Taller busca apoyar y mejorar la música parroquial

WESTWOOD -- Treinta y cinco músicos parroquiales de la Arquidiócesis de Boston y más allá asistieron a un taller de todo el día para músicos católicos en la Iglesia de Santa Margarita María en Westwood el 25 de marzo.



Patrick Krisak, director de formación de fe y discipulado misionero de la Arquidiócesis de Boston, dijo que el taller tenía como objetivo proporcionar más apoyo a los músicos parroquiales de lo que normalmente reciben.



"Esperemos que esto no sea un espejismo, sino un paso en el proceso de hacer más para apoyar y fomentar... la excelencia en la música sagrada y la liturgia aquí en la Arquidiócesis de Boston y más allá", dijo.



El taller, patrocinado por la arquidiócesis y el ministerio de música The Vigil Project, incluyó una Misa, una Hora Santa y sesiones de trabajo sobre canto, ordinarios y propios, música de adoración y otros temas. La sesión de apertura, "Nuestro llamado como músicos católicos", fue presentada por Greg Boudreaux, cofundador del Proyecto Vigil.



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"Para la mayoría de nosotros, Dios nos ha dado un talento extraordinario, y tal vez no nos ha llamado a los grandes escenarios del centro de la ciudad o algo así", dijo Boudreaux. "Nos ha llamado a lo tranquilo, al lugar tranquilo, definitivamente al lugar más hermoso de servir en nuestra parroquia, en nuestra vida parroquial, o en nuestra comunidad".



La sesión fue un ejercicio de sinodalidad en el espíritu del Papa Francisco. Se alentó a los participantes a escucharse unos a otros y al Espíritu Santo, expresando desacuerdos de manera constructiva y de mente abierta. Boudreaux dijo que cada asistente al taller tenía una perspectiva diferente y que la música litúrgica podría ser un tema divisivo.



"Asumamos que hay mucho valor que extraer de las personas que están cerca de nosotros, independientemente de la diferencia", dijo. "Así que no estoy diciendo que no podemos discutir. No estoy diciendo que no podemos hacer preguntas difíciles. Pero en lugar de descartarnos mutuamente, escuchémonos hoy. Dialoguemos hoy, ¿de acuerdo?"



Comenzó la reunión preguntando a todos cuál era su comida favorita para el desayuno. Después de eso, dijo que la música inspira asombro, una sensación única para los seres humanos. Recientemente, su hijo de cinco años estaba caminando en un río y preguntó: "¿Quién puso estas piedras aquí?" Su hijo se preguntaba acerca de Dios.



"Cuando tú y yo nos hemos maravillado, tenemos esta capacidad única de ver a Dios en toda su creación", dijo Boudreaux, "no solo en la naturaleza, por cierto, sino en las ciencias, en las artes, en la música, en la persona que está a nuestro lado, en la liturgia".



La música, dijo, es cómo los humanos expresan lo que las palabras no pueden: el encuentro con Dios. Pidió a los músicos que recordaran la primera vez que la música los llenó de asombro. Para uno, fue "The Sound of Music". Para otro, fue "O Holy Night". Para un tercero, fue "Kumbaya".



"La música no era algo que me di a mí mismo", dijo Boudreaux a los músicos. "La música era algo que Dios me dio. La música era algo que Dios te dio".



La siguiente sesión fue "El corazón y la mente de la Iglesia", presentada por Andrew Goldstein, director de avance de la misión del Proyecto Vigil. Goldstein citó investigaciones que muestran que la mitad de todos los feligreses no están satisfechos con la música que escuchan en la iglesia. El setenta y cinco por ciento de los feligreses eligieron su iglesia por su música. El sesenta y cinco por ciento dijo que algunos instrumentos son más apropiados durante la Misa que otros. Goldstein citó la encíclica "Musicae Sacrae" del Papa Pío XII, en la que escribió que la música en la Misa no está escrita únicamente para complacer al oído, sino que también debe acercar al oyente a Dios. Todo sobre la música en la Misa debe estar integrado: mente, cuerpo y alma, para una experiencia comunitaria de alabanza. La Iglesia tiene un "tesoro" de música con el que trabajar, dijo Goldstein, pero eso no significa que los católicos no deban estar escribiendo música nueva.



"Es asombroso que con 12 notas, seguimos haciendo algo hermoso que refleja algo de Dios", dijo. "Necesitamos que la gente esté escribiendo buena música para todos esos momentos, para lo sagrado, para lo devocional, para lo secundario".



Dijo que algunas músicas no son apropiadas para la Misa, pero aún son útiles para la devoción privada. Como músicos católicos, los del taller tienen que usar su discernimiento para decir qué es y qué no es apropiado para cada escenario. Goldstein bromeó diciendo que "Let It Be" de los Beatles puede no ser apropiado para la Misa, y "Dies Irae" puede no ser apropiado para tocar en una fiesta.



Lo más importante, dijo, es que los músicos crean en lo que están cantando y tocando, y que las letras "nos sumergen más profundamente en las realidades de la fe". Dijo que hay "una crisis eucarística" en la Iglesia, con cada vez menos católicos diciendo que creen en la Presencia Real. Goldstein culpa parcialmente de esto a los himnos que se refieren a la Eucaristía simplemente como "pan" y "copa" en lugar de como el Cuerpo y la Sangre literales de Cristo.



"Cuando cantamos, en realidad nos convertimos en parte de esa misma cosa que estamos cantando", dijo. "Y esos sentimientos, las emociones, las palabras, en realidad todos se convierten en parte de nosotros".



Goldstein citó un documento de 2020 de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, que instó a las parroquias a examinar las letras de los himnos que pueden ser teológicamente incorrectas.



"Si solo estamos diciendo 'pan', no estamos necesariamente dando la imagen completa todo el tiempo", dijo. "Por favor, no cancelen sus himnos que solo dicen 'pan', pero equilíbrenlo con un sentido de dónde estamos diciendo 'cuerpo'".



La Iglesia Católica considera que el canto gregoriano es la música litúrgica más pura, porque se canta al unísono y es relativamente fácil de aprender para los cantantes. Goldstein dijo que el canto "atrae el corazón y la mente en oración" mejor que cualquier otra forma de música sagrada. Eso no quiere decir que la Iglesia no tenga lugar para otras formas de música, siempre y cuando sean litúrgicamente sólidas. Una vez más, Goldstein dijo que es responsabilidad de los músicos determinar qué es lo correcto. En cuanto a los instrumentos, dijo que el órgano de tubos es el más apreciado para la música sagrada.



"Es el coro de tubos, todos ustedes juntos, moviendo aire", dijo Goldstein. "El órgano es muy similar a nosotros, eso es lo que hace que el órgano sea tan especial".



Agregó que "el órgano es el más parecido a la voz humana, tubos de aire, movimiento, alegría, expresión, unidad, armonía".



Dijo que las adiciones más modernas a la música litúrgica, como la guitarra, no son necesariamente malas. Una guitarra puede servir a la voz humana de la misma manera que un órgano. Quizás, dijo Goldstein, las guitarras se volverán sinónimo de iglesias a lo largo de los siglos, de la misma manera que los órganos lo han hecho.