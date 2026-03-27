Formando el Futuro: Décadas de cuidado dan forma al futuro en la Escuela Cheverus, Malden

MALDEN -- Cada mañana, Scott Carbonneau hace un recorrido por los terrenos y los pasillos de la Escuela Cheverus en Malden, asegurándose de que todo esté en su lugar y seguro.



Es lo que Carbonneau, el conserje de la escuela, ha hecho todas las mañanas durante los últimos 20 años, y lo que espera seguir haciendo todos los días hasta que se jubile.



"Me gusta la familiaridad de ello", dijo. "Siento que estoy poniendo mi parte en crear un ambiente de trabajo seguro y nutritivo para que los niños aprendan."



Está a cargo de todos los aspectos del edificio escolar de 118 años, desde el mantenimiento hasta la limpieza y la seguridad.



"Me encanta el aspecto de madera y la arquitectura de ello", dijo. "Ya no hacen edificios como este. Están construidos para durar."



Observa a generaciones de estudiantes crecer y graduarse. Es una escuela pequeña, 376 estudiantes, desde pre-K hasta octavo grado, así que todos se conocen. A veces, verá a alguien en los pasillos y pensará para sí mismo, "Vaya, se me hace muy familiar". "Ellos" resultarán ser un antiguo estudiante que ha vuelto a visitar o a hacer voluntariado.



"Creo que es un ambiente nutritivo", dijo. "Me gusta la gente con la que trabajo. Me gusta lo que estoy haciendo. Tengo mucha fe. Es importante para mí."



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Carbonneau, de 60 años, es uno de los nueve miembros del personal que han trabajado en la Escuela Cheverus durante más de 20 años.



"Creo que es un ambiente muy amoroso", dijo el director Jeff Lane, quien él mismo ha trabajado en la escuela durante 25 años. "Creo que es un gran lugar para trabajar, y creo que a la gente realmente le gusta estar aquí."



Los veteranos de Cheverus (como los llama Lane), como Joanne Gaudet, se encuentran enseñando a los hijos, a veces incluso a los nietos, de estudiantes que tuvieron hace décadas.



"Me siento vieja", bromeó Gaudet, quien ha enseñado en la escuela durante 32 años, "pero también se siente bastante bien, porque tienen confianza en que tenemos una muy buena escuela aquí."



Los estudiantes de Patricia Jackson, quien con 45 años es la miembro del personal con más tiempo de servicio en Cheverus, a menudo le dicen, "Mi madre te tuvo como profesora."



"Sí, lo hizo", responde ella, "porque soy vieja."



Jackson, de 71 años, utiliza su sentido del humor para ayudar a sus estudiantes a navegar por las dificultades de la adolescencia. Enseña religión de quinto grado y ELA de sexto, séptimo y octavo grado.



"Después de cuatro años, prácticamente los conozco, y ellos me conocen bastante bien", dijo.



Comenzó a enseñar en Cheverus en 1981, después de cuatro años infelices en la escuela pública. Descubrió que en una escuela católica, los estudiantes y sus padres la tratan con mucho más respeto.



"Siento que esta es mi familia", dijo. "No tengo una familia ahora. Mi familia ha fallecido, así que esta es mi familia."



Cuando llegó por primera vez a Cheverus, todavía había Hermanas de la Providencia en su personal. A las niñas no se les permitía pintarse las uñas ni llevar joyas, excepto pendientes de tuerca. Si tenían pendientes más grandes que eso, eran enviadas a la oficina del director.



"Y ahora todas llevan joyas, pero el respeto sigue ahí", dijo Jackson.



Su primera asignación en Cheverus fue enseñar en segundo grado. En aquel entonces, sólo tenía tres estudiantes negros en su clase. Ahora la escuela es mucho más diversa, con más de 50 idiomas hablados entre el cuerpo estudiantil.



"Pero los niños son niños", dijo Jackson. "No importa lo que sean, son niños."



Dos de esos niños eran Sam y Nesta. Sam entró en la clase de religión de quinto grado de Jackson como recién llegado de Colombia. No hablaba inglés y usaba Google Translate para hacer exámenes. Nesta llegó de Kenia en sexto grado, hablando sólo suajili.



"Los dos son increíbles", dijo Jackson. "Ambos querían aprender con muchas ganas, y ambos lograron lo que querían."



Sam y Nesta son ahora estudiantes de octavo grado en el cuadro de honor de Cheverus. Ambos asistirán a St. John's Prep en Danvers este otoño.



"Muy agradable y muy amable", dijo Sam sobre Jackson. "Le gusta mucho su trabajo, y le gusta enseñar a los niños."



Sam tiene casi todo sobresalientes, mientras que Nesta recibió una beca de la Fundación Lynch por sus logros académicos y su profunda fe católica.



"La Sra. Jackson fue una maravillosa profesora", dijo Nesta. "Fue lenta conmigo. Entendió quién era yo y cuál era mi nivel de inglés, y estuvo allí para ayudarme".