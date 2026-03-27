La escuela St. Joseph, Medford, cerrará

BRAINTREE -- Después de 97 años, la escuela St. Joseph en Medford ha anunciado que cerrará al final del año escolar 2025-26.



En una declaración a las familias, el padre Tim Hynes, párroco de la parroquia Mary Queen of Peace en Medford, que incluye la escuela, dijo que la decisión se tomó "después de una cuidadosa revisión de las tendencias de inscripción y una carga financiera muy desafiante para la escuela y la parroquia".



Según la escuela, la inscripción en St. Joseph's había estado disminuyendo durante años, con un total actual de 169 estudiantes desde pre-K hasta octavo grado. Durante el año escolar 2021-22, St. Joseph's atendió a 222 estudiantes.



"Los costos para educar a los estudiantes y mantener el edificio están aumentando a tasas que simplemente no se pueden pasar a las familias", dijo el padre Hynes.



Con la ayuda de la Oficina de Escuelas Católicas, las escuelas católicas cercanas están abriendo sus puertas para aceptar a los estudiantes de St. Joseph's. La ayuda financiera proporcionada por la Fundación de Escuelas Católicas continuará apoyando a esos estudiantes si continúan asistiendo a escuelas apoyadas o patrocinadas por la Oficina de Escuelas Católicas.



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"Nuestro objetivo es proporcionarle opciones para continuar la educación católica para sus hijos y trabajar para una transición lo más suave posible para nuestros estudiantes", escribió el padre Hynes.



Las escuelas católicas que están contratando para el próximo año escolar se les pedirá que den prioridad a los ex miembros del personal de St. Joseph's. La Oficina de Escuelas Católicas está disponible para ayudar a los miembros del personal con currículums y entrenamiento para entrevistas.



"Nuestros estudiantes se gradúan como modelos de fe, así como miembros responsables y logrados de la sociedad", escribió el padre Hynes. "Decir que esta es una decisión desgarradora es quedarse corto. A pesar de esta noticia, como personas de fe, ponemos nuestra confianza en Dios para mostrarnos el camino".



St. Joseph's fue fundada en 1929 y operada por las Hermanas de St. Joseph de Boston. La escuela atendió a un cuerpo estudiantil diverso que representaba 17 idiomas, predominantemente español, portugués y criollo haitiano. Muchos de sus estudiantes provenían de antecedentes de clase trabajadora y/o inmigrantes. Los padres con múltiples trabajos aprovecharon los programas de cuidado infantil antes y después de la escuela de la escuela. En enero de 2025, The Pilot visitó St. Joseph como parte de su serie Forming the Future, destacando las escuelas católicas en la Arquidiócesis de Boston. La entonces directora Andrea Sullivan dijo que la escuela era especial porque enseñaba a los estudiantes "a ser amables y buenos seres humanos".



"Nuestros estudiantes no son ricos financieramente, pero son ricos de otras maneras", dijo en ese momento. "Son muy ricos culturalmente. Y nos traen eso".