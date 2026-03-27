Nuevos padres encuentran apoyo y compañerismo en reuniones de Cuaresma

TOPSFIELD -- Mientras Brian Curley observaba a su hijo recién nacido languidecer en una incubadora NICU, rodeado de médicos y enfermeras realizando pruebas y operaciones en el pequeño cuerpo del bebé, agradecía a Dios.



Curley, entonces de 23 años, estaba en el trabajo cuando recibió la llamada de que su esposa, Megan, había entrado en trabajo de parto seis semanas antes de tiempo. Corriendo al hospital, no estaba seguro de si llegaría a tiempo para ver a su bebé con vida. Cuando estaba en el coche, una enfermera llamó: "Felicidades, tienes un niño".



Brian y Megan lo llamaron Finnegan. No sabían si llegaría a casa. Se llamó a un sacerdote. A lo largo de la prueba, Brian nunca intentó negociar con Dios. Estaba feliz de poder presenciar el milagro de la vida de su hijo.



"Creo que donde la fe entró en juego fue que nos recordó nuestro propósito como padres y como personas", dijo. "Estamos aquí para amar y hacer la voluntad de Dios, y vamos a criar a nuestro hijo en la fe de la mejor manera que podamos".



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"Por la gracia de Dios", Finnegan se recuperó y ahora es un saludable niño de ocho meses. Brian Curley ahora tiene 24 años y es feligrés de Santa Rosa de Lima en Topsfield. Todos los jueves durante la Cuaresma, Curley y un puñado de otros jóvenes padres se reúnen en la parroquia, compartiendo sus experiencias y apoyándose mutuamente como modelos a seguir. En una sociedad con tasas de natalidad en declive y menos jóvenes interesados en tener hijos, Curley quería reunir a los jóvenes padres de su parroquia.



"Hay otros chicos que están en mi situación, y es agradable hacerlo junto a ellos", dijo.



El Pilot asistió a su reunión del 12 de marzo. Proyectado en una pantalla detrás de Curley había una presentación sobre "El arte de vivir", basada en el libro del mismo nombre en el que el teólogo Edward Sri explica las virtudes cardinales. Curley se inspiró en una reciente homilía dominical sobre las virtudes cardinales dada por el Padre Dan Hennessey, párroco de Santa Rosa.



"Me pareció algo tan relevante en mi vida como nuevo padre e importante para todos, especialmente como cabezas de nuestras casas y nuestras familias", dijo Curley. "La virtud es primordial. Así que pensé que sería algo bueno en lo que centrarse".



Ser padre ha sido el mayor ajuste de su vida. No sabe lo que está haciendo, pero nadie lo sabe, dijo, hasta que tienen hijos propios.



"La paternidad ha sido una gran alegría, y puedo entender y apreciar cómo, antes de ser padre, es fácil descartarlo como una carga", dijo.



Añadió: "Obtengo mucho de ello, y mi hijo ni siquiera puede hablar, y aún así es muy gratificante".



Joseph Muth, un padre de 35 años de dos hijos, piensa que es más fácil ser un padre católico que ser un padre que no es católico.



"Las demandas son más altas, pero tienes una base clara y aparte sobre la cual construir", dijo.



Ve la cultura contemporánea como "arbitraria", moviéndose de un lado a otro. Criar una familia con la enseñanza católica, dijo, es como "construir tu casa sobre roca".



"Es como afilar un cuchillo", dijo. "Es una herramienta útil, y es importante mantenerse responsable de cómo la usas, pero sigue siendo una herramienta".



Su hijo mayor, Jordan de cinco años, ahora tiene la edad suficiente para hacer preguntas sobre Dios y Jesús. Sus padres lo inscribieron en una escuela católica, lo que lo hizo aún más interesado en su fe. Se niega a comer una comida sin rezar. Los Muth rezan juntos todas las mañanas y todas las noches. Jordan recientemente hizo sentir orgulloso a su padre al preguntar si podía ir a la adoración. Para Muth es bueno compartir experiencias como esa con otros jóvenes padres.



"Estos son mis compañeros de equipo, por así decirlo, y todos estamos tratando de luchar por lo mismo, y eso es hacer santos a nuestros hijos", dijo.



Él y su esposa Katy se casaron a los 21 años, cuando él estaba en la escuela de posgrado. Sus compañeros estaban sorprendidos. Pensaban que estaba cometiendo un error.



"¿Cómo estás casado y en la escuela de posgrado?" Preguntaban.



"¿Cómo no estás casado?" Muth se preguntaba.



"Automáticamente asumieron que tener responsabilidades adicionales haría la vida más difícil", dijo. "Y yo estaba como, 'En realidad hace la vida más fácil, porque tus prioridades están claramente alineadas de una mejor manera.'"



Actualmente trabaja como director senior en una empresa de IA, donde es difícil lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida. Él y Katy son ambos profesionales que aman sus trabajos y aman ser padres. Coordinar sus horarios con las necesidades de Jordan y su hermana de un año, Olivia, es la parte más difícil.



"Cuando hay un día de nieve, la vida es un infierno", dijo Muth, "porque estás tratando de trabajar y no tienes dónde cuidar a tus hijos, y haces lo mejor que puedes y te das mucha gracia".



David LeBlanc, de 37 años, siente que se perdió de algo al no tener hijos antes. Él y Jennifer, su esposa de 13 años, tienen una hija, Sylvie de 11 meses.



LeBlanc dijo que sus padres eran estrictos pero amorosos, un ejemplo que influye en su propia crianza.



"Comienza con el matrimonio", dijo. "Así que, mi relación con mi esposa, eso necesita ser fuerte, y entonces nuestra hija será criada de una manera mucho más fácil".



Se ha acostumbrado a criar a un bebé después de la falta inicial de sueño. El tiempo que solía pasar viendo la televisión ahora se dedica a pasar tiempo con su familia y a cocinar comidas. Sylvie todavía es una infante, pero pronto David y Jennifer tendrán que competir con el mundo por su atención.



"Es cuestión de entrenarla, enseñarla, guiarla lo mejor que pueda, para que se mantenga en el camino de la fe católica", dijo.



El trabajo también ha ocupado más de su enfoque. En sus propias palabras, es un "gerente de cuentas de clientes de operaciones de ventas de piezas de motores de avión" para General Electric, un trabajo que le permite trabajar desde casa. Jennifer también se queda en casa para ayudar a cuidar a Sylvie.



Muchos de los compañeros de trabajo de Muth dicen que preferirían centrarse en sus carreras antes de tener hijos. Él quiere que sepan que los hijos les traerán mucha más alegría de la que podrían esperar. Tal como lo ve, todo lo que se necesita para ser padre es amor y tiempo.



"Dios puede encargarse del resto", dijo.