El Papa Juan se encuentra con el Papa Leo: Los peregrinos del seminario saludan al Santo Padre en Roma

BRAINTREE -- El Monseñor William Fay no es un extraño para los papas.



Cuando era diácono, el Monseñor Fay, profesor de filosofía y teología en el Seminario Nacional Papa San Juan XXIII en Weston, sirvió en las misas celebradas por el Papa San Pablo VI. El Monseñor Fay lo describió como un hombre renacentista culto, "claramente un italiano de Brescia". Más tarde, como parte de su trabajo para la Conferencia de Obispos Católicos de los EE. UU., el monseñor conoció al Papa San Juan Pablo II.



"Un hombre que había sufrido mucho en la vida bajo el comunismo, y obviamente bajo el nazismo también", dijo el Monseñor Fay. "Y me pareció una persona muy fuerte y poderosa que sabía que Cristo era el centro de su vida, y que lo que lo dominaba eran cosas que solo eran pasajeras y efímeras".



También conoció al Cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI.



"Creo que fue uno de los papas más malinterpretados en la historia moderna", dijo el Monseñor Fay. "Era un hombre gentil, muy cálido y muy amable".



Todos los papas que conoció eran hombres personables y pastorales. Cuando el Monseñor Fay conoció al Papa Leo XIV con peregrinos del Papa San Juan XXIII el 4 de marzo, el nuevo pontífice resultó no ser la excepción.



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"Me pareció un sacerdote y un papa que disfrutaba mucho de llevar el Evangelio de Cristo a las personas a las que estaba sirviendo", dijo.



El Monseñor Fay se unió a ocho seminaristas, tres ex alumnos y varios laicos del seminario en una peregrinación a Asís y Roma en marzo. El Monseñor Fay organizó la reunión con el Papa Leo XIV con la ayuda de un amigo suyo en Roma. Después de su audiencia del miércoles, el papa se reunió con los enfermos, los recién casados y cinco grupos adicionales que habían sido seleccionados para un "encuentro y saludo" personal con el Santo Padre. Uno de esos grupos era la peregrinación de Weston.



"Me pareció 100 por ciento pastor", dijo el Monseñor Fay. "Vino caminando hacia nosotros con los brazos abiertos, sonriendo, y comenzó de inmediato a saludar a las personas del grupo".



Añadió: "Fue muy, muy cordial y levantó la mano para que lo besaran y tocaran".



Uno de los seminaristas en la peregrinación fue el Hermano Benedictino Simeon Chung. El Hermano Simeon estaba en Seúl, Corea del Sur, junto con miles de fieles que llenaban la Plaza Yeouido, cuando el Papa San Juan Pablo II visitó en 1984. Estar a centímetros de otro papa 42 años después, sintió como si todo hubiera dado un giro completo.



"Conocer al Santo Padre en persona fue, sin duda, uno de los momentos más profundos y alegres de mi vida", dijo. "Encontrarlo tan de cerca fue profundamente conmovedor. Lo que me llamó la atención fue tanto el peso espiritual del momento como la simplicidad de su presencia".



La visita con el Papa Leo XIV le recordó la guía de Dios a lo largo de su vida, la misma guía que lo llamó al sacerdocio y a la vida religiosa.



"Ver la gentileza del Santo Padre y su devoción a la Iglesia me inspira a seguir el sacerdocio con mayor fidelidad y generosidad", dijo.