvenes adultos es realmente clave para entender cómo logramos reunir a las personas para hacer una colecta de ropa", dijo Stover.



Se convirtió al catolicismo en 2024 y ayudó a establecer el ministerio de jóvenes adultos el año pasado. Ver a jóvenes que se tomaban en serio su fe le hizo querer aprender más.



"Orgánicamente de eso, surgió el deseo de vivir nuestra fe de una manera concreta", dijo.



Algunos de los jóvenes adultos eran voluntarios en el ministerio Grab and Go de la parroquia, que proporciona comidas a las personas sin hogar. Después del duro invierno, quedó claro que también necesitaban ropa fresca y abrigada. Stover dijo que las parroquias deberían saber que "no tienen que reinventar la rueda" para realizar un trabajo efectivo de justicia social.



"No tienes que recaudar un montón de dinero para hacer el bien", dijo. "Todo lo que realmente tienes que hacer es conectarte con lo que ya está allí y aumentar eso con estas personas que van a aparecer".



Los asistentes a la sesión también escucharon a la hermana Marie-Therese "Tess" Browne y Lorraine Valentine del Comité de Justicia Social de la Iglesia de Santa Catalina Drexel en Dorchester.



"No es tanto que tengamos un Comité de Justicia Social, sino que tenemos una parroquia que cree que la justicia social es parte de nuestra fe", dijo la hermana Tess.



El Árbol de Navidad de Donaciones anual de Santa Catalina Drexel dona tarjetas de regalo a familias necesitadas. La parroquia se asocia con Caridades Católicas y Nazareth House, un refugio para madres sin hogar y sus hijos, mientras también trabaja para construir un desarrollo de viviendas asequibles llamado Drexel Village en Roxbury. Recientemente, la parroquia ha estado recaudando fondos para su gran comunidad de inmigrantes y dando tarjetas de "conozca sus derechos" a los feligreses.



"Somos Iglesia, somos familia, nos amamos unos a otros, nos cuidamos unos a otros, nos sacrificamos unos por otros y por nuestros vecinos", dijo la hermana Tess.



En la sesión de "Ayuda humanitaria internacional", el diácono Donohue describió el trabajo de los Servicios de Ayuda Católica en todo el mundo. Cuando visitó Kenia por su trabajo con CRS, vio una pobreza extrema en los barrios marginales de Nairobi, la capital del país. Los niños con necesidades especiales eran considerados demoníacos, abandonados por sus padres y rechazados por el resto de la sociedad. CRS, en asociación con las Olimpiadas Especiales, construyó una casa de reuniones para madres de niños con necesidades especiales y las ayudó a cuidar de sus hijos. Las familias vivían en edificios de madera contrachapada, a menudo junto a aguas residuales abiertas.



"Así es como viven algunas personas", dijo el diácono Donohue.



En Kenia, conoció a Pamela y a su hijo, dos de las miles de personas en Kenia que sufren de SIDA. El programa PEPFAR se asoció con los Servicios de Ayuda Católica para proporcionar tratamiento a Pamela y a innumerables otras personas. Había tan poca educación en salud que los kenianos necesitaban que se les enseñara cómo tomar las pastillas y la comida necesaria para ayudar a bajar la medicina. Cuando mujeres como Pamela vieron que sus cultivos estaban muriendo, CRS los reemplazó con nuevos. Este trabajo ha sido severamente limitado por los recortes de fondos federales.



"Estamos llamados como pueblo del Evangelio a amarnos unos a otros", dijo el diácono Donohue.



Animó a las personas a donar a los Servicios de Ayuda Católica, a difundir la palabra sobre su existencia y a orar por sus esfuerzos.



"CRS es su organización, y hacen un trabajo increíble, salvando vidas", dijo.