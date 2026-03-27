Parroquia de Harvard ve un aumento de conversos católicos

CAMBRIDGE -- Las paredes acolchadas de espuma de la sala de lucha de la Universidad de Harvard han escuchado tantas oraciones de Nolan Liess como las columnas de mármol de la Parroquia de San Pablo en la calle de abajo.



Dentro del Centro Atlético Malkin, las paredes están pintadas con citas inspiradoras en lugar de frescos. El bajo retumbante de la música electrónica de entrenamiento reemplaza al canto gregoriano y las voces angelicales de los coristas de la Escuela de Coro de San Pablo. Para Liess, un estudiante de economía de 21 años, ambos edificios son lugares sagrados.



"A veces, cuando estoy luchando, casi se siente como una lucha por mi vida en momentos", dijo, "pero he estado tratando de incorporar mi oración antes de la práctica, para mantenerme espiritualmente guiado en la práctica y tener un plan espiritual".



Aunque Liess está actualmente de licencia académica de la lucha mientras hace una pasantía en una firma financiera, sigue siendo cercano a sus compañeros de equipo.



"Él es el hombre", dijo, saludando a su compañero de equipo Haden Bottiglieri. "Él dirige el estudio de la Biblia".



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Liess, Bottiglieri, y varios otros luchadores asisten regularmente a la misa en San Pablo. Liess intenta rezar el rosario antes de cada torneo. Cuando lucha, su mente se vacía en un silencio puro y meditativo, especialmente cuando lo hace con alguien cercano a él. Cada combate se convierte en una oración.



"Es un lugar donde puedo ir y despejar mi mente y no pensar demasiado", dijo.



El año pasado, se rompió la nariz durante un combate pero se quedó en el ring hasta que terminó. La resistencia que mostró durante eso le recordó su fe. Más significativamente, dijo, se veía gracioso caminando con la nariz rota. A través de la oración, ofrece la agonía y el éxtasis de su deporte a Dios.



"Siento que el aspecto del sufrimiento se asemeja mucho a Cristo, y lo que el cristianismo nos enseña sobre el sufrimiento", dijo. "Hay un aspecto de sufrimiento en el cristianismo, donde te llama a sufrir. No es una fe fácil, y la lucha tampoco lo es".



Liess es uno de los 90 catecúmenos (aquellos que nunca han sido bautizados) y candidatos (aquellos que son cristianos pero no católicos) que entrarán a la Iglesia Católica a través de San Pablo esta Pascua, casi tres veces más que en años recientes. La mayoría de ellos serán confirmados en la vigilia de Pascua de la parroquia el 4 de abril. Cuarenta y nueve de los nuevos católicos son estudiantes o profesores de Harvard. Catorce candidatos, incluyendo a Liess, fueron criados en otras ramas del cristianismo antes de convertirse en católicos. Desde la pandemia, el número de nuevos católicos que entran a la Iglesia en San Pablo ha rondado los 30 por año. Hace diez años, el tamaño promedio de la clase OCIA de la parroquia era de 10.



"La respuesta corta es la gracia", dijo el Padre Nathaniel Sanders, capellán de pregrado de Harvard. "El Espíritu Santo está en acción. Pero también es algo que ha estado progresando durante varios años".



Una razón para el aumento del tamaño de las clases de OCIA es que menos católicos están siendo bautizados como niños.



"Pero también creo que hay un número de personas buscando algo", dijo el Padre Sanders. "Hay un vacío en gran parte de la sociedad y la cultura modernas, y la Iglesia está predicando algo eternamente verdadero".



Los equipos deportivos son una rica fuente de conversiones en el campus. Bottiglieri es el padrino de confirmación de Liess.



"Él es mi mejor amigo aquí", dijo Liess. "Así que, es realmente genial tener a otro chico en la fe en el equipo con el que puedo crecer".



El año pasado, Liess fue a la práctica de lucha cuatro o cinco veces a la semana. Todavía mantiene un estricto régimen de fitness para mantenerse en su categoría de peso mientras asiste a la misa y otros eventos en San Pablo. La victoria siempre fue de suma importancia para él. Ahora que está a punto de convertirse en católico, se ha dado cuenta de que "hay cosas más grandes que la lucha".



"Cuando la lucha te es quitada por una lesión o una pérdida, tu identidad se despoja un poco y lo que te queda es importante", dijo.



Lo que le queda es su familia y su fe.



"Lo hago por mis entrenadores, mis compañeros de equipo, y ganar no es lo más importante", dijo.



Bottiglieri dijo que Harvard tiene "un fuerte conducto de atletas católicos" porque los picos y valles de los deportes recuerdan a los atletas que los éxitos y fracasos mundanos son ambos efímeros.



