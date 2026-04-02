Los recortes de financiación pueden obligar a reducir el proyecto de vivienda asequible de Roxbury

ROXBURY -- La falta de financiación gubernamental ha obligado a un proyecto de vivienda arquidiocesano en Roxbury a reducir sus planes, provocando preocupación y frustración en la comunidad.



Drexel Village, un proyecto de desarrollo de viviendas asequibles de 217 unidades planeado, que rodearía el Centro Parroquial de Santa Katharine Drexel en Ruggles Street, fue concebido por primera vez en 2018. Es un proyecto de la Oficina de Planificación para Asuntos Urbanos (POUA), el ministerio de vivienda asequible de la Arquidiócesis de Boston. El plan original era que Drexel Village tuviera 11 unidades de vivienda de propiedad asequible. Durante una actualización del proyecto en el centro parroquial el 25 de marzo, el presidente de POUA, Bill Grogan, explicó que las unidades de propiedad tendrían que convertirse en unidades de alquiler para que el proyecto continúe.



"Creo que todos reconocemos el importante papel que juega la vivienda de propiedad en nuestras comunidades, tanto en términos de permitir a las personas establecer raíces en la comunidad, como de permitir a las personas acumular riqueza e ingresos", dijo Grogan.



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Para las 11 unidades planeadas para Drexel Village, POUA necesitaría $3.85 millones en financiación estatal y municipal. El Programa CommonWealth Builder de MassHousing, que proporciona financiación para viviendas de propiedad asequible, "no tiene recursos adicionales en este momento", dijo Grogan. Por lo tanto, dijo, las unidades de propiedad planeadas se han convertido en unidades de alquiler, "y eso es lo que hemos hecho para que podamos seguir solicitando recursos a nivel estatal y municipal".



Dijo que, dependiendo de cuánto financiamiento reciba POUA, esto puede cambiar. Sin embargo, los recortes de financiación federal de la administración Trump han reducido severamente los recursos disponibles para proyectos como Drexel Village.



"Esto ha tenido un efecto en cascada en los presupuestos estatales y en los dólares de asignación estatal, también", dijo Grogan.



Drexel Village también debía tener originalmente 54 plazas de aparcamiento subterráneo, pero este plan habría costado $5.5 millones, o $100,000 por plaza. Para mantener el proyecto financieramente factible, ahora habrá menos de 30 plazas. Los altos costos de construcción y las tasas de interés también han presentado un desafío.



"En términos generales, estaríamos buscando asegurar toda nuestra financiación para la primavera/verano del próximo año, y eso nos permitiría comenzar la construcción en 2028", dijo Grogan a un feligrés preocupado.



El próximo año será crucial para el futuro de Drexel Village. La parroquia planea apelar a los funcionarios electos para obtener más financiación. La senadora estatal Liz Miranda y la representante estatal Chynah Tyler han estado trabajando en nombre de POUA.



"Son los recursos estatales los que van a marcar la diferencia, y la delegación estatal es el primer lugar para empezar con eso", dijo Grogan.



POUA ha estado explorando otras opciones de financiación y continúa presionando al estado y a la ciudad para financiar el proyecto. Hasta ahora, la Ciudad de Boston ha financiado 139 de las 217 unidades de Drexel Village. POUA solicitará financiación para las unidades restantes en septiembre.



"Esperamos poder trabajar juntos colectivamente para asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas", dijo Grogan.



La feligresa de Santa Katharine Drexel, Jumaada Smith, dijo que las partes "más hermosas e importantes" de Drexel Village eran las oportunidades de propiedad y la disponibilidad de aparcamiento subterráneo.



"No me importa lo que hagamos, tenemos que hacer algo al respecto", dijo.



Antoinette McLean Leoney preguntó si la gente de Santa Katharine Drexel quería cortarse la nariz para fastidiar su cara al no apoyar un proyecto totalmente de alquiler.



"Han pasado ocho años, como sabemos", dijo, "Teníamos una visión. Realmente odiaría ver que este proyecto no avanza, incluso sin la propiedad. Hay muchas viviendas que podrían construirse".



El padre Oscar Pratt, pastor de Santa Katharine Drexel, dijo que la patrona de su parroquia era una mujer que enfrentó contratiempos pero "no aceptó un no por respuesta". Dijo que las misiones que ella estableció en las comunidades afroamericanas y nativas americanas no habrían existido si ella se hubiera rendido fácilmente.



"Hay muchas personas que necesitan vernos dar un paso adelante y demostrar que la Madre Katharine tenía razón", dijo.