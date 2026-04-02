Presentación en el Centro Católico de Harvard argumenta la autenticidad de la Sábana Santa de Turín

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RIDGE -- En 1978, científicos de algunos de los laboratorios más renombrados de los EE. UU. y Europa solicitaron a la Casa de Saboya que les ofreciera su artefacto más valioso.\r

Durante siglos, la casa real poseyó la legendaria Sábana Santa de Turín, supuestamente el sudario de Jesucristo y venerada por los católicos de todo el mundo. Los científicos del Proyecto de Investigación de la Sábana Santa de Turín (STURP) recibieron permiso para pasar cinco días estudiando cada aspecto del sudario para determinar su origen. Uno de los científicos del equipo era Barrie Schwortz. Schwortz era judío, pero creía que la Sábana Santa de Turín era una representación auténtica de Jesús. La prueba definitiva para él fue cuando los resultados de las pruebas encontraron que las manchas de sangre en el sudario eran reales, pertenecientes a un hombre con tipo de sangre AB. Se encontró un exceso de bilirrubina en la sangre, lo que sugiere que el "Hombre de la Sábana" había experimentado un trauma físico extremo antes de su muerte. Fue la bilirrubina la que mantuvo la sangre roja durante los siguientes dos milenios.\r

Cuando Internet estaba en su infancia, Schwortz creó el sitio web Shroud.com para recopilar estudios científicos revisados por pares que atestiguan la autenticidad de la Sábana Santa de Turín. Uno de los estudiantes de Schwortz fue el Padre Andrew Dalton, Legionario de Cristo y profesor de teología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum en Roma.\r

La semana pasada, el Padre Dalton vino a Boston para dar una presentación titulada "¿Quién es el Hombre de la Sábana?" en el Centro Católico de Harvard el 26 de marzo. Proporcionó evidencia, que dijo probaba, sin lugar a dudas, que la Sábana Santa de Turín lleva una imagen del rostro de Jesús que no fue creada por manos humanas.\r

"Quiero mirar con los ojos de un científico", dijo el Padre Dalton. "Quiero ver con fe como recibimos la revelación, pero sé que el fin no es simplemente una cuestión de saber. Es una cuestión de amar y seguir".\r

La "ciencia del sudario", anteriormente conocida como sindonología, comenzó en 1898 cuando Secondo Pia tomó la ahora icónica fotografía del sudario. El negativo fotográfico reveló una imagen mucho más detallada del rostro de Jesús de la que el ojo desnudo había podido observar.\r

"Hay tantos detalles que vamos a ver, que con respecto a la morfología del cuerpo, su forma, sus proporciones, anatómicamente precisas, las patologías que sufrió el hombre", dijo el Padre Dalton. "Es anatómicamente preciso de tantas maneras que son difíciles de imaginar, incluso en la era moderna".\r

Cuando se coloca horizontalmente, la Sábana Santa de Turín mide casi cuatro pies de alto y 14 pies de largo. La trama es reminiscente de una prenda litúrgica de un sacerdote y habría sido un lujo inmenso en la época de Jesús. El Hombre de la Sábana murió como un criminal, dijo el Padre Dalton, pero fue "enterrado como un rey".\r

"Si tuviéramos que hacer una lista de todas las personas que fueron coronadas y crucificadas, exactamente una persona en los anales de la historia es conocida, y ese es Jesús", dijo.\r

La imagen del cuerpo en el sudario muestra evidencia de la pasión de Jesús: las "excoriaciones" en sus hombros por la cruz que llevó, la corona de espinas y 372 marcas de su flagelación. Las manchas de sangre corresponden perfectamente con la anatomía humana. El Padre Dalton dijo que esto refuta la idea de que el sudario es una falsificación medieval o una obra de arte.\r

"¿Vamos a creer que en los años 1200 o 1300, alguien tenía conocimiento de la circulación en nuestro sistema circulatorio, o la musculatura que rodea una vena, en contraposición a una arteria, o la forma en que se arruga la frente?" dijo. "¿Y cuando la cabeza está inclinada, la sangre fluye de esta manera, solo por nombrar algunos de estos detalles?"\r

En 1976, dos científicos de la Academia de la Fuerza Aérea de los EE. UU. utilizaron un Analizador de Imágenes VP8 para investigar una foto del sudario. Descubrieron que los contornos del sudario están perfectamente alineados con la forma de un cuerpo humano. No encontraron ninguna evidencia de pinceladas, pigmento, tinte o tinta. La huella del rostro del Hombre de la Sábana tiene solo 200 nanómetros de espesor, la mitad del grosor de un cabello humano. El raspado de una cuchilla de afeitar podría hacer desaparecer uno de los objetos más sagrados del cristianismo para siempre.\r

"¿Y cómo llegó allí?" preguntó el Padre Dalton. "Lo hizo, y cuando llegó allí, dejó un rastro de un cuerpo preciso, anatómicamente preciso, como un negativo fotográfico y codificando información tridimensional".\r

También se encontraron en el sudario signos de su larga historia. Hay marcas de quemaduras de cuando la capilla que albergaba el sudario en Chambery, Francia, se incendió en 1532. También hay manchas de agua. Ninguno de estos desfiguró la imagen del Hombre de la Sábana. No hay evidencia de que el sudario haya estado en contacto con un cuerpo en descomposición.\r

El cineasta documental británico David Rolfe ha ofrecido un premio de $1 millón a cualquiera que pueda replicar la Sábana Santa de Turín en un laboratorio. Hasta ahora, nadie ha podido hacerlo. Todavía no hay una explicación concluyente de por qué el sudario se ve como se ve. El Padre Dalton dijo que las pruebas de datación por carbono, que pretendían mostrar que el sudario era de origen medieval, eran defectuosas y que los datos ya no son confiables.\r

"Imaginemos, solo por argumentar, que demostramos que es de la Edad Media", dijo. "Todavía tendríamos la pregunta de, '¿Cómo se hizo esta imagen enigmática?' Me parece que tendríamos que buscar, ¿hay alguien resucitado en los años 1300 que también fue crucificado y azotado y perforado con, en otras palabras, todos los datos armonizados con? Y he aquí, tenemos un testigo histórico independiente de todas esas cosas en el primer siglo".\r

Todos los papas en tiempos modernos han visitado la Sábana Santa de Turín. El Papa León XIV ha dicho que planea hacerlo en el futuro. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca ha comentado oficialmente sobre la autenticidad del sudario.\r

"El magisterio no pontifica sobre cuestiones históricas", dijo el Padre Dalton. "Como saben, el magisterio es para cuestiones de fe y moral y la cuestión histórica, la deja a los historiadores. Las cuestiones científicas, las deja a los científicos".