"He conocido a Nolan durante dos años, y en ese tiempo, lo he visto crecer y madurar en su fe de maneras increíbles", dijo. "Es increíblemente intelectualmente curioso, y su deseo de entender la verdad sobre Dios y la vida eterna lo ha llevado por un camino de exploración y oración que es inspirador para todos los que lo conocen".



El Padre Sanders dijo que tal curiosidad explica por qué el catolicismo está viendo un renovado interés en los campus de las universidades de élite.



"También creo que este es un lugar lleno de personas inquisitivas, y la riqueza, la profundidad del pensamiento católico les habla. Y la belleza de la liturgia los involucra de una manera que nada más en su vida diaria lo hace", dijo.



San Pablo abraza el lado intelectual de la fe. El Centro Católico de Harvard frecuentemente organiza conferencias sobre la teología, filosofía, arte y música de la Iglesia. Liess asiste a las charlas del Padre Sanders todos los martes. Está en la misa todos los domingos, y en días adicionales si puede hacerlo. Está en la adoración cada dos semanas. Normalmente, llevaría una cruz alrededor de su cuello, pero la cadena se rompió. Su madre era bautista y su padre era episcopal. Será el primer católico en su familia. Cuando ingresó por primera vez a Harvard, "tropezó con" San Pablo y comenzó a investigar la fe.



"Cristo es el pilar del catolicismo", dijo, "y realmente mirando lo que él enseñó a través de la lectura, leyendo las Escrituras, leyendo teología, libros sobre ello y cosas así".



Decidió que quería convertirse en católico después de hablar con el Padre Sanders y sus amigos en el equipo de lucha. Su santo de confirmación es Santo Tomás Moro, un guiño a sus raíces inglesas.



"Es realmente genial ver a alguien en ese nivel de educación superior tener una fe tan fuerte", dijo.



La catecúmena Tasha Dambacher eligió a Santa Cecilia, la patrona de la música, como su santa de confirmación. La música siempre ha sido parte de su vida, y es lo que la llevó a la Iglesia. Decidió que quería convertirse en católica mientras cantaba en un concierto de coro en La Madeleine, una de las iglesias más grandiosas de París.



"Es casi una experiencia fuera del cuerpo, de alguna manera, y creo que deja de ser sobre ti y tú individualmente, sino tu voz fusionándose con otras y alabando y siendo parte de algo mucho más hermoso", dijo. "Y realmente creo que la belleza es del Señor, y ser parte de eso es una experiencia realmente religiosa para mí".



Dambacher, una estudiante de derecho de Harvard de 23 años, creció en el Reino Unido, asistiendo a servicios anglicanos.



"Había muchos católicos en mi vida que parecían tener las cosas un poco más ordenadas que yo, que sabían a dónde iban", dijo. "Entendían las cosas un poco más claramente".



Mientras era estudiante de pregrado en la Universidad de Yale, asistió a una iglesia evangélica y a una iglesia episcopal. Comenzó a visitar el Centro Católico durante su primera semana de clases en Harvard.



"Fue súper acogedor, súper agradable", dijo. "El Padre Nate hace un trabajo realmente genial de dar la bienvenida a todos los que quieren hacer OCIA".



Las clases fueron "un proceso realmente meditativo". Mientras ve a muchos hombres jóvenes interesados en convertirse al catolicismo, Dambacher quiere modelar el ideal de la feminidad católica.



"Creo que la feminidad ha sido realmente devaluada en la sociedad en general, y eso es algo que ha sido realmente interesante de explorar", dijo, agregando: "Creo que se trata de abrazar la dependencia de Dios, estar segura en tu fe, ser nutritiva, ser amorosa, y no solo enfocarte en lo externo".



Cuando Shay Seneker, una estudiante de posgrado de Harvard de 23 años en desarrollo humano y educación, asistió a su primera misa en diciembre de 2024, estaba "abrumada y realmente confundida". Ahora, ella y su esposo Thomas, un "católico de cuna", están en los bancos de San Pablo todos los domingos.



"Me siento muy cerca de Dios en la misa", dijo.



Creciendo como bautista en Carolina del Norte, nunca le hizo sentido por qué había tantas ramas del cristianismo. Cuando ella y Thomas se mudaron a Boston para asistir a Harvard, estaban "buscando algo más profundo". Querían volver a ir a la iglesia, así que Thomas la llevó a misa. La música y la liturgia en San Pablo le atraían, al igual que la continuidad de la Iglesia a lo largo de los siglos.



"Creo que es realmente asombroso que el catolicismo atraiga a tantas personas de diferentes orígenes, razas, etnias, todo", dijo. "Parece que todo el mundo de todos estos diferentes grupos está aquí en este lugar, y creo que eso es realmente especial".