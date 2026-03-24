El obispo Reed nombrado rector del Seminario de San Juan

El arzobispo Richard G. Henning anunció el 24 de marzo que ha nombrado al obispo Robert P. Reed como el 23º rector del Seminario de San Juan. El obispo Reed sucede al monseñor Stephen E. Salocks, quien ha servido como rector desde 2018.



"Estoy muy agradecido por el servicio del obispo Reed a la Iglesia de Boston y su importante trabajo en compartir la fe a través de los medios de comunicación", dijo el arzobispo Henning. "Aportará experiencia y autenticidad como sacerdote y obispo a esta labor crítica de formar a futuros sacerdotes para la Iglesia. Espero trabajar con el obispo Reed y la Junta y el profesorado para mantener la alta calidad académica y formativa en el Seminario de San Juan".



El obispo Reed expresó su gratitud por el nombramiento.



"Me sorprendió y me honró profundamente ser invitado a este papel por el arzobispo Henning, los otros obispos y la Junta de Fideicomisarios", dijo el obispo Reed. "Espero aprender de ellos, así como del extenso conocimiento institucional del monseñor Salocks, a quien todos estamos profundamente agradecidos. Anticipo trabajar de cerca con el profesorado y el personal del Seminario de San Juan, aprovechando su experiencia personal y experiencia como equipo de formación".



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"Habiendo servido como sacerdote católico durante más de 40 años, en la parroquia y la parroquia de las ondas, entiendo que el seminario es el corazón de la diócesis a la que sirve. De esta comunidad de fe, los hombres, guiados por el Espíritu Santo para discernir su llamado a las Sagradas Órdenes, son formados y enviados con gracia sacerdotal, para servir e inspirar la misma comunión en la Fe dentro de sus diócesis y vida parroquial", continuó el obispo Reed.



El arzobispo Henning elogió el servicio del monseñor Salocks mientras se prepara para dejar su cargo de rector.



"Ha sido una bendición trabajar con el monseñor Salocks desde que llegué a la Arquidiócesis de Boston", dijo el arzobispo. "Ya gozaba de mi confianza cuando serví en Providence y confié los seminaristas de esa diócesis al Seminario de San Juan. Pocos pueden reclamar una asociación tan larga con San Juan como este santo sacerdote que estudió y sirvió aquí durante décadas. Todos estamos agradecidos con él por su testimonio sacerdotal, habilidades académicas y su liderazgo desinteresado".



El obispo Reed, nativo de Boston, nació en 1959 de los fallecidos William y Jeanne Reed y es el menor de cinco hijos. Recibió su educación temprana en la Escuela Preparatoria de San Juan en Danvers, antes de comenzar su formación sacerdotal en el Seminario de San Juan. Continuó sus estudios en Roma, obteniendo grados avanzados de la Universidad Pontificia Gregoriana y la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino (Angelicum).



Además de su formación teológica, el obispo Reed realizó estudios en gestión de televisión en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Boston, combinando su llamado pastoral con un profundo interés en la televisión y los medios digitales.



Ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Boston en 1985, ha servido como pastor de siete parroquias a lo largo de su ministerio. En 2016, fue consagrado obispo y nombrado Obispo Regional para la Región Oeste de la Arquidiócesis de Boston.



El obispo Reed es presidente de la Red Católica de Televisión y CEO de su organización matriz, iCatholic Media, Inc., que también abarca un servicio de boletín parroquial, una empresa de impresión y The Pilot.



Anteriormente presidió el Comité de Comunicaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y actualmente sirve en la Junta Directiva de Catholic Relief Services (CRS), así como en la Junta de Gobernadores del Pontificio Colegio Norteamericano en Roma.



La fecha efectiva del nombramiento del obispo Reed como rector no estaba disponible de inmediato.